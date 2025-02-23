القوات الروسية تحرر بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 23.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبالتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية حاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165جنديا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار استطلاعية ومستودعين للذخيرة".
وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 190 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية من طراز "نوتا"، ومستودع ذخيرة".
وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو أكثر من 150 عسكريًا، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "نوفاتور"، و5 سيارات، وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".
وأضاف: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة".
ونوه البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل موجهة من طراز "هامر" وصاروخا من طراز "هيمارس" و73 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.