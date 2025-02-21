https://sarabic.ae/20250221/نتنياهو-حماس-سلمتنا-جثة-امرأة-من-غزة-بدلا-من-شيري-بيباس-فيديو-1098021830.html

نتنياهو: "حماس" سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس... فيديو

نتنياهو: "حماس" سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس... فيديو

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان شيري بيباس، حسب الاتفاق. 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T07:39+0000

2025-02-21T07:39+0000

2025-02-21T07:39+0000

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وفي بيان مصوّر، أوضح نتنياهو أن الجثة التي تم تسليمها أمس تعود لامرأة من قطاع غزة.وأضاف: "سنعمل بكل إصرار على إعادة شيري إلى الوطن مع جميع رهائننا، الأحياء منهم والموتى، وسنضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".وجاءت تصريحات نتنياهو بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أثبتت أن الجثة التي استلمتها السلطات الإسرائيلية لا تعود لشيري بيباس، والدة الطفلين أريئيل وكافير بيباس، اللذين تم تسليم جثمانيهما أمس.وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق، بأنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل "حماس" مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما (شيري بيباس) لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرة ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة وغير محددة".

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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار