https://sarabic.ae/20250225/كبير-الشئون-السياسية-بالأمم-المتحدة-الوقت-قد-حان-للسلام-في-أوكرانيا-1098143836.html

كبير الشئون السياسية بالأمم المتحدة: الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا

كبير الشئون السياسية بالأمم المتحدة: الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T00:02+0000

2025-02-25T00:02+0000

2025-02-25T00:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg

وقالت ديكارلو خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، "لقد حان الوقت بالفعل للسلام في أوكرانيا".واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.وقال مراسل "سبوتنيك"، "صوتت عشر دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، فيما امتنعت خمس دول أخرى عن التصويت بينما لم يصوت أحد ضده".وجاء في نص القرار، أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات". مطالبًا "بشدة إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا والاتحاد الروسي".وقال مراسل " سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "نتيجة التصويت جاءت على النحو التالي: 6 مؤيدين، و3 معارضين، و6 ممتنعين عن التصويت".وذكّرت نائبة السفيرة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو "مختصر"، مشيرةً إلى هذا القرار ليس "اتفاقية سلام" بل "مسار للسلام".بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مرارا وتكرارا بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلعه على محادثة ستعقدها "مجموعة السلام" بشأن أوكرانيا في نيويورك في المستقبل القريب.

https://sarabic.ae/20250224/مندوب-روسيا-أوروبا-هي-اللاعب-الوحيد-في-الساحة-الدولية-الذي-يريد-استمرار-الصراع-1098143631.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا