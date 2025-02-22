https://sarabic.ae/20250222/إيران-تنفي-وجود-حظر-قانوني-على-بيع-إحدى-مسيراتها-تمتلك-قدرات-استثنائية-1098068217.html

إيران تنفي وجود حظر قانوني على بيع إحدى مسيراتها.. "تمتلك قدرات استثنائية"

إيران تنفي وجود حظر قانوني على بيع إحدى مسيراتها.. "تمتلك قدرات استثنائية"

سبوتنيك عربي

قالت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد حظر قانوني على بيع إحدى طائراتها من دون طيار. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T15:48+0000

2025-02-22T15:48+0000

2025-02-22T15:48+0000

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وردت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الأمم المتحدة على عرض طائرة "شاهد" دون طيار في مؤتمر العمل السياسي المحافظ 2025، مؤكدة أنه لا يوجد حظر قانوني على بيعها.وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة "إكس"، أمس الجمعة: "تعد طائرة شاهد من أكثر الطائرات دون طيار تقدما في العالم، وتتمتع بقدرات استطلاع ومراقبة، وتشغيلية استثنائية مع الحفاظ على سعر فعال للغاية من حيث التكلفة".وأضافت: "لا يوجد حظر قانوني على بيعها".وأشارت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن "أي دولة تلتزم بالامتناع عن استخدامها في أعمال عدوانية ضد دولة أخرى مؤهلة للتقدم بطلب لشرائها".وتم عرض الطائرة دون طيار الإيرانية "شاهد" في مؤتمر العمل السياسي المحافظ 2025، بهدف إنشاء حملة إعلامية ضد إيران وتماشيا مع معالجة ما يسمى بالتهديدات الإيرانية.وتركز منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تتخذ من أمريكا مقرا لها ويرأسها، مارك والاس، المبعوث الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، على أنشطة مختلفة مناهضة لإيران.وزعمت مصادر أمريكية، أن الطائرة من دون طيار الإيرانية "شاهد" كانت من النوع الانتحاري، واستخدمت في الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وانطلق مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2025 في 19 فبراير/ شباط الجاري، وسيستمر حتى 22 من الشهر نفسه، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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