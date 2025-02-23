من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة

عربي
بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250223/من-الأكثر-رومانسية-الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-الحقيقة-1098084243.html
من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة
من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
أجابت دراسة بحثية جديدة عن أحد الأسئلة المحيرة لعقود من الزمان، وهو من الأكثر رومانسية بين الجنسين، الرجل أم المرأة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T10:51+0000
2025-02-23T10:51+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098084087_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_03082c7c509693cd6d78986152daffcf.jpg
وكشف البحث الذي جمع نتائج أكثر من 50 دراسة سابقة حول هذا الموضوع، أن الرجال أكثر رومانسية ويميلون إلى الوقوع في الحب بشكل أسرع، ويتوقون إلى شريكهم أكثر، ويعبّرون عن مشاعرهم أولًا.كما أشارت الدراسة التي نشرتها جامعة كامبريدج، إلى أن الرجال أقل ميلًا إلى التحريض على إنهاء العلاقة، إذ كانت النساء من دافعي 65% من حالات الانفصال.كما كشفت الدراسة أن الرجال استفادوا أكثر من كونهم مع شريك من حيث الصحة العقلية ومتوسط ​​العمر المتوقع.وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث في جامعة هومبولت في برلين، إيريس في. واهرينغ، إن رغبة الذكور في الدخول بعلاقة، تنبع من الحاجة إلى الحميمية العاطفية.وتُرجع الدراسة وجود هذا الفارق في الرومانسية إلى كيفية التنشئة الاجتماعية، إذ يُثبط الأولاد عن التعبير عن عواطفهم، ما يجعلهم يعتمدون أكثر على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، بينما تنشأ النساء على الاعتماد على شبكة اجتماعية أوسع.ويؤكد الخبراء أنه من المهم تعزيز ثقافة تشجع الرجال على بناء صداقات قوية خارج العلاقات الرومانسية، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم العاطفية وتحدي المعايير الاجتماعية، التي تربط ضعف الذكور بالضعف العاطفي.
https://sarabic.ae/20250215/الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-من-الأكثر-كرما-1097814922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098084087_58:0:962:678_1920x0_80_0_0_f9683ae5b3bf9c87e589816eee836ed1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

من الأكثر رومانسية الرجال أم النساء؟.. دراسة تكشف الحقيقة

10:51 GMT 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ Scott Broomeشاب وفتاة يرقصان
شاب وفتاة يرقصان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ Scott Broome
تابعنا عبر
أجابت دراسة بحثية جديدة عن أحد الأسئلة المحيرة لعقود من الزمان، وهو من الأكثر رومانسية بين الجنسين، الرجل أم المرأة.
وكشف البحث الذي جمع نتائج أكثر من 50 دراسة سابقة حول هذا الموضوع، أن الرجال أكثر رومانسية ويميلون إلى الوقوع في الحب بشكل أسرع، ويتوقون إلى شريكهم أكثر، ويعبّرون عن مشاعرهم أولًا.
كما أشارت الدراسة التي نشرتها جامعة كامبريدج، إلى أن الرجال أقل ميلًا إلى التحريض على إنهاء العلاقة، إذ كانت النساء من دافعي 65% من حالات الانفصال.
كما كشفت الدراسة أن الرجال استفادوا أكثر من كونهم مع شريك من حيث الصحة العقلية ومتوسط ​​العمر المتوقع.
محفظة نقود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجتمع
الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما
15 فبراير, 20:05 GMT
وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث في جامعة هومبولت في برلين، إيريس في. واهرينغ، إن رغبة الذكور في الدخول بعلاقة، تنبع من الحاجة إلى الحميمية العاطفية.

وتابعت موضحة أن "الرجال يميلون إلى مشاركة نضالاتهم بشكل أقل مع الأصدقاء والعائلة مقارنة بالنساء، ما يؤدي إلى انخفاض الدعم العاطفي من هذه الروابط الاجتماعية، وبدلا من ذلك، يعتمد الرجال غالبا بشكل كبير على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، ما يجعل وجود الشريك أكثر أهمية من الناحية النفسية".

وتُرجع الدراسة وجود هذا الفارق في الرومانسية إلى كيفية التنشئة الاجتماعية، إذ يُثبط الأولاد عن التعبير عن عواطفهم، ما يجعلهم يعتمدون أكثر على شركائهم الرومانسيين للحصول على الدعم العاطفي، بينما تنشأ النساء على الاعتماد على شبكة اجتماعية أوسع.
ويؤكد الخبراء أنه من المهم تعزيز ثقافة تشجع الرجال على بناء صداقات قوية خارج العلاقات الرومانسية، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم العاطفية وتحدي المعايير الاجتماعية، التي تربط ضعف الذكور بالضعف العاطفي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала