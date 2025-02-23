طبيبة تثير ضجة في مصر بتصرف غير متوقع... ما القصة؟
© AP Photo / Khalil Hamraمستشفى القدس في غزة
© AP Photo / Khalil Hamra
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أثارت قصة طبيبة مصرية تدعى عائشة محرم ضجة، بعدما رفضت ترك عملها إثر وفاة والدتها، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.
ورغم الحزن الشديد الذي أصابها عند تلقيها خبر وفاة والدتها، واصلت الطبيبة الاعتناء بعدد كبير من الأطفال في أحد المستشفيات المصرية، رافضة العودة إلى المنزل.
لاأمر الذي دفع وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسليط الضوء على تصرف الطبيبة النبيل، مشيدًا بتفانيها في أداء واجبها المهني رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، كما نشرت وزارة الصحة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعيا لوالدة الطبيبة.
نعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، والدة الطبيبة عائشة محمود محرم أخصائي الأطفال بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته pic.twitter.com/Lg18DVKQAS— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 22, 2025
وقالت الطبيبة، التي تنحدر من قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن والدتها تعرضت لأزمة قلبية ونُقلت إلى مستشفى أشمون العام، حيث توفيت لاحقًا.
وأضافت أنها كانت في العمل لحظة وفاة والدتها، لكنها لم تترك قسمها، حيث كانت مسؤولة عن رعاية 50 حالة في الحضانة، وسط غياب أي اختصاصي آخر غيرها.
وأوضحت الطبيبة: "كان أمر ربنا نفذ لوالدتي، والجنازة كانت في اليوم الثاني ظهرا، فانصرفت في صباح اليوم التالي بعد انتهاء نوبة عملي".
18 ديسمبر 2024, 17:30 GMT
يذكر أن هذا الموقف ليس الأول للطبيبة عائشة محرم، فقبل نحو عام ونصف، تعرض طفلها لوعكة صحية، فكانت تتابعه ثم تنصرف لمتابعة باقي الحالات في المستشفى، وكرمتها إدارة المستشفى آنذاك بصرف مكافأة مالية وتقديم شهادة تقدير لتفانيها في العمل وأصالتها في أداء واجبها المهني.
في حين أشاد الكثيرون بتصرف الطبيبة وتفانيها في العمل، هاجمها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ترك أمها المتوفاة "أمر مكروه ومستنكر"، لكن التكريم الذي حصلت عليه من وزارة الصحة والمستشفى، جاء تأكيدًا على تقدير جهودها وتفانيها في خدمة المرضى رغم الظروف الشخصية الصعبة.