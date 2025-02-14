إعلام: تجنب الصراع الأوكراني كان ممكنا قبل 24 ساعة من اندلاعه لو قام الغرب بهذه الخطوة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250214/إعلام-تجنب-الصراع-الأوكراني-كان-ممكنا-قبل-24-ساعة-من-اندلاعه-لو-قام-الغرب-بهذه-الخطوة-1097771373.html
إعلام: تجنب الصراع الأوكراني كان ممكنا قبل 24 ساعة من اندلاعه لو قام الغرب بهذه الخطوة
إعلام: تجنب الصراع الأوكراني كان ممكنا قبل 24 ساعة من اندلاعه لو قام الغرب بهذه الخطوة
سبوتنيك عربي
اعتبرت وسائل إعلام تركية، مقرّبة من الحكومة، أن الصراع في أوكرانيا، كان إيقافه متاحا قبل 24 ساعة من بدايته، لو أعلن الغرب عن نيته عدم قبول انضمام البلاد إلى... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T09:18+0000
2025-02-14T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255946_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_28cc0c2b00458561d97c8bda0f8f7d40.jpg
وكتبت صحيفة حرييت التركية: "لو أعلن (الغرب) قبل 24 ساعة من بدء الحرب، أن أوكرانيا لن يتم قبولها في حلف شمال الأطلسي، لما حدثت هذه الحرب، لكن الولايات المتحدة أرادت الحرب آنذاك، وتريد السلام الآن، لماذا؟ لأن ترامب يعتبر أن مليارات الدولارات التي أنفقت على أوكرانيا كانت خاطئة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وصرح بوتين، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح، بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأجل.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يرتكز على “احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، كل الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة”.ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية
https://sarabic.ae/20250214/الخارجية-الروسية-كييف-ترد-على-الحوار-بين-بوتين-وترامب-بالاستفزازات-1097765724.html
https://sarabic.ae/20250214/ترامب-محادثتي-الهاتفية-مع-بوتين-ممتازة-ولا-يزال-الطريق-طويلا-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1097764859.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255946_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9eb851ed776883bc2c6029b467ee5f42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: تجنب الصراع الأوكراني كان ممكنا قبل 24 ساعة من اندلاعه لو قام الغرب بهذه الخطوة

09:18 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبرت وسائل إعلام تركية، مقرّبة من الحكومة، أن الصراع في أوكرانيا، كان إيقافه متاحا قبل 24 ساعة من بدايته، لو أعلن الغرب عن نيته عدم قبول انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكتبت صحيفة حرييت التركية: "لو أعلن (الغرب) قبل 24 ساعة من بدء الحرب، أن أوكرانيا لن يتم قبولها في حلف شمال الأطلسي، لما حدثت هذه الحرب، لكن الولايات المتحدة أرادت الحرب آنذاك، وتريد السلام الآن، لماذا؟ لأن ترامب يعتبر أن مليارات الدولارات التي أنفقت على أوكرانيا كانت خاطئة".
التطورات في أوكرانيا جاءت بمثابة صدمة لأوروبا، لكنها لم تكن مفاجأة لأنقرة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
الخارجية الروسية: كييف ترد على الحوار بين بوتين وترامب بالاستفزازات
06:10 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين ممتازة ولا يزال الطريق طويلا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
01:06 GMT
وفي وقت لاحق، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إن الطرفين ناقشا مسألة حل النزاع في أوكرانيا.
وصرح بوتين، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح، بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأجل.
ووفقا له، فإن السلطات الروسية ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية الخاصة.
وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يرتكز على “احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، كل الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة”.
ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала