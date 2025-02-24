خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي

https://sarabic.ae/20250224/خبير-انفجارات-القنصلية-العامة-الروسية-في-مرسيليا-محاولات-لعرقلة-التقارب-الروسي-الأمريكي-1098141388.html
خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي
خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي
سبوتنيك عربي
رأى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أنّ "الهجوم على القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا قد يكون مرتبطًا بعدة تطورات جيوسياسية هامة،... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T20:43+0000
2025-02-24T20:43+0000
2025-02-24T20:46+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه المحاولات الاستفزازية قد تزداد في المستقبل القريب، خاصة في ضوء ما يشهده الوضع الأوروبي بعد نتائج الانتخابات الألمانية". واعتبر دهشان أنّ "هذه الحادثة قد تكون جزءًا من "المعادلة الجديدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبق أن حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، عندما تحدث عن ضرورة استقلالية أوروبا وتمتعها بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة الأمن والاقتصاد في أوروبا". وأضاف دهشان أنّ "الولايات المتحدة تطرح الآن رؤية جديدة لهيكلة العالم بين القوى الكبرى، حيث تحتل أمريكا وروسيا المكانة الأساسية، مع دخول الصين في المعادلة، بينما تأتي أوروبا في الخلفية، مشيرًا إلى أن "أوروبا هي من أطلقت الرصاص على نفسها".واعتبر أنّ "هذه الأحداث قد تهدف إلى تحسين شروط المفاوضات أو خلق حالة من التراجع أمام اندفاعة الرئيس ترامب نحو التوصل إلى اتفاق مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة السياسية".وشدّد دهشان على أنّ "الكرملين يدرك تمامًا وجود أطراف لا ترحب بالتقارب الروسي-الأمريكي، وأن هذه الأطراف قد تسعى إلى تنفيذ أعمال تخريبية. ومع ذلك"، أكّد أن"روسيا لن تسمح لهذه المخططات بالتأثير على مسار التفاهمات الجيوسياسية الحالية".شركة فرنسية وردت الأسلحة لأوكرانيا تعلن إفلاسهاإرسال "ميراج" إلى أوكرانيا... كيف تتخلص فرنسا من أسلحتها القديمة؟
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حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي
20:43 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 20:46 GMT 24.02.2025)
حصري
رأى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أنّ "الهجوم على القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا قد يكون مرتبطًا بعدة تطورات جيوسياسية هامة، أبرزها ذكرى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك التقارب الروسي الأمريكي، الذي قد يعرضه هذا الهجوم إلى محاولات استفزازية تهدف إلى عرقلته".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه المحاولات الاستفزازية قد تزداد في المستقبل القريب، خاصة في ضوء ما يشهده الوضع الأوروبي بعد نتائج الانتخابات الألمانية".
وأشار إلى أنّ "الهجوم وقع داخل القنصلية الروسية في مارسيليا، وهو ما وصفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه يحمل "كل سمات العمل الإرهابي".
واعتبر دهشان أنّ "هذه الحادثة قد تكون جزءًا من "المعادلة الجديدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبق أن حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، عندما تحدث عن ضرورة استقلالية أوروبا وتمتعها بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة الأمن والاقتصاد في أوروبا".
وأضاف دهشان أنّ "الولايات المتحدة تطرح الآن رؤية جديدة لهيكلة العالم بين القوى الكبرى، حيث تحتل أمريكا وروسيا المكانة الأساسية، مع دخول الصين في المعادلة، بينما تأتي أوروبا في الخلفية، مشيرًا إلى أن "أوروبا هي من أطلقت الرصاص على نفسها".
وفي ما يتعلق بالأوضاع في أوكرانيا، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "التيارات القومية المتطرفة في البلاد قد تزداد قوة، وأن أي اتفاق مستقبلي بين الحكومة الأوكرانية وروسيا أو مع الغرب لن يكون قادرًا على فرضه على هذه القوى المتطرفة". ورغم هذه التوترات، أكد دهشان أنّ "هذه الأحداث لن تغير المعادلة السياسية العالمية في النهاية".
واعتبر أنّ "هذه الأحداث قد تهدف إلى تحسين شروط المفاوضات أو خلق حالة من التراجع أمام اندفاعة الرئيس ترامب نحو التوصل إلى اتفاق مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة السياسية".
وشدّد دهشان على أنّ "الكرملين يدرك تمامًا وجود أطراف لا ترحب بالتقارب الروسي-الأمريكي، وأن هذه الأطراف قد تسعى إلى تنفيذ أعمال تخريبية. ومع ذلك"، أكّد أن"روسيا لن تسمح لهذه المخططات بالتأثير على مسار التفاهمات الجيوسياسية الحالية".