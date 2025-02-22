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شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ... فيديو
شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ... فيديو
سبوتنيك عربي
استخدمت شرطة برلين الغاز المسيل للدموع ضد نشطاء اليسار المتطرف في مسيرة قبل انتخابات البوندستاغ. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T13:42+0000
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وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإنه "في البداية، كانت كلتا التظاهرتين سلميتين، لكن بعد ذلك حاول مناهضو الفاشية منع اليمين المتطرف من المسيرة. وأدى ذلك إلى اشتباكات مع الشرطة. استخدمت قوات الأمن الغاز وأصابت ثلاثة نشطاء على الأقل".ويخاطر "تحالف سارة فاغنكنشت من أجل العقل والعدالة"، والحزب الديمقراطي الحر، بعدم تجاوز عتبة الخمسة في المئة لدخول البوندستاغ.
https://sarabic.ae/20241218/مظاهرات-حاشدة-في-إثيوبيا-ماذا-يحدث-هناك؟-1095927857.html
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العالم, أخبار ألمانيا

شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ... فيديو

13:42 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 22.02.2025)
© AP Photo / Michael Probst إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات في ألمانيا خلال قمع المتظاهرين
 إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات في ألمانيا خلال قمع المتظاهرين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
استخدمت شرطة برلين الغاز المسيل للدموع ضد نشطاء اليسار المتطرف في مسيرة قبل انتخابات البوندستاغ.
وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإنه "في البداية، كانت كلتا التظاهرتين سلميتين، لكن بعد ذلك حاول مناهضو الفاشية منع اليمين المتطرف من المسيرة. وأدى ذلك إلى اشتباكات مع الشرطة. استخدمت قوات الأمن الغاز وأصابت ثلاثة نشطاء على الأقل".

وقبل ذلك بوقت قصير، تجمع عدة مئات من نشطاء اليمين المتطرف لتنظيم مسيرة ضد اليسار في وسط العاصمة الألمانية، مما أثار احتجاجًا مناهضًا للفاشية.

علم إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟
18 ديسمبر 2024, 15:00 GMT
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نقطة واحدة إلى 21%. ولا يزال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يحظى بدعم 16%.
ويخاطر "تحالف سارة فاغنكنشت من أجل العقل والعدالة"، والحزب الديمقراطي الحر، بعدم تجاوز عتبة الخمسة في المئة لدخول البوندستاغ.
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