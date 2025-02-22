https://sarabic.ae/20250222/تدنيس-العلم-يثير-ضجة-في-دولة-عربية-ورئيس-الوزراء-يتدخل-1098060226.html
"تدنيس العلم" يثير ضجة في دولة عربية... ورئيس الوزراء يتدخل
"تدنيس العلم" يثير ضجة في دولة عربية... ورئيس الوزراء يتدخل
سبوتنيك عربي
أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن إدانتها الشديدة لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في هذا الفعل. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T11:16+0000
2025-02-22T11:16+0000
2025-02-22T11:16+0000
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وفي بيان رسمي صدر مساء الجمعة، شددت الحكومة الوحدة على أن هذا التصرف "مرفوض تماما"، مشيرة إلى أنه يمثل إهانة للشعب الليبي ومحاولة لإثارة الفتنة وزعزعة التماسك الوطني.وأكدت احترام الهوية الأمازيغية كجزء أصيل من الثقافة الليبية، حسبما أفادت بوابة "الوسط".وجددت حكومة الوحدة رفضها لأي محاولات لزرع الفرقة بين أبناء الوطن، مع التزامها الكامل بحماية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش المشترك.جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الشباب يجبرون المركبات على دهس العلم الأمازيغي في أحد شوارع العاصمة طرابلس، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ 14 لثورة 17 فبراير.
https://sarabic.ae/20250219/ليبيا-إعلان-حصيلة-جديدة-لمصابي-حريق-مجمع-المحاكم-1097963012.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
"تدنيس العلم" يثير ضجة في دولة عربية... ورئيس الوزراء يتدخل
أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن إدانتها الشديدة لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في هذا الفعل.
وفي بيان رسمي صدر مساء الجمعة، شددت الحكومة الوحدة على أن هذا التصرف "مرفوض تماما"، مشيرة إلى أنه يمثل إهانة للشعب الليبي ومحاولة لإثارة الفتنة وزعزعة التماسك الوطني.
وأكدت احترام الهوية الأمازيغية كجزء أصيل من الثقافة الليبية، حسبما أفادت
بوابة "الوسط".
وجددت حكومة الوحدة رفضها لأي محاولات لزرع الفرقة بين أبناء الوطن، مع التزامها الكامل بحماية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش المشترك.
كما شدد البيان على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين في هذه الفتنة، لافتا إلى أنه جاري البحث عنهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد السلم الاجتماعي.
جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الشباب يجبرون المركبات على دهس العلم الأمازيغي في أحد شوارع العاصمة طرابلس، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ 14 لثورة 17 فبراير.