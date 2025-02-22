شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ... فيديو
13:42 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 22.02.2025)
© AP Photo / Michael Probst إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح في لوتسيرات في ألمانيا خلال قمع المتظاهرين
© AP Photo / Michael Probst
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استخدمت شرطة برلين الغاز المسيل للدموع ضد نشطاء اليسار المتطرف في مسيرة قبل انتخابات البوندستاغ.
وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإنه "في البداية، كانت كلتا التظاهرتين سلميتين، لكن بعد ذلك حاول مناهضو الفاشية منع اليمين المتطرف من المسيرة. وأدى ذلك إلى اشتباكات مع الشرطة. استخدمت قوات الأمن الغاز وأصابت ثلاثة نشطاء على الأقل".
📹شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أنه "في البداية، كانت كلتا التظاهرتين سلميتين، لكن بعد ذلك حاول مناهضو الفاشية منع اليمين المتطرف من المسيرة. وأدى ذلك إلى اشتباكات مع الشرطة. استخدمت قوات الأمن الغاز… pic.twitter.com/9AkudM3nqS
وقبل ذلك بوقت قصير، تجمع عدة مئات من نشطاء اليمين المتطرف لتنظيم مسيرة ضد اليسار في وسط العاصمة الألمانية، مما أثار احتجاجًا مناهضًا للفاشية.
18 ديسمبر 2024, 15:00 GMT
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نقطة واحدة إلى 21%. ولا يزال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يحظى بدعم 16%.
ويخاطر "تحالف سارة فاغنكنشت من أجل العقل والعدالة"، والحزب الديمقراطي الحر، بعدم تجاوز عتبة الخمسة في المئة لدخول البوندستاغ.