نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250223/نابولي-يخسر-صدارة-الدوري-الإيطالي-1098101135.html
نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي
نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
فاز فريق كومو على نظيره نابولي (2 -1) في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T19:17+0000
2025-02-23T19:17+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098101235_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_f9ccea76afcabd0ad8340588ec4eb222.jpg
وبهذه النتيجة فقد نادي نابولي، فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي من نادي إنتر ميلان.بدأت المباراة بتقدم فريق كومو بهدف سجله أمير رحماني، لاعب نابولي، في مرما بالخطأ، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة.ورد نابولي كان سريعا بتحقيق التعادل بعد عشر دقائق بواسطة مهاجمه الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري.لكن في الدقيقة 77 من عمر المباراة، تمكن فريق كومو من إحراز هدف التقدم بواسطة اللاعب الإسباني أساني دياو.واحتفظ إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة متقدما عن نابولي، الذي يحتل المركز الثاني، بنقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد كومو إلى 28 نقطة ليحتل المركز الـ 13 في البطولة.
https://sarabic.ae/20250122/روما-الإيطالي-يكرم-أول-لاعب-سعودي-يسجل-في-الدوري-الأوروبي-1097053415.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098101235_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0eac6465944280a41b218002fd4e375d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, إيطاليا
أخبار العالم الآن, رياضة, إيطاليا

نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي

19:17 GMT 23.02.2025
© Getty Images / Jonathan Moscrop / Contributorمباراة كومو ونابولي بالدوري الإيطالي
مباراة كومو ونابولي بالدوري الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Getty Images / Jonathan Moscrop / Contributor
تابعنا عبر
فاز فريق كومو على نظيره نابولي (2 -1) في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وبهذه النتيجة فقد نادي نابولي، فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي من نادي إنتر ميلان.
بدأت المباراة بتقدم فريق كومو بهدف سجله أمير رحماني، لاعب نابولي، في مرما بالخطأ، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة.
اللاعب سعود عبد الحميد وسط زملائه من فريق روما الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
مجتمع
روما الإيطالي يكرم أول لاعب سعودي يسجل في الدوري الأوروبي
22 يناير, 18:37 GMT
ورد نابولي كان سريعا بتحقيق التعادل بعد عشر دقائق بواسطة مهاجمه الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري.
لكن في الدقيقة 77 من عمر المباراة، تمكن فريق كومو من إحراز هدف التقدم بواسطة اللاعب الإسباني أساني دياو.
واحتفظ إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة متقدما عن نابولي، الذي يحتل المركز الثاني، بنقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد كومو إلى 28 نقطة ليحتل المركز الـ 13 في البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала