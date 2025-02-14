https://sarabic.ae/20250214/سياسي-بولندي-الغرب-يريد-إعادة-العلاقات-مع-روسيا-وعلى-رأسه-أمريكا-1097772371.html

سياسي بولندي: الغرب يريد إعادة العلاقات مع روسيا وعلى رأسه أمريكا

سياسي بولندي: الغرب يريد إعادة العلاقات مع روسيا وعلى رأسه أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد النائب البولندي ونائب وزير الخارجية الأسبق باول يابلونسكي، اليوم الجمعة، أن كثيرا من الزعماء الغربيين يريدون إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، وعلى رأسهم... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقال يابلونسكي، في لقاء على إذاعة "أر إم إف- إف إم" إن "كثيرا من الزعماء الغربيين يريدون إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحده يتحدث عن ذلك علانية".وأضاف يابلونسكي: "بشكل تقريبي، تقول الإدارة الأمريكية اليوم ما يفكر فيه العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، الذين يريدون حقا إعادة ضبط العلاقات مع روسيا"، وتابع أن "ترامب يختلف عنهم بأنه يقول ذلك صراحة".وأوضح يابلونسكي أن السياسيين الأوروبيين غالبا ما يتأثرون بالأعمال التجارية ويضطرون إلى التفكير في تحسين العلاقات مع روسيا.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ممكن في المستقبل "غير البعيد".باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تستغل الظروف الحالية لتقسيم سوريا وضرب روسيا ضابط مخابرات أمريكي يعلق على محادثات بوتين وترامب

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