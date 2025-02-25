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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250225/كبير-الشئون-السياسية-بالأمم-المتحدة-الوقت-قد-حان-للسلام-في-أوكرانيا-1098143836.html
كبير الشئون السياسية بالأمم المتحدة: الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا
كبير الشئون السياسية بالأمم المتحدة: الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T00:02+0000
2025-02-25T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت ديكارلو خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، "لقد حان الوقت بالفعل للسلام في أوكرانيا".واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.وقال مراسل "سبوتنيك"، "صوتت عشر دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، فيما امتنعت خمس دول أخرى عن التصويت بينما لم يصوت أحد ضده".وجاء في نص القرار، أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات". مطالبًا "بشدة إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا والاتحاد الروسي".وقال مراسل " سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "نتيجة التصويت جاءت على النحو التالي: 6 مؤيدين، و3 معارضين، و6 ممتنعين عن التصويت".وذكّرت نائبة السفيرة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو "مختصر"، مشيرةً إلى هذا القرار ليس "اتفاقية سلام" بل "مسار للسلام".بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مرارا وتكرارا بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلعه على محادثة ستعقدها "مجموعة السلام" بشأن أوكرانيا في نيويورك في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20250224/مندوب-روسيا-أوروبا-هي-اللاعب-الوحيد-في-الساحة-الدولية-الذي-يريد-استمرار-الصراع-1098143631.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

كبير الشئون السياسية بالأمم المتحدة: الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا

00:02 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
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قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان للسلام في أوكرانيا.
وقالت ديكارلو خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، "لقد حان الوقت بالفعل للسلام في أوكرانيا".
وأضافت أن السلام يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع القانون الدولي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، "صوتت عشر دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، فيما امتنعت خمس دول أخرى عن التصويت بينما لم يصوت أحد ضده".

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد تم اعتماد القرار "بصيغته الأصلية، ورفض مجلس الأمن الدولي التعديلات الغربية بخطاب معاد لروسيا".

وجاء في نص القرار، أن "الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات". مطالبًا "بشدة إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا والاتحاد الروسي".
وقال مراسل " سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "نتيجة التصويت جاءت على النحو التالي: 6 مؤيدين، و3 معارضين، و6 ممتنعين عن التصويت".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
مندوب روسيا: أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع
أمس, 23:04 GMT
وذكّرت نائبة السفيرة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو "مختصر"، مشيرةً إلى هذا القرار ليس "اتفاقية سلام" بل "مسار للسلام".
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نحن نقدر الموقف الذي عبر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مرارا وتكرارا بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلعه على محادثة ستعقدها "مجموعة السلام" بشأن أوكرانيا في نيويورك في المستقبل القريب.
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