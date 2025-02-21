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https://sarabic.ae/20250221/نجل-حسن-نصر-الله-يوجه-نداء-قبل-إقامة-جنازة-والده-1098046748.html
نجل حسن نصر الله يوجه نداء قبل إقامة جنازة والده
نجل حسن نصر الله يوجه نداء قبل إقامة جنازة والده
سبوتنيك عربي
وجه نجل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الراحل حسن نصر الله، اليوم الجمعة، نداء قبل أيام من إقامة جنازة والده الرسمية. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T15:11+0000
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ودعا محمد مهدي نصر الله، في رسالة مصورة له إلى المشاركة الجماهيرية في جنازة والده الراحل.وحثّ نصر الله كل من يكنون حبا لحسن نصر الله على إثبات ولائهم، من خلال الانضمام إلى مراسم الجنازة، مؤكدا أن الحدث سيكون فرصة لهم لإعلان موقفهم، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما خاطب نصر الله أولئك الذين قد يترددون في حضور جنازة والده، مذكرا إياهم بأن والده صمد في وجه "العواصف الشرسة" لعقود من الزمن، ومؤخرا عندما أمطرت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل والذخائر على لبنان.وأردف: "إن حضوركم يوم الأحد ليس مجرد حضور، وإنما هو إعلان عن موقفكم".وسيدفن "حزب الله" اللبناني أمينه العام السابق، حسن نصر الله، يوم الأحد الموافق 23 فبراير/ شباط الجاري في جنوب لبنان، بعد ما يقرب من 5 أشهر من مقتله في غارة جوية إسرائيلية ضخمة في بيروت.وسيقام في يوم الأحد أيضا جنازة هاشم صفي الدين، الذي كان نائبا لنصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي السابق لـ"حزب الله" اللبناني، والذي قُتل في غارة إسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق، إن إيران ستحضر الجنازة على مستوى عال.
https://sarabic.ae/20250220/وكالة-إيرانية-تكشف-بالفيديو-مكان-دفن-أمين-عام-حزب-الله-الذي-اغتالته-إسرائيل-1098007230.html
https://sarabic.ae/20250202/هل-ما-زال-حسن-نصر-الله-على-قيد-الحياة-أول-تعليق-من-أسرته-1097396126.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نجل حسن نصر الله يوجه نداء قبل إقامة جنازة والده

15:11 GMT 21.02.2025
© Sputnikحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
حسن نصر الله
© Sputnik
تابعنا عبر
وجه نجل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الراحل حسن نصر الله، اليوم الجمعة، نداء قبل أيام من إقامة جنازة والده الرسمية.
ودعا محمد مهدي نصر الله، في رسالة مصورة له إلى المشاركة الجماهيرية في جنازة والده الراحل.
وحثّ نصر الله كل من يكنون حبا لحسن نصر الله على إثبات ولائهم، من خلال الانضمام إلى مراسم الجنازة، مؤكدا أن الحدث سيكون فرصة لهم لإعلان موقفهم، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وقال محمد مهدي نصر الله: "لقد بذل الأعداء والمعارضون والمغرضون كل جهد لمنع مراسم الجنازة، وأقل ما يمكننا فعله لمن يرغبون في حضورها هو الاعتراف بأنكم أوفياء وملتزمون".
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أمس, 14:58 GMT
كما خاطب نصر الله أولئك الذين قد يترددون في حضور جنازة والده، مذكرا إياهم بأن والده صمد في وجه "العواصف الشرسة" لعقود من الزمن، ومؤخرا عندما أمطرت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل والذخائر على لبنان.
وأردف: "إن حضوركم يوم الأحد ليس مجرد حضور، وإنما هو إعلان عن موقفكم".
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وسيدفن "حزب الله" اللبناني أمينه العام السابق، حسن نصر الله، يوم الأحد الموافق 23 فبراير/ شباط الجاري في جنوب لبنان، بعد ما يقرب من 5 أشهر من مقتله في غارة جوية إسرائيلية ضخمة في بيروت.
وسيقام في يوم الأحد أيضا جنازة هاشم صفي الدين، الذي كان نائبا لنصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي السابق لـ"حزب الله" اللبناني، والذي قُتل في غارة إسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق، إن إيران ستحضر الجنازة على مستوى عال.
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