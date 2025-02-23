https://sarabic.ae/20250223/من-الأكثر-رومانسية-الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-الحقيقة-1098084243.html
من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة
من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
أجابت دراسة بحثية جديدة عن أحد الأسئلة المحيرة لعقود من الزمان، وهو من الأكثر رومانسية بين الجنسين، الرجل أم المرأة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T10:51+0000
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وكشف البحث الذي جمع نتائج أكثر من 50 دراسة سابقة حول هذا الموضوع، أن الرجال أكثر رومانسية ويميلون إلى الوقوع في الحب بشكل أسرع، ويتوقون إلى شريكهم أكثر، ويعبّرون عن مشاعرهم أولًا.كما أشارت الدراسة التي نشرتها جامعة كامبريدج، إلى أن الرجال أقل ميلًا إلى التحريض على إنهاء العلاقة، إذ كانت النساء من دافعي 65% من حالات الانفصال.كما كشفت الدراسة أن الرجال استفادوا أكثر من كونهم مع شريك من حيث الصحة العقلية ومتوسط العمر المتوقع.وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث في جامعة هومبولت في برلين، إيريس في. واهرينغ، إن رغبة الذكور في الدخول بعلاقة، تنبع من الحاجة إلى الحميمية العاطفية.وتُرجع الدراسة وجود هذا الفارق في الرومانسية إلى كيفية التنشئة الاجتماعية، إذ يُثبط الأولاد عن التعبير عن عواطفهم، ما يجعلهم يعتمدون أكثر على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، بينما تنشأ النساء على الاعتماد على شبكة اجتماعية أوسع.ويؤكد الخبراء أنه من المهم تعزيز ثقافة تشجع الرجال على بناء صداقات قوية خارج العلاقات الرومانسية، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم العاطفية وتحدي المعايير الاجتماعية، التي تربط ضعف الذكور بالضعف العاطفي.
https://sarabic.ae/20250215/الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-من-الأكثر-كرما-1097814922.html
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منوعات, الأخبار
من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة
أجابت دراسة بحثية جديدة عن أحد الأسئلة المحيرة لعقود من الزمان، وهو من الأكثر رومانسية بين الجنسين، الرجل أم المرأة.
وكشف البحث الذي جمع نتائج أكثر من 50 دراسة سابقة حول هذا الموضوع، أن الرجال أكثر رومانسية ويميلون إلى الوقوع في الحب بشكل أسرع، ويتوقون إلى شريكهم أكثر، ويعبّرون عن مشاعرهم أولًا.
كما أشارت الدراسة
التي نشرتها جامعة كامبريدج، إلى أن الرجال أقل ميلًا إلى التحريض على إنهاء العلاقة، إذ كانت النساء من دافعي 65% من حالات الانفصال.
كما كشفت الدراسة أن الرجال استفادوا أكثر من كونهم مع شريك من حيث الصحة العقلية ومتوسط العمر المتوقع.
وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث في جامعة هومبولت في برلين، إيريس في. واهرينغ، إن رغبة الذكور في الدخول بعلاقة، تنبع من الحاجة إلى الحميمية العاطفية.
وتابعت موضحة أن "الرجال يميلون إلى مشاركة نضالاتهم بشكل أقل مع الأصدقاء والعائلة مقارنة بالنساء، ما يؤدي إلى انخفاض الدعم العاطفي من هذه الروابط الاجتماعية، وبدلا من ذلك، يعتمد الرجال غالبا بشكل كبير على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، ما يجعل وجود الشريك أكثر أهمية من الناحية النفسية".
وتُرجع الدراسة وجود هذا الفارق في الرومانسية إلى كيفية التنشئة الاجتماعية، إذ يُثبط الأولاد عن التعبير عن عواطفهم، ما يجعلهم يعتمدون أكثر على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، بينما تنشأ النساء على الاعتماد على شبكة اجتماعية أوسع.
ويؤكد الخبراء أنه من المهم تعزيز ثقافة تشجع الرجال على بناء صداقات قوية خارج العلاقات الرومانسية، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم العاطفية وتحدي المعايير الاجتماعية، التي تربط ضعف الذكور بالضعف العاطفي.