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إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية يؤدي إلى مقتل طيار وإصابة آخر
إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية يؤدي إلى مقتل طيار وإصابة آخر
سبوتنيك عربي
أعلنت قاعدة "كيرتلاند" الجوية الأمريكية، عن وقوع إطلاق نار مميت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بعد "مطاردة خارج القاعدة"، والتي استدعت استجابة سريعة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T08:54+0000
2025-02-23T08:54+0000
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وقالت القاعدة في بيان على موقعها الإلكتروني: "وقع حادث في قاعدة كيرتلاند الجوية بالقرب من ممر ترومان أدى إلى مطاردة خارج القاعدة، أسفرت عن إصابة طيار ومقتل آخر".كما تم العثور على الطيار الثاني ميتا في مكان الحادث.وأوضح بيان القاعدة الجوية أن السلطات المحلية تجري تحقيقات في الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول اعتقال المشتبه بهم.ولم تكشف القوات الجوية الأمريكية تفاصيل أخرى، ولم تذكر على الفور ما إذا كان هناك شخص قيد الاحتجاز أو ما إذا كانت هناك عملية بحث عن مشتبه به. ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الإفصاح عما إذا كان مطلق النار أو مطلقو النار من أفراد القوات الجوية أيضًا.يشار إلى أن الحادث لم يكن عملاً إرهابياً أو هجوماً، والقاعدة مغلقة مؤقتا، لكن لا يوجد خطر عام بسبب الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية يؤدي إلى مقتل طيار وإصابة آخر

08:54 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Al Behrmanطائرة شبحية أمريكية إف 117
طائرة شبحية أمريكية إف 117 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Al Behrman
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أعلنت قاعدة "كيرتلاند" الجوية الأمريكية، عن وقوع إطلاق نار مميت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بعد "مطاردة خارج القاعدة"، والتي استدعت استجابة سريعة من سلطات إنفاذ القانون المحلية.
وقالت القاعدة في بيان على موقعها الإلكتروني: "وقع حادث في قاعدة كيرتلاند الجوية بالقرب من ممر ترومان أدى إلى مطاردة خارج القاعدة، أسفرت عن إصابة طيار ومقتل آخر".

وذكرت القاعدة الجوية أن الطيار أصيب برصاصة في المعصم نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في البداية وتم تخريجه فيما بعد.

كما تم العثور على الطيار الثاني ميتا في مكان الحادث.
وأوضح بيان القاعدة الجوية أن السلطات المحلية تجري تحقيقات في الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول اعتقال المشتبه بهم.
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ولم تكشف القوات الجوية الأمريكية تفاصيل أخرى، ولم تذكر على الفور ما إذا كان هناك شخص قيد الاحتجاز أو ما إذا كانت هناك عملية بحث عن مشتبه به. ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الإفصاح عما إذا كان مطلق النار أو مطلقو النار من أفراد القوات الجوية أيضًا.
يشار إلى أن الحادث لم يكن عملاً إرهابياً أو هجوماً، والقاعدة مغلقة مؤقتا، لكن لا يوجد خطر عام بسبب الحادث.
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