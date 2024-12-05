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المدفعية السورية والصواريخ تستهدف خطوط الإمداد الخلفية للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب
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باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تستغل الظروف الحالية لتقسيم سوريا وضرب روسيا
باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تستغل الظروف الحالية لتقسيم سوريا وضرب روسيا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، مصطفى رستم، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الظروف الحالية، خصوصًا بعد الحرب في غزة ولبنان، تمثل فرصة مواتية... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T11:50+0000
2024-12-05T11:50+0000
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "هذا المشروع يتضمن إرسال فصائل مسلحة إلى مناطق سورية مختلفة، مما يخلق مواجهات مع الجيش السوري ويضغط عليه وعلى حليفه الروسي، بهدف تشكيل جبهة واسعة ضد روسيا".وأكد أن "سوريا ستُسقط هذا المشروع الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "أمريكا قد فشلت حتى الآن في تحقيق مخططاتها في سوريا". وأوضح أن "دول المحور تدافع بشكل قوي ضد هذه المحاولات، وأن المعارك ضد الجيش السوري في مناطق من حماة، وتحديدا الريف الشمالي للمدينة، وجنوب إدلب أيضا ستستمر خلال الساعات المقبلة، حيث سيكون لتلك المعارك تأثير كبير على رسم المشهد الميداني الجديد".وأردف، قائلا إن "التحركات السياسية التي يشهدها الملف السوري تشمل زيارات مكوكية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وتوافقات سياسية لم تقتصر على الحلفاء فقط، بل شملت دولًا عربية دافعت عن الرئيس السوري بشار الأسد في محافل دولية".وأشار رستم إلى أن "واشنطن ستواصل الضغط باستخدام الفصائل المسلحة لمحاولة إجبار الدولة السورية على التنازل، لكنها لن تنجح في هذه المحاولة كما فشلت في مشاريعها السابقة".وشدد رستم على أن "الهدف من المشروع الأمريكي هو كسر إيران وتحجيم دورها في المنطقة من أجل إجبارها على تقديم التنازلات، إلى جانب محاولة طرد روسيا من المنطقة، ورغم هذه المحاولات، شدد رستم أن هذه المخططات لن تنجح وأن الواقع الميداني سيحدد ملامح المرحلة المقبلة".نائب في البرلمان المصري لـ"سبوتنيك": سقوط سوريا سيدخل المنطقة في دوامة طويلة الأمدعنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تستغل الظروف الحالية لتقسيم سوريا وضرب روسيا

11:50 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmadالجيش السوري ينتشر في مدينة داعل بريف درعا
الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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رأى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، مصطفى رستم، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الظروف الحالية، خصوصًا بعد الحرب في غزة ولبنان، تمثل فرصة مواتية لتنفيذ ما تبقى من مشروعها في المنطقة، والذي يهدف إلى تقسيم سوريا إلى مناطق فيدرالية".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "هذا المشروع يتضمن إرسال فصائل مسلحة إلى مناطق سورية مختلفة، مما يخلق مواجهات مع الجيش السوري ويضغط عليه وعلى حليفه الروسي، بهدف تشكيل جبهة واسعة ضد روسيا".

وأشار رستم إلى أن "المعارك في سوريا تشهد تكتيكات "كر وفر"، حيث لم يبدأ الجيش السوري بعد عمليته العكسية، ولكنه يواصل حشد قواته في مناطق عدة".

وأكد أن "سوريا ستُسقط هذا المشروع الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "أمريكا قد فشلت حتى الآن في تحقيق مخططاتها في سوريا".
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا
10:59 GMT
وأوضح أن "دول المحور تدافع بشكل قوي ضد هذه المحاولات، وأن المعارك ضد الجيش السوري في مناطق من حماة، وتحديدا الريف الشمالي للمدينة، وجنوب إدلب أيضا ستستمر خلال الساعات المقبلة، حيث سيكون لتلك المعارك تأثير كبير على رسم المشهد الميداني الجديد".

وتابع ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل وتركيا، اعتقدت أن الإنهاك الذي تعرض له حلفاء سوريا في لبنان وغزة سيمنعهم من الدفاع عن دمشق، مما يتيح لها إعادة فرض سيناريو "الإرهابيين" من جديد، إلا أن الثبات الروسي والقدرة العسكرية للجيش السوري، إلى جانب تحالف سوريا مع محور المقاومة، سيمنع نجاح هذا المخطط".

وأردف، قائلا إن "التحركات السياسية التي يشهدها الملف السوري تشمل زيارات مكوكية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وتوافقات سياسية لم تقتصر على الحلفاء فقط، بل شملت دولًا عربية دافعت عن الرئيس السوري بشار الأسد في محافل دولية".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا
10:17 GMT
وأشار رستم إلى أن "واشنطن ستواصل الضغط باستخدام الفصائل المسلحة لمحاولة إجبار الدولة السورية على التنازل، لكنها لن تنجح في هذه المحاولة كما فشلت في مشاريعها السابقة".

وأوضح أن "روسيا تعتبر من أولوياتها إنهاء الأعمال الإرهابية في المنطقة، والعودة إلى اتفاق أستانا، وهي تواصل دعم سوريا في مواجهة الضغوط الأمريكية".

وشدد رستم على أن "الهدف من المشروع الأمريكي هو كسر إيران وتحجيم دورها في المنطقة من أجل إجبارها على تقديم التنازلات، إلى جانب محاولة طرد روسيا من المنطقة، ورغم هذه المحاولات، شدد رستم أن هذه المخططات لن تنجح وأن الواقع الميداني سيحدد ملامح المرحلة المقبلة".
نائب في البرلمان المصري لـ"سبوتنيك": سقوط سوريا سيدخل المنطقة في دوامة طويلة الأمد
عنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
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