https://sarabic.ae/20250221/هوكي-الجليد-يشعل-تراشقا-ساخرا-بين-ترامب-وترودو-بعد-فوز-كندا-على-أمريكا-1098030976.html
هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
سبوتنيك عربي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالا ساخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T09:42+0000
2025-02-21T09:42+0000
2025-02-21T09:42+0000
أخبار كندا
جاستن ترودو
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c448c040915d4e6a627f1b3025432ca1.jpg
جاء ذلك عقب فوز منتخب كندا على نظيره الأمريكي في نهائي بطولة "الأمم الأربع" لهوكي الجليد، الذي أُقيم في بوسطن فجر الجمعة، وانتهى بنتيجة 3-2 لصالح الكنديين.قبل المباراة، نشر ترامب تعليقا مثيرا عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن فيه دعمه للمنتخب الأمريكي، مشيرا بشكل ساخر إلى أن كندا "قد تصبح قريبا الولاية الأمريكية الـ51".وأضاف مازحا: "سأتحدث أمام حكام الولايات الليلة في واشنطن، ولن أتمكن للأسف من الحضور. لكننا سنشاهد جميعا المباراة، وإذا كان الحاكم ترودو يرغب في الانضمام إلينا، فسيكون موضع ترحيب كبير".وجاء الرد سريعا من ترودو بعد فوز كندا، حيث نشر تعليقا مقتضبا لكنه لاذع: "لن تتمكنوا من أخذ بلدنا، ولن تتمكنوا من أخذ لعبتنا"، في إشارة واضحة إلى تصريحات ترامب الساخرة قبل المباراة. المباراة النهائية، التي استضافتها مدينتا مونتريال وبوسطن بين 13 و21 فبراير/ شباط الجاري، شهدت تنافسا قويا بين 4 منتخبات هي الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وفنلندا. وحسم النجم الكندي كونور ماكديفيد اللقب لبلاده بتسجيله هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليؤكد تفوق كندا في لعبة هوكي الجليد، ويشعل التراشق بين زعيمي البلدين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392489_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_df3287422004e5baaa41e4465a3ab39a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كندا, جاستن ترودو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار كندا, جاستن ترودو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالا ساخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
جاء ذلك عقب فوز منتخب كندا على نظيره الأمريكي في نهائي بطولة "الأمم الأربع" لهوكي الجليد، الذي أُقيم في بوسطن فجر الجمعة، وانتهى بنتيجة 3-2 لصالح الكنديين.
قبل المباراة، نشر ترامب
تعليقا مثيرا عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن فيه دعمه للمنتخب الأمريكي، مشيرا بشكل ساخر إلى أن كندا "قد تصبح قريبا الولاية الأمريكية الـ51".
وأضاف مازحا: "سأتحدث أمام حكام الولايات الليلة في واشنطن، ولن أتمكن للأسف من الحضور. لكننا سنشاهد جميعا المباراة، وإذا كان الحاكم ترودو يرغب في الانضمام إلينا، فسيكون موضع ترحيب كبير".
وجاء الرد سريعا من ترودو بعد فوز كندا، حيث نشر تعليقا مقتضبا لكنه لاذع: "لن تتمكنوا من أخذ بلدنا، ولن تتمكنوا من أخذ لعبتنا"، في إشارة واضحة إلى تصريحات ترامب الساخرة قبل المباراة.
المباراة النهائية، التي استضافتها مدينتا مونتريال وبوسطن بين 13 و21 فبراير/ شباط الجاري، شهدت تنافسا قويا بين 4 منتخبات هي الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وفنلندا.
وحسم النجم الكندي كونور ماكديفيد اللقب لبلاده بتسجيله هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليؤكد تفوق كندا في لعبة هوكي الجليد، ويشعل التراشق بين زعيمي البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن كندا
ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.