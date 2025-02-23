https://sarabic.ae/20250223/من-الأكثر-رومانسية-الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-الحقيقة-1098084243.html

من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة

من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة

سبوتنيك عربي

أجابت دراسة بحثية جديدة عن أحد الأسئلة المحيرة لعقود من الزمان، وهو من الأكثر رومانسية بين الجنسين، الرجل أم المرأة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T10:51+0000

2025-02-23T10:51+0000

2025-02-23T10:51+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098084087_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_03082c7c509693cd6d78986152daffcf.jpg

وكشف البحث الذي جمع نتائج أكثر من 50 دراسة سابقة حول هذا الموضوع، أن الرجال أكثر رومانسية ويميلون إلى الوقوع في الحب بشكل أسرع، ويتوقون إلى شريكهم أكثر، ويعبّرون عن مشاعرهم أولًا.كما أشارت الدراسة التي نشرتها جامعة كامبريدج، إلى أن الرجال أقل ميلًا إلى التحريض على إنهاء العلاقة، إذ كانت النساء من دافعي 65% من حالات الانفصال.كما كشفت الدراسة أن الرجال استفادوا أكثر من كونهم مع شريك من حيث الصحة العقلية ومتوسط ​​العمر المتوقع.وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث في جامعة هومبولت في برلين، إيريس في. واهرينغ، إن رغبة الذكور في الدخول بعلاقة، تنبع من الحاجة إلى الحميمية العاطفية.وتُرجع الدراسة وجود هذا الفارق في الرومانسية إلى كيفية التنشئة الاجتماعية، إذ يُثبط الأولاد عن التعبير عن عواطفهم، ما يجعلهم يعتمدون أكثر على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، بينما تنشأ النساء على الاعتماد على شبكة اجتماعية أوسع.ويؤكد الخبراء أنه من المهم تعزيز ثقافة تشجع الرجال على بناء صداقات قوية خارج العلاقات الرومانسية، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم العاطفية وتحدي المعايير الاجتماعية، التي تربط ضعف الذكور بالضعف العاطفي.

https://sarabic.ae/20250215/الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-من-الأكثر-كرما-1097814922.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار