https://sarabic.ae/20250222/شرطة-برلين-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-لتفريق-الاحتجاجات-قبيل-انتخابات-البوندستاغ---1098064196.html

شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ... فيديو

شرطة برلين تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات قبيل انتخابات البوندستاغ... فيديو

سبوتنيك عربي

استخدمت شرطة برلين الغاز المسيل للدموع ضد نشطاء اليسار المتطرف في مسيرة قبل انتخابات البوندستاغ. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T13:42+0000

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وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإنه "في البداية، كانت كلتا التظاهرتين سلميتين، لكن بعد ذلك حاول مناهضو الفاشية منع اليمين المتطرف من المسيرة. وأدى ذلك إلى اشتباكات مع الشرطة. استخدمت قوات الأمن الغاز وأصابت ثلاثة نشطاء على الأقل".ويخاطر "تحالف سارة فاغنكنشت من أجل العقل والعدالة"، والحزب الديمقراطي الحر، بعدم تجاوز عتبة الخمسة في المئة لدخول البوندستاغ.

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