https://sarabic.ae/20250219/ليبيا-إعلان-حصيلة-جديدة-لمصابي-حريق-مجمع-المحاكم-1097963012.html

ليبيا... إعلان حصيلة جديدة لمصابي حريق مجمع المحاكم

ليبيا... إعلان حصيلة جديدة لمصابي حريق مجمع المحاكم

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر طبية في ليبيا، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة مصابي حريق مجمع محاكم مصراتة إلى 16 حالة، بينهم حالتان حرجتان. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T14:42+0000

2025-02-19T14:42+0000

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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن مدير مكتب الإعلام في مركز مصراتة الطبي، حميد بن غربية، أن المصابين تلقوا الرعاية اللازمة في غرف الإنعاش بقسم الحوادث والطوارئ، فيما تم إيواء الحالتين الحرجة في غرفة العناية المركزة.واندلع الحريق، صباح اليوم، في المجمّع القريب من مكتب وكيل النائب العام، ما دفع مركز مصراتة الطبي لإعلان حالة الطوارئ لاستقبال المصابين.وأشار بن غربية إلى أن المصابين يشملون موظفي المجمع ومدنيين وأعضاء الحراسة، بالإضافة إلى رجال الدفاع المدني، مؤكدًا أن الحالات مستقرة بشكل عام.من جانبها، أكدت مسؤولة مكتب الإعلام ببلدية مصراتة، ابتسام نافع، سيطرة فرق الإطفاء على الحريق بشكل كامل. وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، وفقًا لتصريحات مدير أمن مصراتة، اللواء علي محمد الضراط، الذي أشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادث كافة.وطمأن عضو مجلس النواب عن مصراتة، محمد الرعيض، بأن أوراق القضايا وأرشيف المحكمة محفوظة إلكترونيًا ولم تتأثر بالحريق، مشيرًا إلى أن الخسائر المادية محدودة. كما استبعد الرعيض وجود شبهة تعمد في الحريق بناءً على المعلومات الأولية المتاحة.يذكر أن مجمّع محاكم مصراتة تعرض سابقًا لتفجير إرهابي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تزامنًا مع محاكمة عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، ما أدى إلى دمار واسع وإصابات عديدة، وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصراتة أحكامًا بإعدام أربعة مدانين في ذلك التفجير.

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