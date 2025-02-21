نتنياهو: "حماس" سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250221/نتنياهو-حماس-سلمتنا-جثة-امرأة-من-غزة-بدلا-من-شيري-بيباس-فيديو-1098021830.html
نتنياهو: "حماس" سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس... فيديو
نتنياهو: "حماس" سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس... فيديو
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان شيري بيباس، حسب الاتفاق. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T07:39+0000
2025-02-21T07:39+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وفي بيان مصوّر، أوضح نتنياهو أن الجثة التي تم تسليمها أمس تعود لامرأة من قطاع غزة.وأضاف: "سنعمل بكل إصرار على إعادة شيري إلى الوطن مع جميع رهائننا، الأحياء منهم والموتى، وسنضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".وجاءت تصريحات نتنياهو بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أثبتت أن الجثة التي استلمتها السلطات الإسرائيلية لا تعود لشيري بيباس، والدة الطفلين أريئيل وكافير بيباس، اللذين تم تسليم جثمانيهما أمس.وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق، بأنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل "حماس" مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما (شيري بيباس) لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرة ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة وغير محددة".
https://sarabic.ae/20250220/إسرائيل-تكشف-عن-عدد-الأسرى-المتبقين-لدى-حماس-1098007377.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو: "حماس" سلمتنا جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس... فيديو

07:39 GMT 21.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان شيري بيباس، حسب الاتفاق.
وفي بيان مصوّر، أوضح نتنياهو أن الجثة التي تم تسليمها أمس تعود لامرأة من قطاع غزة.
وأضاف: "سنعمل بكل إصرار على إعادة شيري إلى الوطن مع جميع رهائننا، الأحياء منهم والموتى، وسنضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أثبتت أن الجثة التي استلمتها السلطات الإسرائيلية لا تعود لشيري بيباس، والدة الطفلين أريئيل وكافير بيباس، اللذين تم تسليم جثمانيهما أمس.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى "حماس"
أمس, 14:57 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق، بأنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل "حماس" مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما (شيري بيباس) لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرة ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة وغير محددة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала