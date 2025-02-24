https://sarabic.ae/20250224/خبير-انفجارات-القنصلية-العامة-الروسية-في-مرسيليا-محاولات-لعرقلة-التقارب-الروسي-الأمريكي-1098141388.html

خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي

خبير: انفجارات القنصلية العامة الروسية في مرسيليا محاولات لعرقلة التقارب الروسي الأمريكي

سبوتنيك عربي

رأى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أنّ "الهجوم على القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا قد يكون مرتبطًا بعدة تطورات جيوسياسية هامة،... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T20:43+0000

2025-02-24T20:43+0000

2025-02-24T20:46+0000

حصري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه المحاولات الاستفزازية قد تزداد في المستقبل القريب، خاصة في ضوء ما يشهده الوضع الأوروبي بعد نتائج الانتخابات الألمانية". واعتبر دهشان أنّ "هذه الحادثة قد تكون جزءًا من "المعادلة الجديدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبق أن حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، عندما تحدث عن ضرورة استقلالية أوروبا وتمتعها بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة الأمن والاقتصاد في أوروبا". وأضاف دهشان أنّ "الولايات المتحدة تطرح الآن رؤية جديدة لهيكلة العالم بين القوى الكبرى، حيث تحتل أمريكا وروسيا المكانة الأساسية، مع دخول الصين في المعادلة، بينما تأتي أوروبا في الخلفية، مشيرًا إلى أن "أوروبا هي من أطلقت الرصاص على نفسها".واعتبر أنّ "هذه الأحداث قد تهدف إلى تحسين شروط المفاوضات أو خلق حالة من التراجع أمام اندفاعة الرئيس ترامب نحو التوصل إلى اتفاق مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة السياسية".وشدّد دهشان على أنّ "الكرملين يدرك تمامًا وجود أطراف لا ترحب بالتقارب الروسي-الأمريكي، وأن هذه الأطراف قد تسعى إلى تنفيذ أعمال تخريبية. ومع ذلك"، أكّد أن"روسيا لن تسمح لهذه المخططات بالتأثير على مسار التفاهمات الجيوسياسية الحالية".شركة فرنسية وردت الأسلحة لأوكرانيا تعلن إفلاسهاإرسال "ميراج" إلى أوكرانيا... كيف تتخلص فرنسا من أسلحتها القديمة؟

https://sarabic.ae/20250220/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-ماكرون-حول-ضمان-السلام-في-أوروبا-1097980386.html

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