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https://sarabic.ae/20250224/الرئيسان-الروسي-والصيني-يبحثان-سبل-توسيع-التعاون-متبادل-المنفعة-1098118114.html
بوتين وشي جين بينغ يبحثان سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة
بوتين وشي جين بينغ يبحثان سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا خلال محادثة هاتفية، سبل توسيع... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T11:06+0000
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وقال الكرملين في بيان: "في سياق المحادثة الهاتفية المطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، جرى تبادل معمق للآراء حول القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين".وأضاف الكرملين: "فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بالاتصالات الروسية الأمريكية الأخيرة".وأكد الزعيمان بشكل خاص على أن "العلاقة بين السياسة الخارجية الروسية والصينية، هي أهم عامل استقرار في الشؤون العالمية ولا تخضع للتأثير الخارجي".إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
https://sarabic.ae/20250218/الخارجية-الصينية-بكين-ترحب-بالمحادثات-الأمريكية-الروسية-في-السعودية-1097901324.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بوتين وشي جين بينغ يبحثان سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة

11:06 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 11:07 GMT 24.02.2025)
© Foto-Agentstvo / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ
لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Foto-Agentstvo
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا خلال محادثة هاتفية، سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وقال الكرملين في بيان: "في سياق المحادثة الهاتفية المطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، جرى تبادل معمق للآراء حول القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين".

وأشار البيان إلى أن "الطرفين ناقشا سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم والرياضة".

وأضاف الكرملين: "فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بالاتصالات الروسية الأمريكية الأخيرة".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
الخارجية الصينية: بكين ترحب بالمحادثات الأمريكية الروسية في السعودية
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وبحسب البيان، أعرب الرئيس الصيني، خلال المحادثة الهاتفية مع الرئيس بوتين، عن دعمه للحوار الجاري بين روسيا والولايات المتحدة لاأمريكية، فضلا عن استعداده للمساعدة في إيجاد سبل للتسوية السلمية في أوكرانيا.
وأكد الزعيمان بشكل خاص على أن "العلاقة بين السياسة الخارجية الروسية والصينية، هي أهم عامل استقرار في الشؤون العالمية ولا تخضع للتأثير الخارجي".
إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
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