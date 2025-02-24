https://sarabic.ae/20250224/انتصار-المحافظين-في-الانتخابات-الألمانية-وصعود-اليمين-المتطرف-1098105627.html

انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرف

انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرف

سبوتنيك عربي

حقق ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الفوز في الانتخابات البرلمانية الألمانية، بحصوله على 28.6% من الأصوات. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T06:37+0000

2025-02-24T06:37+0000

2025-02-24T07:10+0000

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فيما جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة 20.8%، بينما سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، تراجعًا حادًا إلى 16.4%، وفقًا للجنة الانتخابات، بعد فرز الأصوات في 299 دائرة انتخابية.كما لم يتمكن الحزب الديمقراطي الحر من تجاوز العتبة الانتخابية، ما دفع زعيمه كريستيان ليندنر، إلى إعلان انسحابه من المشهد السياسي في البلاد، بعد الإخفاق الكبير في الانتخابات.وقال ميرز أمام أنصاره: "دعونا نحتفل الليلة وفي الصباح سنبدأ العمل"، وأضاف أنه "يدرك حجم المسؤولية التي تنتظره الآن".وكان الفائز الآخر هو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يحتفل بنتيجة قياسية في المركز الثاني بلغت 20.8%.ومع ظهور النتائج في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أصبح من الواضح أن حزب البديل من أجل ألمانيا يتقدم بفارق كبير على الأحزاب الأخرى في الشرق، مع توقعات بحصوله على 34% من الأصوات، وفقا لاستطلاع أجرته وسيلة إعلامية محلية.وقالت أليس فايدل: "لقد صوت الألمان من أجل التغيير"، وأضافت أن محاولة فريدريش ميرز، لتشكيل ائتلاف "ستنتهي في النهاية بالفشل"، قائلة: "سوف نعقد انتخابات جديدة، ولا أعتقد أننا سوف نضطر إلى الانتظار أربع سنوات أخرى".وتم تشكيل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في يونيو/ حزيران عام 1945، إذ يشكل الحزب فصيلًا واحدًا في الـ"بوندستاغ"، مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي (اتحاد كريستليش سوزيالي). وتأسس الاتحاد الاجتماعي المسيحي في يناير/ كانون الثاني عام 1946، الذي يعمل في بافاريا، وتم انتخاب جوزيف مولر، كأول رئيس للحزب. وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، يقترح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، تقديم الدعم لكييف، من خلال الوسائل الدبلوماسية والمالية والإنسانية، فضلا عن إمدادات الأسلحة.وفي الانتخابات النيابية لعام 2025، يعد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ميرز هو المرشح المشترك لمنصب مستشار الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

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