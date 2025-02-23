https://sarabic.ae/20250223/إصابة-ثلاث-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1098103601.html
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية،... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T23:11+0000
2025-02-23T23:11+0000
2025-02-24T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على تطبيق "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 58 مقذوفا.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين جراء القصف الأوكراني.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 7 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي الجمهورية.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250223/مجلس-الأمن-يصوت-الاثنين-على-مشروع-قرار-محايد-بشأن-أوكرانيا-اقترحته-واشنطن-1098103430.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
23:11 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 04:14 GMT 24.02.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت 58 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على تطبيق "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف
من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 58 مقذوفا.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين جراء القصف الأوكراني.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 7 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي الجمهورية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.