https://sarabic.ae/20250214/إعلام-تجنب-الصراع-الأوكراني-كان-ممكنا-قبل-24-ساعة-من-اندلاعه-لو-قام-الغرب-بهذه-الخطوة-1097771373.html

إعلام: تجنب الصراع الأوكراني كان ممكنا قبل 24 ساعة من اندلاعه لو قام الغرب بهذه الخطوة

إعلام: تجنب الصراع الأوكراني كان ممكنا قبل 24 ساعة من اندلاعه لو قام الغرب بهذه الخطوة

سبوتنيك عربي

اعتبرت وسائل إعلام تركية، مقرّبة من الحكومة، أن الصراع في أوكرانيا، كان إيقافه متاحا قبل 24 ساعة من بدايته، لو أعلن الغرب عن نيته عدم قبول انضمام البلاد إلى... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T09:18+0000

2025-02-14T09:18+0000

2025-02-14T09:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتبت صحيفة حرييت التركية: "لو أعلن (الغرب) قبل 24 ساعة من بدء الحرب، أن أوكرانيا لن يتم قبولها في حلف شمال الأطلسي، لما حدثت هذه الحرب، لكن الولايات المتحدة أرادت الحرب آنذاك، وتريد السلام الآن، لماذا؟ لأن ترامب يعتبر أن مليارات الدولارات التي أنفقت على أوكرانيا كانت خاطئة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وصرح بوتين، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح، بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأجل.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يرتكز على “احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، كل الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة”.ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية

https://sarabic.ae/20250214/الخارجية-الروسية-كييف-ترد-على-الحوار-بين-بوتين-وترامب-بالاستفزازات-1097765724.html

https://sarabic.ae/20250214/ترامب-محادثتي-الهاتفية-مع-بوتين-ممتازة-ولا-يزال-الطريق-طويلا-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1097764859.html

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