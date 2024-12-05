تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا

عربي
المدفعية السورية والصواريخ تستهدف خطوط الإمداد الخلفية للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241205/تحقيقات-سبوتنيك-تثبت-تورط-نظام-كييف-في-الإرهاب-داخل-سوريا-1095506313.html
تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا
تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا
سبوتنيك عربي
أكد أحد المنشقين عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (تنظيم إرهابي، محظور في روسيا، "جبهة النصرة" سابقا)، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، (التي توجه مراسلوها إلى سوريا... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T10:59+0000
2024-12-05T10:59+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_0141687eb63f059fb429fd1dcb9ebc18.jpg
ووافق العضو السابق في التنظيم المتطرف، الحامل للاسم المستعار "أبو محمد الإدلبي"، على التحدث مع مراسل "سبوتنيك"، مع إخفاء هويته.ووفقاً له، كان لديه أسباب عدة لترك التنظيم؛ لكن السبب الرئيسي هو أن أقاربه وعائلته يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية الرسمية.وقال الإدلبي للوكالة: "منذ فترة طويلة كنت أنتمي إلى أحد فصائل "هيئة تحرير الشام"، ومنذ فترة طويلة، أكثر من عام، يقوم قادة هيئة تحرير الشام بتدريب (المسلحين) على استخدام الأسلحة الخفيفة، مثل المدافع الرشاشة، وقاذفات القنابل وأنواع أخرى من الأسلحة، ومع مرور بعض الوقت وصل ضباط أو متخصصون أجانب إلى المنطقة".ووفقاً له، قام المدربون، بعد وصولهم، باختيار مجموعة من الشباب للتدريب على تقنيات الطائرات المسيرة، بما في ذلك التحكم في طائرات انتحارية، وسرعان ما بدأ صديقه في عرض مقاطع فيديو من منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، والتي أظهرت استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للطائرات المسيرة الهجومية ضد القوات الروسية.وأضاف أن المدربين الأوكرانيين قاموا بتدريب المسلحين الشباب على استخدام طائرات الكاميكازي (الانتحارية) المسيرة، ضد مواقع الجيش الروسي في إدلب، وفي جميع أنحاء سوريا.المهارات والتكتيكاتبدوره، أخبر موظف في شركة عسكرية يدرس نماذج الطائرات المسيرة التي يستخدمها المتطرفون في سوريا، عن المهارات والتقنيات التي هم (المتطرفون) تلقوها من المدربين الأجانب.وقال الموظف للوكالة :"أستطيع أن أقول، مع اليقين المطلق، أن المسلحين يتم تدريبهم على يد متخصصين ومدربين أجانب".ووفقاً له، بدأ المسلحون باستخدام مسيرات انتحارية (الكاميكازي) في الليل، وهذا يعني أنها مجهزة بالفعل بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية، هذا التكتيك نموذجي بالنسبة للأفراد العسكريين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضاف المحاور: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن كل عينة تحتوي على نقوش باللغة الإنكليزية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمسلحين من أصل عربي".رصد دبابة فائقة القدرة في سورياالجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية
https://sarabic.ae/20241205/عنصر-سابق-في-هيئة-تحرير-الشام-يكشف-لـسبوتنيك-تدريب-أوكرانيا-للإرهابيين-في-سوريا-1095494554.html
https://sarabic.ae/20241204/مصدر-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يدرب-الإرهابيين-في-سوريا-1095454351.html
https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_462f2631b04d890593d7578c41cd35f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, تقارير سبوتنيك

تحقيقات "سبوتنيك" تثبت تورط نظام كييف في الإرهاب داخل سوريا

10:59 GMT 05.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
أكد أحد المنشقين عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (تنظيم إرهابي، محظور في روسيا، "جبهة النصرة" سابقا)، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، (التي توجه مراسلوها إلى سوريا للتحقيق في تورط أوكرانيا بالصراع)، اليوم الخميس، أن مدربين أوكرانيين دربوا الإرهابيين، الذين استولوا على حلب وعدد من البلدات الأخرى في سوريا، على استخدام طائرات مسيرة انتحارية.
ووافق العضو السابق في التنظيم المتطرف، الحامل للاسم المستعار "أبو محمد الإدلبي"، على التحدث مع مراسل "سبوتنيك"، مع إخفاء هويته.
ووفقاً له، كان لديه أسباب عدة لترك التنظيم؛ لكن السبب الرئيسي هو أن أقاربه وعائلته يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية الرسمية.

وقام الإدلبي لبعض الوقت بنقل معلومات استخباراتية إلى أجهزة الاستخبارات السورية، ثم انشق عن "هيئة تحرير الشام" بأمان وهو الآن على الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق الرسمية.

وقال الإدلبي للوكالة: "منذ فترة طويلة كنت أنتمي إلى أحد فصائل "هيئة تحرير الشام"، ومنذ فترة طويلة، أكثر من عام، يقوم قادة هيئة تحرير الشام بتدريب (المسلحين) على استخدام الأسلحة الخفيفة، مثل المدافع الرشاشة، وقاذفات القنابل وأنواع أخرى من الأسلحة، ومع مرور بعض الوقت وصل ضباط أو متخصصون أجانب إلى المنطقة".
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
عنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
04:10 GMT
ووفقاً له، قام المدربون، بعد وصولهم، باختيار مجموعة من الشباب للتدريب على تقنيات الطائرات المسيرة، بما في ذلك التحكم في طائرات انتحارية، وسرعان ما بدأ صديقه في عرض مقاطع فيديو من منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، والتي أظهرت استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للطائرات المسيرة الهجومية ضد القوات الروسية.

بعد التدريب، أطلعني أحد القادة الميدانيين في "هيئة تحرير الشام"، وهو صديقي، على مقطع فيديو لطائرة مسيرة تضرب أهدافاً عسكرية. وبعد الانتهاء من التدريب، علمنا أن الخبراء الموجودين هم من الجنسية الأوكرانية.

طائرات بدون طيار درون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا... فيديو
أمس, 05:03 GMT
وأضاف أن المدربين الأوكرانيين قاموا بتدريب المسلحين الشباب على استخدام طائرات الكاميكازي (الانتحارية) المسيرة، ضد مواقع الجيش الروسي في إدلب، وفي جميع أنحاء سوريا.

المهارات والتكتيكات

بدوره، أخبر موظف في شركة عسكرية يدرس نماذج الطائرات المسيرة التي يستخدمها المتطرفون في سوريا، عن المهارات والتقنيات التي هم (المتطرفون) تلقوها من المدربين الأجانب.
وقال الموظف للوكالة :"أستطيع أن أقول، مع اليقين المطلق، أن المسلحين يتم تدريبهم على يد متخصصين ومدربين أجانب".

وتابع: "لقد كنت بنفسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ورأيت كيف تعمل المسيرات هناك، وبعد وصولي إلى هنا، لاحظت أن المسلحين يستخدمون نفس التكتيكات كما هو الحال بالنسبة للأوكرانيين، يمكنني أن أستنتج من ذلك أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية موجودة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 19:58 GMT
ووفقاً له، بدأ المسلحون باستخدام مسيرات انتحارية (الكاميكازي) في الليل، وهذا يعني أنها مجهزة بالفعل بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية، هذا التكتيك نموذجي بالنسبة للأفراد العسكريين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف المحاور: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن كل عينة تحتوي على نقوش باللغة الإنكليزية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمسلحين من أصل عربي".
رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا
الجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала