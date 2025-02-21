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القوات الروسية تحرر نوفوسيلكا ونوفوشيريتوفاتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
سبوتنيك عربي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالا ساخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T09:42+0000
2025-02-21T09:42+0000
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جاء ذلك عقب فوز منتخب كندا على نظيره الأمريكي في نهائي بطولة "الأمم الأربع" لهوكي الجليد، الذي أُقيم في بوسطن فجر الجمعة، وانتهى بنتيجة 3-2 لصالح الكنديين.قبل المباراة، نشر ترامب تعليقا مثيرا عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن فيه دعمه للمنتخب الأمريكي، مشيرا بشكل ساخر إلى أن كندا "قد تصبح قريبا الولاية الأمريكية الـ51".وأضاف مازحا: "سأتحدث أمام حكام الولايات الليلة في واشنطن، ولن أتمكن للأسف من الحضور. لكننا سنشاهد جميعا المباراة، وإذا كان الحاكم ترودو يرغب في الانضمام إلينا، فسيكون موضع ترحيب كبير".وجاء الرد سريعا من ترودو بعد فوز كندا، حيث نشر تعليقا مقتضبا لكنه لاذع: "لن تتمكنوا من أخذ بلدنا، ولن تتمكنوا من أخذ لعبتنا"، في إشارة واضحة إلى تصريحات ترامب الساخرة قبل المباراة. المباراة النهائية، التي استضافتها مدينتا مونتريال وبوسطن بين 13 و21 فبراير/ شباط الجاري، شهدت تنافسا قويا بين 4 منتخبات هي الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وفنلندا. وحسم النجم الكندي كونور ماكديفيد اللقب لبلاده بتسجيله هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليؤكد تفوق كندا في لعبة هوكي الجليد، ويشعل التراشق بين زعيمي البلدين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.
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أخبار كندا, جاستن ترودو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار كندا, جاستن ترودو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا

09:42 GMT 21.02.2025
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالا ساخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
جاء ذلك عقب فوز منتخب كندا على نظيره الأمريكي في نهائي بطولة "الأمم الأربع" لهوكي الجليد، الذي أُقيم في بوسطن فجر الجمعة، وانتهى بنتيجة 3-2 لصالح الكنديين.
قبل المباراة، نشر ترامب تعليقا مثيرا عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن فيه دعمه للمنتخب الأمريكي، مشيرا بشكل ساخر إلى أن كندا "قد تصبح قريبا الولاية الأمريكية الـ51".
وأضاف مازحا: "سأتحدث أمام حكام الولايات الليلة في واشنطن، ولن أتمكن للأسف من الحضور. لكننا سنشاهد جميعا المباراة، وإذا كان الحاكم ترودو يرغب في الانضمام إلينا، فسيكون موضع ترحيب كبير".
وجاء الرد سريعا من ترودو بعد فوز كندا، حيث نشر تعليقا مقتضبا لكنه لاذع: "لن تتمكنوا من أخذ بلدنا، ولن تتمكنوا من أخذ لعبتنا"، في إشارة واضحة إلى تصريحات ترامب الساخرة قبل المباراة.
المباراة النهائية، التي استضافتها مدينتا مونتريال وبوسطن بين 13 و21 فبراير/ شباط الجاري، شهدت تنافسا قويا بين 4 منتخبات هي الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وفنلندا.
وحسم النجم الكندي كونور ماكديفيد اللقب لبلاده بتسجيله هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليؤكد تفوق كندا في لعبة هوكي الجليد، ويشعل التراشق بين زعيمي البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.
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