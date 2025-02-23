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وكالات إيرانية تكشف عن "شاهد قبر" حسن نصر الله... فيديو
وكالات إيرانية تكشف عن "شاهد قبر" حسن نصر الله... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، مقطعا مصورا يوضح "شاهد قبر" الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T06:43+0000
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ويظهر في الفيديو الذي نشرته وكالتي أنباء "مهر" و"تسنيم" الإيرانيتين، أمس السبت، فيديو لشاهد قبر نصر الله، والذي هو عبارة عن رخام أبيض تم نحت اسم نصرالله وألقابه عليه، منها "سيد المقاومة"، إلى جانب عبارات إسلامية وعناصر زخرفية.وتوافد المواطنون اللبنانيون إلى المدينة الرياضية في العاصمة بيروت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين.كما نشرت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع مصورة من المدينة الرياضية في بيروت قبل قليل حيث تنطلق مراسم تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.يذكر أن حسن نصر الله لقي مصرعه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت المكان الذي كان يوجد به.ويشيع "حزب الله" اللبناني أمينه العام الأسبق، حسن نصر الله، اليوم الأحد، بعد ما يقرب من 5 أشهر من اغتياله بغارة جوية إسرائيلية ضخمة في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.وسيقام اليوم أيضا جنازة للأمين العام السابق للحزب هاشم صفي الدين، الذي كان نائبا لنصر الله، قبل اغتياله وخلفه في الأمانة العامة للحزب، والذي تم اغتياله في غارة إسرائيلية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق، إن إيران ستحضر الجنازة على مستوى عال.
https://sarabic.ae/20250221/نجل-حسن-نصر-الله-يوجه-نداء-قبل-إقامة-جنازة-والده-1098046748.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وكالات إيرانية تكشف عن "شاهد قبر" حسن نصر الله... فيديو

06:43 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 06:51 GMT 23.02.2025)
© AP Photo / Bilal Hussein الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
© AP Photo / Bilal Hussein
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، مقطعا مصورا يوضح "شاهد قبر" الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته وكالتي أنباء "مهر" و"تسنيم" الإيرانيتين، أمس السبت، فيديو لشاهد قبر نصر الله، والذي هو عبارة عن رخام أبيض تم نحت اسم نصرالله وألقابه عليه، منها "سيد المقاومة"، إلى جانب عبارات إسلامية وعناصر زخرفية.
وتوافد المواطنون اللبنانيون إلى المدينة الرياضية في العاصمة بيروت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين.
كما نشرت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع مصورة من المدينة الرياضية في بيروت قبل قليل حيث تنطلق مراسم تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.
يذكر أن حسن نصر الله لقي مصرعه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت المكان الذي كان يوجد به.
ويشيع "حزب الله" اللبناني أمينه العام الأسبق، حسن نصر الله، اليوم الأحد، بعد ما يقرب من 5 أشهر من اغتياله بغارة جوية إسرائيلية ضخمة في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
نجل حسن نصر الله يوجه نداء قبل إقامة جنازة والده
21 فبراير, 15:11 GMT
وسيقام اليوم أيضا جنازة للأمين العام السابق للحزب هاشم صفي الدين، الذي كان نائبا لنصر الله، قبل اغتياله وخلفه في الأمانة العامة للحزب، والذي تم اغتياله في غارة إسرائيلية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق، إن إيران ستحضر الجنازة على مستوى عال.
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