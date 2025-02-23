https://sarabic.ae/20250223/إطلاق-نار-في-قاعدة-جوية-أمريكية-يؤدي-إلى-مقتل-طيار-وإصابة-آخر-1098081172.html
إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية يؤدي إلى مقتل طيار وإصابة آخر
إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية يؤدي إلى مقتل طيار وإصابة آخر
سبوتنيك عربي
أعلنت قاعدة "كيرتلاند" الجوية الأمريكية، عن وقوع إطلاق نار مميت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بعد "مطاردة خارج القاعدة"، والتي استدعت استجابة سريعة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T08:54+0000
2025-02-23T08:54+0000
2025-02-23T08:54+0000
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العالم
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وقالت القاعدة في بيان على موقعها الإلكتروني: "وقع حادث في قاعدة كيرتلاند الجوية بالقرب من ممر ترومان أدى إلى مطاردة خارج القاعدة، أسفرت عن إصابة طيار ومقتل آخر".كما تم العثور على الطيار الثاني ميتا في مكان الحادث.وأوضح بيان القاعدة الجوية أن السلطات المحلية تجري تحقيقات في الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول اعتقال المشتبه بهم.ولم تكشف القوات الجوية الأمريكية تفاصيل أخرى، ولم تذكر على الفور ما إذا كان هناك شخص قيد الاحتجاز أو ما إذا كانت هناك عملية بحث عن مشتبه به. ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الإفصاح عما إذا كان مطلق النار أو مطلقو النار من أفراد القوات الجوية أيضًا.يشار إلى أن الحادث لم يكن عملاً إرهابياً أو هجوماً، والقاعدة مغلقة مؤقتا، لكن لا يوجد خطر عام بسبب الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية يؤدي إلى مقتل طيار وإصابة آخر
أعلنت قاعدة "كيرتلاند" الجوية الأمريكية، عن وقوع إطلاق نار مميت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بعد "مطاردة خارج القاعدة"، والتي استدعت استجابة سريعة من سلطات إنفاذ القانون المحلية.
وقالت القاعدة في بيان على موقعها الإلكتروني: "وقع حادث في قاعدة كيرتلاند الجوية بالقرب من ممر ترومان أدى إلى مطاردة خارج القاعدة، أسفرت عن إصابة طيار ومقتل آخر".
وذكرت القاعدة الجوية أن الطيار أصيب برصاصة في المعصم نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في البداية وتم تخريجه فيما بعد.
كما تم العثور على الطيار الثاني ميتا في مكان الحادث.
وأوضح بيان القاعدة الجوية أن السلطات المحلية تجري تحقيقات في الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول اعتقال المشتبه بهم.
ولم تكشف القوات الجوية الأمريكية تفاصيل أخرى، ولم تذكر على الفور ما إذا كان هناك شخص قيد الاحتجاز أو ما إذا كانت هناك عملية بحث عن مشتبه به. ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الإفصاح عما إذا كان مطلق النار أو مطلقو النار من أفراد القوات الجوية أيضًا.
يشار إلى أن الحادث لم يكن عملاً إرهابياً أو هجوماً، والقاعدة مغلقة مؤقتا، لكن لا يوجد خطر عام بسبب الحادث.