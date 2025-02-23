https://sarabic.ae/20250223/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أولاكلي-ونوفواندريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098081713.html

القوات الروسية تحرر بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبالتقدم على محاور عدة في منطقة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T09:10+0000

2025-02-23T09:10+0000

2025-02-23T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165جنديا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار استطلاعية ومستودعين للذخيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو أكثر من 150 عسكريًا، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "نوفاتور"، و5 سيارات، وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".وأضاف: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250223/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-العملية-العسكرية-تثبت-أن-الجيش-الروسي-هو-الأكثر-فعالية-في-العالم-1098079981.html

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