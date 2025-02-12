https://sarabic.ae/20250212/شركة-فرنسية-وردت-الأسلحة-لأوكرانيا-تعلن-إفلاسها-1097693618.html
شركة فرنسية وردت الأسلحة لأوكرانيا تعلن إفلاسها
شركة فرنسية وردت الأسلحة لأوكرانيا تعلن إفلاسها
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "فيرني كارون"، أقدم شركة لتصنيع الأسلحة الصغيرة النارية في فرنسا، إفلاسها، حسبما أفادت شركة "سايبرغن"، المساهم الرئيسي في الشركة العسكرية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T05:21+0000
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وقالت "سايبر غن" في بيان: "شركة فيرني كارون المصنعة للأسلحة، أعلنت يوم الثلاثاء (أمس)، وقف مدفوعاتها وطلبت إعلان إفلاسها، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع مشترٍ محتمل".وكانت الشركة قد أبرمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عقدًا مع الشركة الأوكرانية الحكومية "أوكر سبيس إكسبورت"، لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 36 مليون يورو، يتضمن توريد 10,000 بندقية أوتوماتيكية و2,000 بندقية قناصة و400 قاذف قنابل.وفي عام 2023، تكبدت الشركة خسائر بلغت 4.54 مليون يورو، بينما بلغ حجم مبيعاتها 5.45 مليون يورو.تأسست شركة "فيرني كارون" في عام 1820، وهي آخر شركة فرنسية تصنع الأسلحة ذات العيار الصغير. كان مصنع الشركة، المتخصص في أسلحة الصيد، قد اخترع وقام بتسويق "كرات الفلاش" المشهورة في عام 1990 - وهو سلاح دفاعي تستخدمه الشرطة الفرنسية.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضيةالسفير الروسي في باريس عن خطط فرنسا لتدريب لواء أوكراني آخر: دعهم يعدون فارين جدد
https://sarabic.ae/20250210/صحفي-أوكرانيا-تقوم-بإعادة-بيع-الأسلحة-الأمريكية-الموردة-لها-لعصابات-المخدرات-1097653473.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
شركة فرنسية وردت الأسلحة لأوكرانيا تعلن إفلاسها
أعلنت شركة "فيرني كارون"، أقدم شركة لتصنيع الأسلحة الصغيرة النارية في فرنسا، إفلاسها، حسبما أفادت شركة "سايبرغن"، المساهم الرئيسي في الشركة العسكرية.
وقالت "سايبر غن" في بيان: "شركة فيرني كارون المصنعة للأسلحة، أعلنت يوم الثلاثاء (أمس)، وقف مدفوعاتها وطلبت إعلان إفلاسها، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع مشترٍ محتمل".
ومن المقرر أن تجتمع محكمة التجارة في سانت إتيان، لمناقشة المسألة، كما تم تعليق التداول في أسهم الشركة في بورصة "يورونيكست".
وكانت الشركة قد أبرمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عقدًا مع الشركة الأوكرانية الحكومية "أوكر سبيس إكسبورت"، لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 36 مليون يورو، يتضمن توريد 10,000 بندقية أوتوماتيكية و2,000 بندقية قناصة و400 قاذف قنابل.
وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، إلى أن الشركة المصنّعة ستبيع الأسلحة لأوكرانيا بأسعار تزيد بنسبة 20-30% عن الأسعار في السوق الفرنسية.
وفي عام 2023، تكبدت الشركة خسائر بلغت 4.54 مليون يورو، بينما بلغ حجم مبيعاتها 5.45 مليون يورو.
تأسست شركة "فيرني كارون" في عام 1820، وهي آخر شركة فرنسية تصنع الأسلحة ذات العيار الصغير. كان مصنع الشركة، المتخصص في أسلحة الصيد، قد اخترع وقام بتسويق "كرات الفلاش" المشهورة في عام 1990 - وهو سلاح دفاعي تستخدمه الشرطة الفرنسية.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.