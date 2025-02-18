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انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
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الخارجية الصينية: بكين ترحب بالمحادثات الأمريكية الروسية في السعودية
الخارجية الصينية: بكين ترحب بالمحادثات الأمريكية الروسية في السعودية
سبوتنيك عربي
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، إلى أن بكين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك المحادثات بين الولايات... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T08:23+0000
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وقال غوه جيا كون في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك التوافق بشأن محادثات السلام، التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".وفي الوقت نفسه، أكد الدبلوماسي الصينيي، أن بكين تتوقع في الوقت نفسه أن تشارك جميع الأطراف في مفاوضات السلام، في الوقت المناسب.ويعقد وفدان من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في المملكة العربية السعودية، والذي يخصص لاستعادة كامل نطاق العلاقات الروسية الأمريكية.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من صحفي حول سبب اختيار السعودية كمكان للمباحثات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، عندما تحدث عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، توجها إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبدوره، وصل، يوم أمس الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى العاصمة الرياض من أجل المباحثات الروسية الأمريكية.الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكاتصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الصينية: بكين ترحب بالمحادثات الأمريكية الروسية في السعودية

08:23 GMT 18.02.2025
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
CC0 / WhisperToMe /
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، إلى أن بكين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وقال غوه جيا كون في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك التوافق بشأن محادثات السلام، التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".
وفي الوقت نفسه، أكد الدبلوماسي الصينيي، أن بكين تتوقع في الوقت نفسه أن تشارك جميع الأطراف في مفاوضات السلام، في الوقت المناسب.

وأضاف غوه جيا كون أن الصين اعتبرت دائما أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الأزمة، وكانت دائما ملتزمة بتعزيز السلام والمفاوضات.

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ويعقد وفدان من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في المملكة العربية السعودية، والذي يخصص لاستعادة كامل نطاق العلاقات الروسية الأمريكية.

وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركا بين البلدين.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من صحفي حول سبب اختيار السعودية كمكان للمباحثات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، عندما تحدث عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".
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وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، توجها إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبدوره، وصل، يوم أمس الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى العاصمة الرياض من أجل المباحثات الروسية الأمريكية.
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
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