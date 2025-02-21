https://sarabic.ae/20250221/سقطت-من-الطابق-السابع-الجريمة-في-الأردن-والضجة-في-مصر-1098046928.html

سقطت من الطابق السابع.. الجريمة في الأردن والضجة في مصر

سقطت من الطابق السابع.. الجريمة في الأردن والضجة في مصر

سبوتنيك عربي

أثارت قضية مقتل زوجة مصرية، تدعى آية عادل، في العاصمة الأردنية عمان، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين المستخدمين المصريين. 21.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت قناة "العربية" إن الوفاة حدثت بشكل غامض إثر سقوط السيدة الراحلة من شقة سكنية بالطابق السابع، فيما وطالب رواد التواصل بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية.وكان الزوج، وهو مصري مقيم في الأردن، قد أعلن عن وفاة زوجته عبر منشور على مواقع التواصل، واصفًا الحادث بأنه "مأساوي"، إلا أن أسرة الفقيدة وأصدقاءها شككوا في روايته، واتهموه بالتورط في مقتلها، خاصة في ظل وجود تقارير تفيد بأنها كانت تخطط للانفصال عنه، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل أيام من الحادث.وفقًا لتقرير الطب الشرعي، عانت الضحية من إصابات بالغة قبل سقوطها، منها جرح قطعي في الجبهة، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد، بالإضافة إلى إصابات عنيفة في الفخذ الأيسر والساق ناتجة عن استخدام آلة حادة.وأشار التقرير إلى أن الجيران شهدوا وقائع تعذيب سابقة تعرضت لها الضحية على يد زوجها، مما دفع أسرة آية إلى المطالبة بتحقيق عاجل في القضية وكشف كافة التفاصيل المحيطة بوفاتها.وتواصل أسرة الفقيدة الضغط من أجل تحقيق عادل في القضية، وسط مطالبات واسعة من نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بإنصاف الضحية وملاحقة المتورطين في وفاتها. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على قضايا العنف الأسري وحماية حقوق النساء، خاصة في المجتمعات العربية.ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة ما حدث، بينما تواصل أسرة آية عادل المطالبة بالعدالة، مؤكدة أن الحادث يحمل علامات استفهام كبيرة تحتاج إلى إجابات واضحة.

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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار