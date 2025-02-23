https://sarabic.ae/20250223/غياب-بزشكيان-عن-تأبين-نصر-الله-والإعلام-الإيراني-يكشف-الأسباب-1098087620.html

غياب بزشكيان عن تأبين نصر الله... والإعلام الإيراني يكشف الأسباب

غياب بزشكيان عن تأبين نصر الله... والإعلام الإيراني يكشف الأسباب

سبوتنيك عربي

أثارت تقارير إعلامية إيرانية جدلا بشأن غياب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مراسم تأبين الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، التي أُقيمت في العاصمة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T12:43+0000

2025-02-23T12:43+0000

2025-02-23T12:43+0000

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ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن الحكومة اللبنانية لم توجه دعوة رسمية للرئيس بزشكيان لحضور مراسم التشييع، رغم إعلان الأخير استعداده للمشاركة في الحدث.بالمقابل، تلقى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وحضر إلى بيروت ممثلا عن القيادة الإيرانية.كما أشارت الوكالة إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وإلغاء الرحلات الجوية من طهران إلى بعض الدول، شكلت عائقا أمام مشاركة العديد من المسؤولين الإيرانيين والمواطنين في مراسم التشييع، مما زاد من تعقيد حضور وفود رسمية إضافية من إيران.وكان الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، قد قُتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر 2024، في عملية اغتيال أعلن عنها الجيش الإسرائيلي لاحقًا، بينما أكد حزب الله في بيان رسمي نبأ مقتل أمينه العام.وبحسب مصادر مطلعة، فإن جثمان نصر الله لم تكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة كان نتيجة صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.وتشهد بيروت، اليوم، تشييعا مهيبا لنصر الله وهاشم صفي الدين، بحضور وفود رسمية من دول مختلفة، بينها وفد إيراني رفيع المستوى، وسط إجراءات أمنية مشددة.

https://sarabic.ae/20250223/بث-مباشر-تشييع-مهيب-لحسن-نصر-الله-في-لبنان-فيديو-1098079121.html

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