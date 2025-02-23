https://sarabic.ae/20250223/نابولي-يخسر-صدارة-الدوري-الإيطالي-1098101135.html
نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي
نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
فاز فريق كومو على نظيره نابولي (2 -1) في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T19:17+0000
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2025-02-23T19:17+0000
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وبهذه النتيجة فقد نادي نابولي، فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي من نادي إنتر ميلان.بدأت المباراة بتقدم فريق كومو بهدف سجله أمير رحماني، لاعب نابولي، في مرما بالخطأ، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة.ورد نابولي كان سريعا بتحقيق التعادل بعد عشر دقائق بواسطة مهاجمه الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري.لكن في الدقيقة 77 من عمر المباراة، تمكن فريق كومو من إحراز هدف التقدم بواسطة اللاعب الإسباني أساني دياو.واحتفظ إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة متقدما عن نابولي، الذي يحتل المركز الثاني، بنقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد كومو إلى 28 نقطة ليحتل المركز الـ 13 في البطولة.
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أخبار العالم الآن, رياضة, إيطاليا
أخبار العالم الآن, رياضة, إيطاليا
نابولي يخسر صدارة الدوري الإيطالي
فاز فريق كومو على نظيره نابولي (2 -1) في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وبهذه النتيجة فقد نادي نابولي، فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي من نادي إنتر ميلان.
بدأت المباراة بتقدم فريق
كومو بهدف سجله أمير رحماني، لاعب نابولي، في مرما بالخطأ، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة.
ورد نابولي كان سريعا بتحقيق التعادل بعد عشر دقائق بواسطة مهاجمه الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري.
لكن في الدقيقة 77 من عمر المباراة، تمكن فريق كومو من إحراز هدف التقدم بواسطة اللاعب الإسباني أساني دياو.
واحتفظ إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي
برصيد 57 نقطة متقدما عن نابولي، الذي يحتل المركز الثاني، بنقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد كومو إلى 28 نقطة ليحتل المركز الـ 13 في البطولة.