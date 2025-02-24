https://sarabic.ae/20250224/شي-جين-بينغ-خلال-اتصال-مع-بوتين-العلاقات-بين-بلدينا-ستستمر-في-التطور-بغض-النظر-عن-التغيرات-الدولية-1098118245.html
شي جين بينغ خلال اتصال مع بوتين: العلاقات بين بلدينا ستستمر في التطور بغض النظر عن التغيرات الدولية
شي جين بينغ خلال اتصال مع بوتين: العلاقات بين بلدينا ستستمر في التطور بغض النظر عن التغيرات الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الصين وروسيا، صديقان حميمان يدعمان بعضهما بعضا ويتطوران... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال جين بينغ: "استراتيجيات التنمية والسياسات الخارجية للصين وروسيا، مصممة على المدى الطويل".وأضاف: "التاريخ والواقع يظهران لنا أن الصين وروسيا جاران جيدان لا يمكن أن ينفصلا، وصديقان حقيقيان يتشاركان الأفراح والأحزان، ويدعمان بعضهما بعضا ويتطوران معا".وشدد شي جين بينغ على أن العلاقات بين بكين وموسكو، "ليست موجهة ضد أي طرف ثالث ولا تتأثر بأي طرف ثالث".وأوضح أن "الصين ترحب بالجهود النشطة التي تبذلها روسيا والأطراف المعنية الأخرى لحل الأزمة (الأوكرانية)".وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.بوتين خلال اتصال مع شي جين بينغ: روسيا والصين تدعوان لبناء نظام عالمي متعدد الأقطابروسيا: موسكو مستعدة لحوار جدي مع واشنطن
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الصين, روسيا, العالم
شي جين بينغ خلال اتصال مع بوتين: العلاقات بين بلدينا ستستمر في التطور بغض النظر عن التغيرات الدولية
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الصين وروسيا، صديقان حميمان يدعمان بعضهما بعضا ويتطوران معًا.
وقال جين بينغ: "استراتيجيات التنمية والسياسات الخارجية للصين وروسيا، مصممة على المدى الطويل".
وأكد أنه "بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، فإن العلاقات الصينية الروسية سوف تتحرك للأمام بهدوء، وتعزز تنمية وإحياء البلدين، وتجلب الاستقرار والطاقة الإيجابية للعلاقات الدولية".
وأضاف: "التاريخ والواقع يظهران لنا أن الصين وروسيا جاران جيدان لا يمكن أن ينفصلا، وصديقان حقيقيان يتشاركان الأفراح والأحزان، ويدعمان بعضهما بعضا ويتطوران معا".
وتابع: "العلاقات بين الصين وروسيا تتمتع بقوة دافعة داخلية قوية وقيمة استراتيجية فريدة".
وشدد شي جين بينغ على أن العلاقات بين بكين وموسكو، "ليست موجهة ضد أي طرف ثالث ولا تتأثر بأي طرف ثالث".
ونقلت وكالة "شينخوا"، عن الزعيم الصيني، قوله إن "الجانب الصيني أعرب عن دعمه للحوار الجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن استعداده للمساعدة في إيجاد سبل لحل سلمي للصراع الأوكراني".
وأوضح أن "الصين ترحب بالجهود النشطة التي تبذلها روسيا والأطراف المعنية الأخرى لحل الأزمة (الأوكرانية)".
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا سبل توسيع التعاون متبادل المنفعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.