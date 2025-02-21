سقطت من الطابق السابع.. الجريمة في الأردن والضجة في مصر

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
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سقطت من الطابق السابع.. الجريمة في الأردن والضجة في مصر
سقطت من الطابق السابع.. الجريمة في الأردن والضجة في مصر
سبوتنيك عربي
أثارت قضية مقتل زوجة مصرية، تدعى آية عادل، في العاصمة الأردنية عمان، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين المستخدمين المصريين. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T15:23+0000
2025-02-21T15:23+0000
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وقالت قناة "العربية" إن الوفاة حدثت بشكل غامض إثر سقوط السيدة الراحلة من شقة سكنية بالطابق السابع، فيما وطالب رواد التواصل بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية.وكان الزوج، وهو مصري مقيم في الأردن، قد أعلن عن وفاة زوجته عبر منشور على مواقع التواصل، واصفًا الحادث بأنه "مأساوي"، إلا أن أسرة الفقيدة وأصدقاءها شككوا في روايته، واتهموه بالتورط في مقتلها، خاصة في ظل وجود تقارير تفيد بأنها كانت تخطط للانفصال عنه، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل أيام من الحادث.وفقًا لتقرير الطب الشرعي، عانت الضحية من إصابات بالغة قبل سقوطها، منها جرح قطعي في الجبهة، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد، بالإضافة إلى إصابات عنيفة في الفخذ الأيسر والساق ناتجة عن استخدام آلة حادة.وأشار التقرير إلى أن الجيران شهدوا وقائع تعذيب سابقة تعرضت لها الضحية على يد زوجها، مما دفع أسرة آية إلى المطالبة بتحقيق عاجل في القضية وكشف كافة التفاصيل المحيطة بوفاتها.وتواصل أسرة الفقيدة الضغط من أجل تحقيق عادل في القضية، وسط مطالبات واسعة من نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بإنصاف الضحية وملاحقة المتورطين في وفاتها. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على قضايا العنف الأسري وحماية حقوق النساء، خاصة في المجتمعات العربية.ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة ما حدث، بينما تواصل أسرة آية عادل المطالبة بالعدالة، مؤكدة أن الحادث يحمل علامات استفهام كبيرة تحتاج إلى إجابات واضحة.
https://sarabic.ae/20240219/الداخلية-المصرية-تعلن-القبض-على-المتورطين-في-جريمة-قتل-مسؤول-عسكري-يمني-بارز-1086225656.html
https://sarabic.ae/20250130/بحث-إنشاء-آلية-جديدة-لاستقدام-العمالة-المصرية-إلى-الأردن-1097304317.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار

سقطت من الطابق السابع.. الجريمة في الأردن والضجة في مصر

15:23 GMT 21.02.2025
© RIA Novosti . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورعاصمة الأردن عمان
عاصمة الأردن عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© RIA Novosti . Oleg Lastochkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثارت قضية مقتل زوجة مصرية، تدعى آية عادل، في العاصمة الأردنية عمان، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين المستخدمين المصريين.
وقالت قناة "العربية" إن الوفاة حدثت بشكل غامض إثر سقوط السيدة الراحلة من شقة سكنية بالطابق السابع، فيما وطالب رواد التواصل بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية.
وكان الزوج، وهو مصري مقيم في الأردن، قد أعلن عن وفاة زوجته عبر منشور على مواقع التواصل، واصفًا الحادث بأنه "مأساوي"، إلا أن أسرة الفقيدة وأصدقاءها شككوا في روايته، واتهموه بالتورط في مقتلها، خاصة في ظل وجود تقارير تفيد بأنها كانت تخطط للانفصال عنه، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل أيام من الحادث.
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وفقًا لتقرير الطب الشرعي، عانت الضحية من إصابات بالغة قبل سقوطها، منها جرح قطعي في الجبهة، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد، بالإضافة إلى إصابات عنيفة في الفخذ الأيسر والساق ناتجة عن استخدام آلة حادة.
وأشار التقرير إلى أن الجيران شهدوا وقائع تعذيب سابقة تعرضت لها الضحية على يد زوجها، مما دفع أسرة آية إلى المطالبة بتحقيق عاجل في القضية وكشف كافة التفاصيل المحيطة بوفاتها.
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وتواصل أسرة الفقيدة الضغط من أجل تحقيق عادل في القضية، وسط مطالبات واسعة من نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بإنصاف الضحية وملاحقة المتورطين في وفاتها. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على قضايا العنف الأسري وحماية حقوق النساء، خاصة في المجتمعات العربية.
ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة ما حدث، بينما تواصل أسرة آية عادل المطالبة بالعدالة، مؤكدة أن الحادث يحمل علامات استفهام كبيرة تحتاج إلى إجابات واضحة.
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