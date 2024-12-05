https://sarabic.ae/20241205/تحقيقات-سبوتنيك-تثبت-تورط-نظام-كييف-في-الإرهاب-داخل-سوريا-1095506313.html

تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا

تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا

سبوتنيك عربي

أكد أحد المنشقين عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (تنظيم إرهابي، محظور في روسيا، "جبهة النصرة" سابقا)، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، (التي توجه مراسلوها إلى سوريا... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T10:59+0000

2024-12-05T10:59+0000

2024-12-05T10:59+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

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ووافق العضو السابق في التنظيم المتطرف، الحامل للاسم المستعار "أبو محمد الإدلبي"، على التحدث مع مراسل "سبوتنيك"، مع إخفاء هويته.ووفقاً له، كان لديه أسباب عدة لترك التنظيم؛ لكن السبب الرئيسي هو أن أقاربه وعائلته يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية الرسمية.وقال الإدلبي للوكالة: "منذ فترة طويلة كنت أنتمي إلى أحد فصائل "هيئة تحرير الشام"، ومنذ فترة طويلة، أكثر من عام، يقوم قادة هيئة تحرير الشام بتدريب (المسلحين) على استخدام الأسلحة الخفيفة، مثل المدافع الرشاشة، وقاذفات القنابل وأنواع أخرى من الأسلحة، ومع مرور بعض الوقت وصل ضباط أو متخصصون أجانب إلى المنطقة".ووفقاً له، قام المدربون، بعد وصولهم، باختيار مجموعة من الشباب للتدريب على تقنيات الطائرات المسيرة، بما في ذلك التحكم في طائرات انتحارية، وسرعان ما بدأ صديقه في عرض مقاطع فيديو من منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، والتي أظهرت استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للطائرات المسيرة الهجومية ضد القوات الروسية.وأضاف أن المدربين الأوكرانيين قاموا بتدريب المسلحين الشباب على استخدام طائرات الكاميكازي (الانتحارية) المسيرة، ضد مواقع الجيش الروسي في إدلب، وفي جميع أنحاء سوريا.المهارات والتكتيكاتبدوره، أخبر موظف في شركة عسكرية يدرس نماذج الطائرات المسيرة التي يستخدمها المتطرفون في سوريا، عن المهارات والتقنيات التي هم (المتطرفون) تلقوها من المدربين الأجانب.وقال الموظف للوكالة :"أستطيع أن أقول، مع اليقين المطلق، أن المسلحين يتم تدريبهم على يد متخصصين ومدربين أجانب".ووفقاً له، بدأ المسلحون باستخدام مسيرات انتحارية (الكاميكازي) في الليل، وهذا يعني أنها مجهزة بالفعل بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية، هذا التكتيك نموذجي بالنسبة للأفراد العسكريين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضاف المحاور: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن كل عينة تحتوي على نقوش باللغة الإنكليزية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمسلحين من أصل عربي".رصد دبابة فائقة القدرة في سورياالجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية

https://sarabic.ae/20241205/عنصر-سابق-في-هيئة-تحرير-الشام-يكشف-لـسبوتنيك-تدريب-أوكرانيا-للإرهابيين-في-سوريا-1095494554.html

https://sarabic.ae/20241204/مصدر-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يدرب-الإرهابيين-في-سوريا-1095454351.html

https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html

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