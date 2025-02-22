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بث مباشر لعملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250222/تدنيس-العلم-يثير-ضجة-في-دولة-عربية-ورئيس-الوزراء-يتدخل-1098060226.html
"تدنيس العلم" يثير ضجة في دولة عربية... ورئيس الوزراء يتدخل
"تدنيس العلم" يثير ضجة في دولة عربية... ورئيس الوزراء يتدخل
سبوتنيك عربي
أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن إدانتها الشديدة لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في هذا الفعل. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T11:16+0000
2025-02-22T11:16+0000
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وفي بيان رسمي صدر مساء الجمعة، شددت الحكومة الوحدة على أن هذا التصرف "مرفوض تماما"، مشيرة إلى أنه يمثل إهانة للشعب الليبي ومحاولة لإثارة الفتنة وزعزعة التماسك الوطني.وأكدت احترام الهوية الأمازيغية كجزء أصيل من الثقافة الليبية، حسبما أفادت بوابة "الوسط".وجددت حكومة الوحدة رفضها لأي محاولات لزرع الفرقة بين أبناء الوطن، مع التزامها الكامل بحماية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش المشترك.جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الشباب يجبرون المركبات على دهس العلم الأمازيغي في أحد شوارع العاصمة طرابلس، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ 14 لثورة 17 فبراير.
https://sarabic.ae/20250219/ليبيا-إعلان-حصيلة-جديدة-لمصابي-حريق-مجمع-المحاكم-1097963012.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

"تدنيس العلم" يثير ضجة في دولة عربية... ورئيس الوزراء يتدخل

11:16 GMT 22.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن إدانتها الشديدة لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في هذا الفعل.
وفي بيان رسمي صدر مساء الجمعة، شددت الحكومة الوحدة على أن هذا التصرف "مرفوض تماما"، مشيرة إلى أنه يمثل إهانة للشعب الليبي ومحاولة لإثارة الفتنة وزعزعة التماسك الوطني.
وأكدت احترام الهوية الأمازيغية كجزء أصيل من الثقافة الليبية، حسبما أفادت بوابة "الوسط".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
ليبيا... إعلان حصيلة جديدة لمصابي حريق مجمع المحاكم
19 فبراير, 14:42 GMT
وجددت حكومة الوحدة رفضها لأي محاولات لزرع الفرقة بين أبناء الوطن، مع التزامها الكامل بحماية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش المشترك.
كما شدد البيان على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين في هذه الفتنة، لافتا إلى أنه جاري البحث عنهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد السلم الاجتماعي.
جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الشباب يجبرون المركبات على دهس العلم الأمازيغي في أحد شوارع العاصمة طرابلس، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ 14 لثورة 17 فبراير.
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