https://sarabic.ae/20250223/فتح-لـسبوتنيك-كل-من-يدعم-القضية-الفلسطينية-على-العين-والرأس-ولبنان-عنق-عربي-مهم-للفلسطينيين-1098097131.html

"فتح" لـ"سبوتنيك": كل من يدعم القضية الفلسطينية "على العين والرأس" ولبنان عنق عربي مهم للفلسطينيين

"فتح" لـ"سبوتنيك": كل من يدعم القضية الفلسطينية "على العين والرأس" ولبنان عنق عربي مهم للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أعرب المتحدث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، زياد أبو زنيط، عن تقدير الحركة الفلسطينية لكل من يدعم القضية الفلسيطينية، قائلاً إن "موقف فتح واضح لجهة تقدير أي... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T16:05+0000

2025-02-23T16:05+0000

2025-02-23T16:05+0000

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وقال عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "حركة فتح تقف دائماً بوجه أي تهديد يواجه لبنان، وتعتقد أن لبنان هو أحد الأعناق العربية المهمة بالنسبة للفلسطينيين وله تحالف جيد ومحترم مع القضية الفلسطينية"، مضيفاً أن "لبنان لطالما واجه الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان وحاول التخلّص منه".ودان أبو زنيط "أيّ تقدّم للقوات الاسرائيلية في جنوب لبنان، باعتباره أرضاً تحتلّها إسرائيل وتواصل السيطرة عليها بتمرّدها على القوانين الدولية"، مشدداً على "تأييد ما يدعم استقرار لبنان وسلامة أراضيه ووحدته الجغرافية والشعبية لأن وحدة لبنان واستقراره تهمّ الفلسطينيين، فكلّما كان لبنان مستقراً ومشكّلاً لحكومته ولوحدته الدستورية، كان مُعيناً للموقف الفلسطيني".وعن كيفية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية بإخلاء مخيمات في الضفة الغربية ومنع أهلها من العودة إليها، شدّد أبو زنيط على أنّ "لحركة فتح خطتها التي تواجه بها الاحتلال الصهيوني منذ سنوات طويلة، ومنذ قيام منظمة التحرير في العام 1965، ولديها استراتيجيتها القائمة على التنسيق مع الأشقاء العرب في الدول العربية كافة، وتحديداً جمهورية مصر العربية والأردن والسعودية، كما أن لديها أبعادها الدولية، وهي تقدّم لشعبها الفلسطيني ما تستطيع لدعم إمكانياته على الأرض، حتى لو كانت متواضعة".أبو زنيط اعتبر أن "أفضل ما نقدّمه كنظام سياسي للشعب الفلسطيني، هي إمكانيات البقاء والاستقرار على هذه الأرض، لأننا قرّرنا مواجهة الاحتلال الصهيوني ونمتلك الأدوات كافة لذلك ولن نتخلّى عن أي مبدأ أو أداة من أدوات المواجهة"، جازماً أن "المواجهة هي أداة ووسيلة حتى نبقى على هذه الأرض لنيل الحرية والاستقلال وليست لأننا نعشق فكرة المواجهة فقط".

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