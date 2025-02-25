https://sarabic.ae/20250225/استطلاع-للرأي-أغلب-الأمريكيين-يؤيدون-قرارات-الرئيس-ترامب-الرئيسية-1098144628.html
استطلاع: أغلب الأمريكيين يؤيدون قرارات ترامب الرئيسية
استطلاع: أغلب الأمريكيين يؤيدون قرارات ترامب الرئيسية
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس" الأمريكية، أن أغلب الأمريكيين يؤيدون القرارات الرئيسية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الهجرة وسياسة... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T03:53+0000
2025-02-25T03:53+0000
2025-02-25T05:07+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأشار الاستطلاع الذي أجُري، في الفترة من 19 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري، وشمل 2443 شخصًا، أن "81 بالمئة من المشاركين يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مرتكبي الجرائم".كما أظهر أن "76 بالمئة يؤيدون مكافحة الإنفاق الحكومي المفرط، و76 بالمئة يؤيدون تدابير إغلاق الحدود، و70 بالمئة يعتقدون أن التوظيف في الخدمة المدنية يجب أن يكون على أساس الجدارة وليس سياسات التنوع".في الوقت نفسه، لم تحظ إعادة تسمية خليج "المكسيك" إلى خليج "أمريكا" بدعم المشاركين، حسب الاستطلاع.وأشار الاستطلاع إلى أن "نسبة تأييد ترامب بلغت 50 بالمئة، لكن 54 بالمئة من الأمريكيين قلقون من أن قرارات الرئيس قد تؤدي إلى تقسيم البلاد".
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
استطلاع: أغلب الأمريكيين يؤيدون قرارات ترامب الرئيسية
03:53 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 25.02.2025)
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس" الأمريكية، أن أغلب الأمريكيين يؤيدون القرارات الرئيسية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الهجرة وسياسة الحدود ومكافحة الإنفاق الحكومي المرتفع.
موسكو - سبوتنيك. وأشار الاستطلاع الذي أجُري، في الفترة من 19 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري، وشمل 2443 شخصًا، أن "81 بالمئة من المشاركين يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مرتكبي الجرائم".
كما أظهر أن "76 بالمئة يؤيدون مكافحة الإنفاق الحكومي المفرط، و76 بالمئة يؤيدون تدابير إغلاق الحدود، و70 بالمئة يعتقدون أن التوظيف في الخدمة المدنية يجب أن يكون على أساس الجدارة وليس سياسات التنوع".
في الوقت نفسه، لم تحظ إعادة تسمية خليج "المكسيك" إلى خليج "أمريكا" بدعم المشاركين، حسب الاستطلاع.
وأشار الاستطلاع إلى أن "نسبة تأييد ترامب بلغت 50 بالمئة
، لكن 54 بالمئة من الأمريكيين قلقون من أن قرارات الرئيس قد تؤدي إلى تقسيم البلاد".