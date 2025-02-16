https://sarabic.ae/20250216/الكرملين-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب--1097823000.html
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب،... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T08:54+0000
2025-02-16T08:54+0000
2025-02-16T08:54+0000
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وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفي الروسي بافيل زاروبين: "(الحوار الذي تم خلال المحادثة الهاتفية) كان بنّاء وعمليا ووديا".وعندما سئل عما إذا كانت اللهجة ودية بين الجانبين، أجاب بيسكوف بالإيجاب.وسُئل أيضًا عمن كان مع بوتين أثناء مكالمته الهاتفية مع ترامب.وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مسؤولين أمريكيين وروس سيجتمعون، الأسبوع المقبل، في المملكة العربية السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا.السعودية تعلن موقفها من عقد قمة بين بوتين وترامب على أراضيهاالكرملين: يوجد في نظام كييف من يسعى لإفشال التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، كانت "بناءة وعملية وودية".
وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفي الروسي بافيل زاروبين: "(الحوار الذي تم خلال المحادثة الهاتفية) كان بنّاء وعمليا ووديا".
وعندما سئل عما إذا كانت اللهجة ودية بين الجانبين، أجاب بيسكوف بالإيجاب.
وسُئل أيضًا عمن كان مع بوتين أثناء مكالمته الهاتفية مع ترامب.
وأضاف قائلا: "عادة ما يجري الرئيس محادثات هاتفية ولا يرافقه أحد في تلك اللحظة. هكذا يحدث عادة. ولكن إذا لزم الأمر، بطبيعة الحال، يقوم الرئيس بدعوة المساعدين الذين يرى ضرورة وجودهم لمناقشة قضايا معينة".
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية
في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح يوم أمس الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مسؤولين أمريكيين وروس سيجتمعون، الأسبوع المقبل، في المملكة العربية السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا.