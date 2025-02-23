https://sarabic.ae/20250223/وزير-الخارجية-البريطاني-يعتزم-الإعلان-عن-أكبر-حزمة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1098076247.html

وزير الخارجية البريطاني يعتزم الإعلان عن "أكبر حزمة من العقوبات" ضد روسيا

وزير الخارجية البريطاني يعتزم الإعلان عن "أكبر حزمة من العقوبات" ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن لندن ستكشف عن حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء الصراع في أوكرانيا. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T05:01+0000

2025-02-23T05:01+0000

2025-02-23T05:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بريطانيا

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وقال لامي: "غدا (الاثنين)، سأعلن عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ الأيام الأولى للنزاع (في أوكرانيا)".وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب أيضا لتشديد الضغوط على روسيا بقيادة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 22 فبراير/ شباط الجاري، مكالمات هاتفية منفصلة مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي، مكررًا رسالة مماثلة لرسالة وزير خارجيته.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية، أن لندن ستعلن في 24 فبراير الجاري، عن حزمة مساعدات جديدة لنظام كييف، وإجراءات تقييدية ضد موسكو.ويشار إلى أن السلطات البريطانية بالتعاون مع الدول الغربية، تفرض بين الحين والآخر، عقوبات ضد شركات وأفراد من روسيا على خلفية الصراع الأوكراني، ففي وقت سابق من فبراير الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة "زد سيرفرز" الروسية، بالإضافة إلى 6 أفراد على صلة بها.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربريابكوف: يجب حل مشاكل الدبلوماسيين في روسيا والولايات المتحدة أولاالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها

https://sarabic.ae/20250220/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتمكن-من-إرسال-أموال-لمساعدة-عدة-دول-أفريقية-بسبب-العقوبات-في-2024-1097976782.html

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