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بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجوده
بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجوده
سبوتنيك عربي
في خطوة لافتة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه زيارة قاعدة "فورت نوكس" في ولاية كنتاكي، حيث تحتفظ الولايات المتحدة باحتياطيها الهائل من الذهب،... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T07:03+0000
2025-02-21T07:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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إيلون ماسك
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وكان ترامب قد صرح لصحافيين كانوا برفقته على متن طائرة الرئاسة خلال عودته إلى واشنطن مساء الأربعاء الماضي، بأنه يرغب في التأكد من وجود الذهب وأن أحدا لم يسرقه.وجاءت تصريحات ترامب بعد جدل أثاره الملياردير إيلون ماسك، الذي شكّك في منشور على منصة "X" بوجود احتياطي الذهب الأمريكي.وأثارت هذه التكهنات تساؤلات حول احتمال إعادة تقييم احتياطي الذهب وفقاً لسعر السوق، بهدف تقليل الاقتراض الحكومي أو إنشاء صندوق سيادي للثروة.ومع ذلك، نفى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيست، أي نية لاتخاذ مثل هذه الخطوات، مؤكداً أن الذهب خضع للتدقيق في سبتمبر الماضي، وأنه "لا يزال في مكانه".يُذكر أن حصن "فورت نوكس"، الذي بُني عام 1939، يُعتبر أحد أكثر المنشآت تحصينا في العالم، حيث تحيط به جدران من الغرانيت، ويحميه باب قادر على مقاومة انفجار بقوة 20 طناً، إلى جانب كتيبة عسكرية خاصة ومطار حربي وسرب من الطائرات.واشتهرت القاعدة عالميا بعد أن كانت محور أحداث فيلم جيمس بوند الشهير "غولدن فينغر" عام 1964، الذي تناول مؤامرة دولية لسرقة احتياطي الذهب الأمريكي.
https://sarabic.ae/20250219/ترامب-وماسك-ملايين-الموتى-في-أمريكا-يتلقون-إعانات-حكومية-1097938765.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجوده

07:03 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 21.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
في خطوة لافتة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه زيارة قاعدة "فورت نوكس" في ولاية كنتاكي، حيث تحتفظ الولايات المتحدة باحتياطيها الهائل من الذهب، البالغ 8331 طنا.
وكان ترامب قد صرح لصحافيين كانوا برفقته على متن طائرة الرئاسة خلال عودته إلى واشنطن مساء الأربعاء الماضي، بأنه يرغب في التأكد من وجود الذهب وأن أحدا لم يسرقه.
وجاءت تصريحات ترامب بعد جدل أثاره الملياردير إيلون ماسك، الذي شكّك في منشور على منصة "X" بوجود احتياطي الذهب الأمريكي.
وكتب ماسك متسائلا: "من يضمن أن الذهب لم يُسرق من فورت نوكس؟ ربما يكون هناك وربما لا".
وأثارت هذه التكهنات تساؤلات حول احتمال إعادة تقييم احتياطي الذهب وفقاً لسعر السوق، بهدف تقليل الاقتراض الحكومي أو إنشاء صندوق سيادي للثروة.
ومع ذلك، نفى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيست، أي نية لاتخاذ مثل هذه الخطوات، مؤكداً أن الذهب خضع للتدقيق في سبتمبر الماضي، وأنه "لا يزال في مكانه".
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
ترامب وماسك: ملايين الموتى في أمريكا يتلقون إعانات حكومية
19 فبراير, 06:43 GMT
يُذكر أن حصن "فورت نوكس"، الذي بُني عام 1939، يُعتبر أحد أكثر المنشآت تحصينا في العالم، حيث تحيط به جدران من الغرانيت، ويحميه باب قادر على مقاومة انفجار بقوة 20 طناً، إلى جانب كتيبة عسكرية خاصة ومطار حربي وسرب من الطائرات.
واشتهرت القاعدة عالميا بعد أن كانت محور أحداث فيلم جيمس بوند الشهير "غولدن فينغر" عام 1964، الذي تناول مؤامرة دولية لسرقة احتياطي الذهب الأمريكي.
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