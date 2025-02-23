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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
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عالم سبوتنيك
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59 د
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عرب بوينت بودكاست
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10:16 GMT
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https://sarabic.ae/20250223/طبيبة-تثير-ضجة-في-مصر-بتصرف-غير-متوقع-ما-القصة؟-1098080495.html
طبيبة تثير ضجة في مصر بتصرف غير متوقع... ما القصة؟
طبيبة تثير ضجة في مصر بتصرف غير متوقع... ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أثارت قصة طبيبة مصرية تدعى عائشة محرم ضجة، بعدما رفضت ترك عملها إثر وفاة والدتها، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T08:47+0000
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ورغم الحزن الشديد الذي أصابها عند تلقيها خبر وفاة والدتها، واصلت الطبيبة الاعتناء بعدد كبير من الأطفال في أحد المستشفيات المصرية، رافضة العودة إلى المنزل.لاأمر الذي دفع وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسليط الضوء على تصرف الطبيبة النبيل، مشيدًا بتفانيها في أداء واجبها المهني رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، كما نشرت وزارة الصحة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعيا لوالدة الطبيبة.وقالت الطبيبة، التي تنحدر من قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن والدتها تعرضت لأزمة قلبية ونُقلت إلى مستشفى أشمون العام، حيث توفيت لاحقًا.وأوضحت الطبيبة: "كان أمر ربنا نفذ لوالدتي، والجنازة كانت في اليوم الثاني ظهرا، فانصرفت في صباح اليوم التالي بعد انتهاء نوبة عملي".يذكر أن هذا الموقف ليس الأول للطبيبة عائشة محرم، فقبل نحو عام ونصف، تعرض طفلها لوعكة صحية، فكانت تتابعه ثم تنصرف لمتابعة باقي الحالات في المستشفى، وكرمتها إدارة المستشفى آنذاك بصرف مكافأة مالية وتقديم شهادة تقدير لتفانيها في العمل وأصالتها في أداء واجبها المهني.في حين أشاد الكثيرون بتصرف الطبيبة وتفانيها في العمل، هاجمها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ترك أمها المتوفاة "أمر مكروه ومستنكر"، لكن التكريم الذي حصلت عليه من وزارة الصحة والمستشفى، جاء تأكيدًا على تقدير جهودها وتفانيها في خدمة المرضى رغم الظروف الشخصية الصعبة.
https://sarabic.ae/20241218/لحظة-إصابة-رئيس-الوزراء-المصري-بوعكة-صحية-مفاجئة-خلال-مؤتمر-صحفي-فيديو-1095930939.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

طبيبة تثير ضجة في مصر بتصرف غير متوقع... ما القصة؟

08:47 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Khalil Hamraمستشفى القدس في غزة
مستشفى القدس في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أثارت قصة طبيبة مصرية تدعى عائشة محرم ضجة، بعدما رفضت ترك عملها إثر وفاة والدتها، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.
ورغم الحزن الشديد الذي أصابها عند تلقيها خبر وفاة والدتها، واصلت الطبيبة الاعتناء بعدد كبير من الأطفال في أحد المستشفيات المصرية، رافضة العودة إلى المنزل.
لاأمر الذي دفع وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسليط الضوء على تصرف الطبيبة النبيل، مشيدًا بتفانيها في أداء واجبها المهني رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، كما نشرت وزارة الصحة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعيا لوالدة الطبيبة.
وقالت الطبيبة، التي تنحدر من قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن والدتها تعرضت لأزمة قلبية ونُقلت إلى مستشفى أشمون العام، حيث توفيت لاحقًا.

وأضافت أنها كانت في العمل لحظة وفاة والدتها، لكنها لم تترك قسمها، حيث كانت مسؤولة عن رعاية 50 حالة في الحضانة، وسط غياب أي اختصاصي آخر غيرها.

وأوضحت الطبيبة: "كان أمر ربنا نفذ لوالدتي، والجنازة كانت في اليوم الثاني ظهرا، فانصرفت في صباح اليوم التالي بعد انتهاء نوبة عملي".
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يذكر أن هذا الموقف ليس الأول للطبيبة عائشة محرم، فقبل نحو عام ونصف، تعرض طفلها لوعكة صحية، فكانت تتابعه ثم تنصرف لمتابعة باقي الحالات في المستشفى، وكرمتها إدارة المستشفى آنذاك بصرف مكافأة مالية وتقديم شهادة تقدير لتفانيها في العمل وأصالتها في أداء واجبها المهني.
في حين أشاد الكثيرون بتصرف الطبيبة وتفانيها في العمل، هاجمها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ترك أمها المتوفاة "أمر مكروه ومستنكر"، لكن التكريم الذي حصلت عليه من وزارة الصحة والمستشفى، جاء تأكيدًا على تقدير جهودها وتفانيها في خدمة المرضى رغم الظروف الشخصية الصعبة.
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