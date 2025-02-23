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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/وزير-الخارجية-البريطاني-يعتزم-الإعلان-عن-أكبر-حزمة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1098076247.html
وزير الخارجية البريطاني يعتزم الإعلان عن "أكبر حزمة من العقوبات" ضد روسيا
وزير الخارجية البريطاني يعتزم الإعلان عن "أكبر حزمة من العقوبات" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن لندن ستكشف عن حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء الصراع في أوكرانيا. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T05:01+0000
2025-02-23T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لامي: "غدا (الاثنين)، سأعلن عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ الأيام الأولى للنزاع (في أوكرانيا)".وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب أيضا لتشديد الضغوط على روسيا بقيادة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 22 فبراير/ شباط الجاري، مكالمات هاتفية منفصلة مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي، مكررًا رسالة مماثلة لرسالة وزير خارجيته.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية، أن لندن ستعلن في 24 فبراير الجاري، عن حزمة مساعدات جديدة لنظام كييف، وإجراءات تقييدية ضد موسكو.ويشار إلى أن السلطات البريطانية بالتعاون مع الدول الغربية، تفرض بين الحين والآخر، عقوبات ضد شركات وأفراد من روسيا على خلفية الصراع الأوكراني، ففي وقت سابق من فبراير الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة "زد سيرفرز" الروسية، بالإضافة إلى 6 أفراد على صلة بها.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربريابكوف: يجب حل مشاكل الدبلوماسيين في روسيا والولايات المتحدة أولاالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها
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روسيا, بريطانيا, العالم
روسيا, بريطانيا, العالم

وزير الخارجية البريطاني يعتزم الإعلان عن "أكبر حزمة من العقوبات" ضد روسيا

05:01 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن لندن ستكشف عن حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
وقال لامي: "غدا (الاثنين)، سأعلن عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ الأيام الأولى للنزاع (في أوكرانيا)".
وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب أيضا لتشديد الضغوط على روسيا بقيادة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأكد لامي دعم بريطانيا العسكري لنظام كييف، ووفقا له، فإن بريطانيا "ستعمل مع الأمريكيين والأوروبيين لتحقيق سلام عادل ومستدام".

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 22 فبراير/ شباط الجاري، مكالمات هاتفية منفصلة مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي، مكررًا رسالة مماثلة لرسالة وزير خارجيته.

ويأتي إعلان لامي، بعد أن أثارت الولايات المتحدة الأمريكية، قلق كييف وداعميها الأوروبيين ببدء محادثات مع روسيا، بشأن مستقبل الصراع الأوكراني، دون مشاركة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي فيها.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية، أن لندن ستعلن في 24 فبراير الجاري، عن حزمة مساعدات جديدة لنظام كييف، وإجراءات تقييدية ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد لخصومها، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله، معتبرًا أن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل الحياة أسوأ بالنسبة لملايين البشر.

ويشار إلى أن السلطات البريطانية بالتعاون مع الدول الغربية، تفرض بين الحين والآخر، عقوبات ضد شركات وأفراد من روسيا على خلفية الصراع الأوكراني، ففي وقت سابق من فبراير الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة "زد سيرفرز" الروسية، بالإضافة إلى 6 أفراد على صلة بها.
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقارب
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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها
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