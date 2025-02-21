https://sarabic.ae/20250221/مشروع-قانون-من-الجمهوريين-بشأن-انسحاب-أمريكا-الكامل-من-الأمم-المتحدة-1098023217.html
مشروع قانون من الجمهوريين بشأن انسحاب أمريكا الكامل من الأمم المتحدة
مشروع قانون من الجمهوريين بشأن انسحاب أمريكا الكامل من الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
رفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T08:09+0000
2025-02-21T08:09+0000
2025-02-21T08:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
العالم
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ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معديه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن "يقوم الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة".وقال السيناتور لي في تعليق لإعلام أمريكي، أن الأمم المتحدة أصبحت "منصة للطغاة" يتم من خلالها تنفيذ الهجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.كما تساءل لي عما حققته الأمم المتحدة على مر السنين، مؤكدا أنه على الرغم من كل الاهتمام والأموال، فقد فشلت في منع الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والأوبئة.أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20250218/الأمم-المتحدة-تعلق-على-المباحثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1097935779.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم
مشروع قانون من الجمهوريين بشأن انسحاب أمريكا الكامل من الأمم المتحدة
رفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة.
ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معديه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن "يقوم الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة".
ويسعى مشروع القانون إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها دون موافقة مجلس الشيوخ؛ إضافة إلى ذلك سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال السيناتور لي في تعليق لإعلام أمريكي، أن الأمم المتحدة أصبحت "منصة للطغاة" يتم من خلالها تنفيذ الهجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
ودعا إلى وقف تمويل المنظمة، التي قال إنها تنفق الأموال على “تقويض” المصالح الأمريكية وتقوية معارضيها.
كما تساءل لي عما حققته الأمم المتحدة على مر السنين، مؤكدا أنه على الرغم من كل الاهتمام والأموال، فقد فشلت في منع الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والأوبئة.