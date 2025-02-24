https://sarabic.ae/20250224/زاهي-حواس-يرد-على-اتهامه-بكسر-تمثال-أثري-أثناء-استخراجه-1098114255.html

زاهي حواس يرد على اتهامه بكسر تمثال أثري أثناء استخراجه

زاهي حواس يرد على اتهامه بكسر تمثال أثري أثناء استخراجه

سبوتنيك عربي

رد عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، على الجدل الذي أثير حول مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يستخرج تمثالًا أثريًا في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T09:37+0000

2025-02-24T09:37+0000

2025-02-24T09:37+0000

مجتمع

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101459/28/1014592826_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_695017d3a708df26eefe48d7be848cf4.jpg

وأوضح حواس، في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن "التمثال المكتشف كان مغطى بطبقة من الملاط، وهي مادة تتأثر بالهواء، مما أدى إلى سقوط قشرة صغيرة منه أثناء استخراجه"، مشيرًا إلى أن "التمثال لم يتعرض لأي ضرر جسيم"، وأكد أنه تم ترميم الجزء المتأثر على الفور من قبل مرمم متخصص ضمن فريق البعثة.وأضاف حواس: "أعمل بالحفائر منذ 50 عامًا، وعلّمت وأسست مدارس في هذا المجال"، موضحًا أن "استخراج التمثال تم بحرفية عالية، وأن ما حدث هو أمر طبيعي في عمليات التنقيب الأثري"، وأشار إلى أن "التمثال مصنوع من الخشب المحلي ومغطى بطبقة ملاط، وهي مادة حساسة للتغيرات الجوية".وشدد حواس على أنه لم يرتكب أي خطأ علمي، قائلًا: "أنا حارس للآثار المصرية، ولن أقبل أن يشكك في خبرتي أحد أقل مني خبرة في هذا المجال"، كما كشف أن مرمم البعثة، وهو دكتور متخصص، قام بإعادة الجزء المتأثر إلى مكانه بمنتهى الدقة بعد الاكتشاف مباشرة.يأتي ذلك بعد أن أثار مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، جدلًا كبيرًا في مصر، حيث تقدم نائب مصري بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، يتهم فيه حواس بـ"التسبب في إتلاف أحد التماثيل الأثرية".وكان عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، قد تقدم بطلب الإحاطة، متهمًا عالم الآثار حواس بـ"التسبب في ذلك".وأضاف: "فوجئ الرأي العام المصري بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعلن خلاله عن كشف أثري كبير في إحدى منابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 عام"، وتابع بكري: "لكن المفاجأة المدوية كانت أنه، أثناء هدم واجهة النيش الحائطي باستخدام القادوم، قام الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المعروف، بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا في الجزء السفلي منه".

https://sarabic.ae/20250218/اكتشاف-أثري-استثنائي-في-مصر-العثور-على-مقبرة-الملك-تحتمس-الثاني-المفقودة-1097931997.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار