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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250224/خبير-انفجارات-القنصلية-العامة-الروسية-في-مرسيليا-محاولات-لعرقلة-التقارب-الروسي-الأمريكي-1098141388.html
خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي
خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي
سبوتنيك عربي
رأى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أنّ "الهجوم على القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا قد يكون مرتبطًا بعدة تطورات جيوسياسية هامة،... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-24T20:46+0000
حصري
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه المحاولات الاستفزازية قد تزداد في المستقبل القريب، خاصة في ضوء ما يشهده الوضع الأوروبي بعد نتائج الانتخابات الألمانية". واعتبر دهشان أنّ "هذه الحادثة قد تكون جزءًا من "المعادلة الجديدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبق أن حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، عندما تحدث عن ضرورة استقلالية أوروبا وتمتعها بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة الأمن والاقتصاد في أوروبا". وأضاف دهشان أنّ "الولايات المتحدة تطرح الآن رؤية جديدة لهيكلة العالم بين القوى الكبرى، حيث تحتل أمريكا وروسيا المكانة الأساسية، مع دخول الصين في المعادلة، بينما تأتي أوروبا في الخلفية، مشيرًا إلى أن "أوروبا هي من أطلقت الرصاص على نفسها".واعتبر أنّ "هذه الأحداث قد تهدف إلى تحسين شروط المفاوضات أو خلق حالة من التراجع أمام اندفاعة الرئيس ترامب نحو التوصل إلى اتفاق مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة السياسية".وشدّد دهشان على أنّ "الكرملين يدرك تمامًا وجود أطراف لا ترحب بالتقارب الروسي-الأمريكي، وأن هذه الأطراف قد تسعى إلى تنفيذ أعمال تخريبية. ومع ذلك"، أكّد أن"روسيا لن تسمح لهذه المخططات بالتأثير على مسار التفاهمات الجيوسياسية الحالية".شركة فرنسية وردت الأسلحة لأوكرانيا تعلن إفلاسهاإرسال "ميراج" إلى أوكرانيا... كيف تتخلص فرنسا من أسلحتها القديمة؟
https://sarabic.ae/20250220/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-ماكرون-حول-ضمان-السلام-في-أوروبا-1097980386.html
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حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي

20:43 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 20:46 GMT 24.02.2025)
© Sputnik . Ирина Калашникова / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في فرنسا
السفارة الروسية في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Ирина Калашникова
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حصري
رأى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أنّ "الهجوم على القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا قد يكون مرتبطًا بعدة تطورات جيوسياسية هامة، أبرزها ذكرى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك التقارب الروسي الأمريكي، الذي قد يعرضه هذا الهجوم إلى محاولات استفزازية تهدف إلى عرقلته".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه المحاولات الاستفزازية قد تزداد في المستقبل القريب، خاصة في ضوء ما يشهده الوضع الأوروبي بعد نتائج الانتخابات الألمانية".

وأشار إلى أنّ "الهجوم وقع داخل القنصلية الروسية في مارسيليا، وهو ما وصفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه يحمل "كل سمات العمل الإرهابي".

واعتبر دهشان أنّ "هذه الحادثة قد تكون جزءًا من "المعادلة الجديدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبق أن حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، عندما تحدث عن ضرورة استقلالية أوروبا وتمتعها بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة الأمن والاقتصاد في أوروبا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
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وأضاف دهشان أنّ "الولايات المتحدة تطرح الآن رؤية جديدة لهيكلة العالم بين القوى الكبرى، حيث تحتل أمريكا وروسيا المكانة الأساسية، مع دخول الصين في المعادلة، بينما تأتي أوروبا في الخلفية، مشيرًا إلى أن "أوروبا هي من أطلقت الرصاص على نفسها".

وفي ما يتعلق بالأوضاع في أوكرانيا، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "التيارات القومية المتطرفة في البلاد قد تزداد قوة، وأن أي اتفاق مستقبلي بين الحكومة الأوكرانية وروسيا أو مع الغرب لن يكون قادرًا على فرضه على هذه القوى المتطرفة". ورغم هذه التوترات، أكد دهشان أنّ "هذه الأحداث لن تغير المعادلة السياسية العالمية في النهاية".

واعتبر أنّ "هذه الأحداث قد تهدف إلى تحسين شروط المفاوضات أو خلق حالة من التراجع أمام اندفاعة الرئيس ترامب نحو التوصل إلى اتفاق مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة السياسية".
وشدّد دهشان على أنّ "الكرملين يدرك تمامًا وجود أطراف لا ترحب بالتقارب الروسي-الأمريكي، وأن هذه الأطراف قد تسعى إلى تنفيذ أعمال تخريبية. ومع ذلك"، أكّد أن"روسيا لن تسمح لهذه المخططات بالتأثير على مسار التفاهمات الجيوسياسية الحالية".
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