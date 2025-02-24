https://sarabic.ae/20250224/السلطات-الإسرائيلية-تهدم-قرية-فلسطينية-للمرة-الـ236-1098117162.html

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية فلسطينية للمرة الـ236

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية فلسطينية للمرة الـ236

سبوتنيك عربي

عمدت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إلى هدم خيام أهالي قرية العراقيب "مسلوبة الاعتراف"، الواقعة في منطقة النقب، وذلك للمرة الـ236 على التوالي، على... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T10:25+0000

2025-02-24T10:25+0000

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن "إسرائيل استخدمت اليوم الآليات والجرافات لهدم قرية العراقيب، في مشهد يتكرر منذ هدم هذه القرية لأول مرة يوم 27 يوليو (تموز) 2010".يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة لهدم العراقيب، خلال العام الجاري 2025، بعد أن هدمتها إسرائيل 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولات متكررة لتهجير أهل القرية من أراضيهم.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء الماضي، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة".وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الجهود المصرية القطرية نجحت في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من معبر رفح البري".واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة، التي تبذلها مصر لـ"بلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، منوهًا، في هذا السياق، أن "التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".

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