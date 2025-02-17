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الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
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https://sarabic.ae/20250217/إعلام-يكشف-عما-تجهزه-أوروبا-لأوكرانيا-قبيل-اللقاءات-الحاسمة-بين-روسيا-وأمريكا-1097859375.html
إعلام يكشف عما تجهزه أوروبا لأوكرانيا قبيل اللقاءات الحاسمة بين روسيا وأمريكا
إعلام يكشف عما تجهزه أوروبا لأوكرانيا قبيل اللقاءات الحاسمة بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، عما يخطط له زعماء الدول الأوروبية لأوكرانيا في القمة المقبلة في باريس، وقبيل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T10:11+0000
2025-02-17T10:11+0000
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وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن زعماء الدول الأوروبية يخططون في القمة المقبلة في باريس، لتعزيز موقف أوكرانيا قبل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.ونقل الصحفيون عن مسؤول مطلع على تفاصيل اجتماع الزعماء الأوروبيين في باريس، قوله: "كل ما يجب على أوروبا فعله هو إعطاء أوكرانيا قدر الإمكان حتى تتمكن من قول لا لما ستفرضه عليها الولايات المتحدة وروسيا".وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعو الزعماء الأوروبيين إلى قمة طارئة في باريس، لمناقشة التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح الرئيس التشيكي بيتر بافيل للصحفيين، يوم أمس الأحد، أن الاجتماع المقرر سيكون اجتماعا لعدد من الزعماء الأوروبيين، وليس قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي.وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، محادثة هاتفية، الأسبوع الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مسائل حل الوضع في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، لم يذكر الكرملين ولا البيت الأبيض، عقب المحادثة بين بوتين وترامب، أي دور لأوروبا أو أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي. وقال بيسكوف إن الرياض وردت كمكان محتمل للقاء بين بوتين وترامب خلال مكالمتهما الهاتفية.إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكرانيالكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250217/ترامب-يرد-على-كلام-زيلينسكي-بشأن-التهديد-الذي-تشكله-روسيا-على-الناتو-1097849729.html
https://sarabic.ae/20250217/لافروف-يعلق-على-تصريحات-قادة-الاتحاد-الأوروبي-في-مؤتمر-ميونيخ--1097856731.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام يكشف عما تجهزه أوروبا لأوكرانيا قبيل اللقاءات الحاسمة بين روسيا وأمريكا

10:11 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Mikhail Markivالعلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Mikhail Markiv
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، عما يخطط له زعماء الدول الأوروبية لأوكرانيا في القمة المقبلة في باريس، وقبيل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.
وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن زعماء الدول الأوروبية يخططون في القمة المقبلة في باريس، لتعزيز موقف أوكرانيا قبل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.
ونقل الصحفيون عن مسؤول مطلع على تفاصيل اجتماع الزعماء الأوروبيين في باريس، قوله: "كل ما يجب على أوروبا فعله هو إعطاء أوكرانيا قدر الإمكان حتى تتمكن من قول لا لما ستفرضه عليها الولايات المتحدة وروسيا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتو
07:40 GMT
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعو الزعماء الأوروبيين إلى قمة طارئة في باريس، لمناقشة التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح الرئيس التشيكي بيتر بافيل للصحفيين، يوم أمس الأحد، أن الاجتماع المقرر سيكون اجتماعا لعدد من الزعماء الأوروبيين، وليس قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، محادثة هاتفية، الأسبوع الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مسائل حل الوضع في أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
لافروف يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ
09:39 GMT
وفي الوقت نفسه، لم يذكر الكرملين ولا البيت الأبيض، عقب المحادثة بين بوتين وترامب، أي دور لأوروبا أو أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي. وقال بيسكوف إن الرياض وردت كمكان محتمل للقاء بين بوتين وترامب خلال مكالمتهما الهاتفية.
إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
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