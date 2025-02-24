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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
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إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
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تغطية خاصة
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https://sarabic.ae/20250224/السلطات-الإسرائيلية-تهدم-قرية-فلسطينية-للمرة-الـ236-1098117162.html
السلطات الإسرائيلية تهدم قرية فلسطينية للمرة الـ236
السلطات الإسرائيلية تهدم قرية فلسطينية للمرة الـ236
سبوتنيك عربي
عمدت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إلى هدم خيام أهالي قرية العراقيب "مسلوبة الاعتراف"، الواقعة في منطقة النقب، وذلك للمرة الـ236 على التوالي، على... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:25+0000
2025-02-24T10:25+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن "إسرائيل استخدمت اليوم الآليات والجرافات لهدم قرية العراقيب، في مشهد يتكرر منذ هدم هذه القرية لأول مرة يوم 27 يوليو (تموز) 2010".يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة لهدم العراقيب، خلال العام الجاري 2025، بعد أن هدمتها إسرائيل 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولات متكررة لتهجير أهل القرية من أراضيهم.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء الماضي، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة".وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الجهود المصرية القطرية نجحت في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من معبر رفح البري".واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة، التي تبذلها مصر لـ"بلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، منوهًا، في هذا السياق، أن "التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".
https://sarabic.ae/20250220/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-خطة-ترامب-بشأن-غزة-أسيء-فهمها-ولا-تتعلق-بالتهجير-1098014858.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية فلسطينية للمرة الـ236

10:25 GMT 24.02.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariعمال الإنقاذ التابعون لحزب الله يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض المباني المدمرة في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية ليل السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024.
عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض المباني المدمرة في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية ليل السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
عمدت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إلى هدم خيام أهالي قرية العراقيب "مسلوبة الاعتراف"، الواقعة في منطقة النقب، وذلك للمرة الـ236 على التوالي، على مدار 15 عاما.
وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن "إسرائيل استخدمت اليوم الآليات والجرافات لهدم قرية العراقيب، في مشهد يتكرر منذ هدم هذه القرية لأول مرة يوم 27 يوليو (تموز) 2010".
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة لهدم العراقيب، خلال العام الجاري 2025، بعد أن هدمتها إسرائيل 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولات متكررة لتهجير أهل القرية من أراضيهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء الماضي، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة أسيء فهمها ولا تتعلق بالتهجير
20 فبراير, 19:02 GMT
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الجهود المصرية القطرية نجحت في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من معبر رفح البري".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قدّم شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.
واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة، التي تبذلها مصر لـ"بلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، منوهًا، في هذا السياق، أن "التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".
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