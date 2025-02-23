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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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قوانين الاقتصاد
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روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250223/باحث-يمني-مشهد-بيروت-اليوم-ميلاد-جديد-لمحور-المقاومة-1098091769.html
باحث يمني: مشهد بيروت اليوم ميلاد جديد لمحور المقاومة
باحث يمني: مشهد بيروت اليوم ميلاد جديد لمحور المقاومة
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث السياسي المقرّب من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أيمن البحري، أن "مشهد بيروت اليوم يعبّر عن مرحلة مفصلية سيكون لها ما بعدها، وأن محور المقاومة، في... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T14:14+0000
2025-02-23T14:14+0000
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وأضاف البحري أن "هذا الحضور الكبير الذي يعدّ مئات الآلاف، ليس إلا دليلاً على صحوة لدى العالم الحرّ ورسالة لمن يقول إن محور المقاومة إلى زوال، بأن أقواله هي أضغاث أحلام وبأن محور المقاومة سيبقى وسيظلّ على ما هو عليه لا بل سيكون أقوى ممّا كان عليه".وفي تعليق عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال البحري إن "ما نشهده اليوم هو ميلاد جديد لمحور المقاومة، فصحيح أنّ الخسارة كبيرة جداً وأن خسارة لبنان وشعبه والمقاومة والجيش اللبناني كبيرة جداً باستشهاد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، لكن الجميع يؤكّد اليوم أنّ ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله، وأن المقاومة ستظلّ وستحرّر أرض لبنان كاملة، رَضِي من رَضِي وأبى من أبى، ورغماً عن أنف الكيان الصهيوني وداعميه".وشدّد البحري على أن "أنصار الله"، الذين يؤكدون دائماً أنهم جزء من محور المقاومة، يؤكدون اليوم أنهم من يتحمّلون عبء المقاومة وعبء مساندتها في فلسطين وفي لبنان وأنّهم سيظلّون على العهد الذي عاهدوا به شهيد الأمة السيد حسن نصر الله وسيقومون بمساندة أي هجوم يشنّه الكيان الصهيوني أو أمريكا على أي طرف من أطراف المقاومة".وأعرب عن اعتقاده بأن "مقترح الرئيس الأمريكي حول غزة لا يمكن أن يُطبّق، وأنه إذا طُبّق نتيجة تخاذل الدول المعنية، سواء الأردن أو مصر أو السعودية ومن يدور في فلكهم، فإن محور المقاومة سيتصدّى لهم بكل تأكيد وهو لن يتخلّى عن الشعب الفلسطيني وعن شعب غزة، كما لن يقبل بأن يتمّ تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية، سواء إلى مصر أو إلى الأردن".وشدّد على أن "أنصار الله هم في مقدّمة المواجهة، وهم كما قاموا بإغلاق المجال الجوي اليمني أمام طائرة F-16 ليل أمس، يؤكّدون أن اليمن، شعباً وجيشاً، لن يسمح بأيّ محاولة لاختراق الأجواء اليمنية، وأنّه جاهز للردّ على أيّ اعتداء، وجاهز للمساندة والمشاركة في أي عمل يقوم به محور المقاومة إسناداً للشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة".
https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تعلق-على-تشييع-جنازة-حسن-نصر-الله-فيديو-1098082441.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

باحث يمني: مشهد بيروت اليوم ميلاد جديد لمحور المقاومة

14:14 GMT 23.02.2025
© Sputnikمشاهد من تشييع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله
مشاهد من تشييع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
اعتبر الباحث السياسي المقرّب من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أيمن البحري، أن "مشهد بيروت اليوم يعبّر عن مرحلة مفصلية سيكون لها ما بعدها، وأن محور المقاومة، في لبنان أو في بقية أطرافه، أثبت اليوم ان شعوب العالم الحر تؤكّد جميعها ان محور المقاومة سيظلّ، وأن أحرار العالم سيقفون في وجه كلّ ظالم، كائناً من كان".
وأضاف البحري أن "هذا الحضور الكبير الذي يعدّ مئات الآلاف، ليس إلا دليلاً على صحوة لدى العالم الحرّ ورسالة لمن يقول إن محور المقاومة إلى زوال، بأن أقواله هي أضغاث أحلام وبأن محور المقاومة سيبقى وسيظلّ على ما هو عليه لا بل سيكون أقوى ممّا كان عليه".
وفي تعليق عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال البحري إن "ما نشهده اليوم هو ميلاد جديد لمحور المقاومة، فصحيح أنّ الخسارة كبيرة جداً وأن خسارة لبنان وشعبه والمقاومة والجيش اللبناني كبيرة جداً باستشهاد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، لكن الجميع يؤكّد اليوم أنّ ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله، وأن المقاومة ستظلّ وستحرّر أرض لبنان كاملة، رَضِي من رَضِي وأبى من أبى، ورغماً عن أنف الكيان الصهيوني وداعميه".
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
إسرائيل تعلق على تشييع جنازة حسن نصر الله... فيديو
09:44 GMT
وشدّد البحري على أن "أنصار الله"، الذين يؤكدون دائماً أنهم جزء من محور المقاومة، يؤكدون اليوم أنهم من يتحمّلون عبء المقاومة وعبء مساندتها في فلسطين وفي لبنان وأنّهم سيظلّون على العهد الذي عاهدوا به شهيد الأمة السيد حسن نصر الله وسيقومون بمساندة أي هجوم يشنّه الكيان الصهيوني أو أمريكا على أي طرف من أطراف المقاومة".

وفي رفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقترحه حول غزة، وضع البحري "تصريحات ترامب في سياق إرضاء الصهيونية العالمية وكسب شعبية له في المستقبل ومحاولة منه لمحاكاة الانتخابات النصفية للكونغرس بعد عامَين من اليوم".

وأعرب عن اعتقاده بأن "مقترح الرئيس الأمريكي حول غزة لا يمكن أن يُطبّق، وأنه إذا طُبّق نتيجة تخاذل الدول المعنية، سواء الأردن أو مصر أو السعودية ومن يدور في فلكهم، فإن محور المقاومة سيتصدّى لهم بكل تأكيد وهو لن يتخلّى عن الشعب الفلسطيني وعن شعب غزة، كما لن يقبل بأن يتمّ تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية، سواء إلى مصر أو إلى الأردن".
وشدّد على أن "أنصار الله هم في مقدّمة المواجهة، وهم كما قاموا بإغلاق المجال الجوي اليمني أمام طائرة F-16 ليل أمس، يؤكّدون أن اليمن، شعباً وجيشاً، لن يسمح بأيّ محاولة لاختراق الأجواء اليمنية، وأنّه جاهز للردّ على أيّ اعتداء، وجاهز للمساندة والمشاركة في أي عمل يقوم به محور المقاومة إسناداً للشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة".
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