https://sarabic.ae/20250210/صحفي-أوكرانيا-تقوم-بإعادة-بيع-الأسلحة-الأمريكية-الموردة-لها-لعصابات-المخدرات-1097653473.html
صحفي: أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها لعصابات المخدرات
صحفي: أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها لعصابات المخدرات
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الأمريكي الشهير، تايكر كارلسون، بأن أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها إلى عصابات المخدرات المكسيكية التي تعمل على الحدود مع... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T20:39+0000
2025-02-10T20:39+0000
2025-02-10T20:39+0000
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وقال كارلسون خلال مقابلة: "إنهم يبيعون الأسلحة لعصابات المخدرات، والحقيقة أن الجيش الأوكراني يبيع نسبة ضخمة، تصل إلى نصف الأسلحة التي نرسلها إليه، وهذا ليس تخميني".وانتقد كارلسون مرة أخرى وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكين، بسبب تصعيده للصراع في أوكرانيا، ووصفه بالمجرم.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن كييف تقوم بإعادة بيع بعض الأسلحة الغربية في "السوق السوداء"، ومن الصعب أن نتخيل أن العواصم الغربية لا تعرف ذلك.وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.تصويت... برأيك هل إرسال الغرب لقوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا دون تفويض الأمم المتحدة هدفه نشر السلام؟موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250210/إعلام-يكشف-سبب-خسارة-أوكرانيا-لأراضيها-1097647147.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
صحفي: أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها لعصابات المخدرات
أفاد الصحفي الأمريكي الشهير، تايكر كارلسون، بأن أوكرانيا تقوم بإعادة بيع الأسلحة الأمريكية الموردة لها إلى عصابات المخدرات المكسيكية التي تعمل على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كارلسون خلال مقابلة: "إنهم يبيعون الأسلحة لعصابات المخدرات، والحقيقة أن الجيش الأوكراني يبيع نسبة ضخمة، تصل إلى نصف الأسلحة التي نرسلها إليه، وهذا ليس تخميني".
وتابع كارلسون: "هذه حقيقة وليست تكهنات، إنهم يبيعونها وينتهي الأمر بكثير منها في أيدي عصابات المخدرات على حدودنا، لذا فإن هذا يشكل جريمة".
وانتقد كارلسون مرة أخرى وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكين، بسبب تصعيده للصراع في أوكرانيا، ووصفه بالمجرم.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن كييف تقوم بإعادة بيع بعض الأسلحة الغربية في "السوق السوداء"
، ومن الصعب أن نتخيل أن العواصم الغربية لا تعرف ذلك.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.