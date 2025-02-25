https://sarabic.ae/20250225/مصر-تستعد-لحدث-عالمي-في-3-يوليو-بحضور-قادة-العالم-1098170245.html

مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم

مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم

سبوتنيك عربي

ترأس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T15:40+0000

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وحسب موقع "اليوم السابع"، خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق تمهيدا للحدث الذي يترقبه العالم.وأكد مدبولي أن هناك تكليفات مباشرة لعدد من الوزارات والجهات المعنية لضمان خروج الحدث بصورة تعكس مكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعزز من الترويج للمقاصد السياحية المصرية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات بدقة.كما استعرض محمد سعدي تفاصيل أجندة الاحتفالية المقترحة، والتي تشمل مراسم استقبال الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات، إلى جانب الفقرات والعروض التي ستُقدم خلال الفعاليات.ذلك بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك التيسيرات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف، إضافة إلى الاستعدادات الأمنية والإدارية لضمان تنظيم مثالي يعكس الوجه الحضاري لمصر.

https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html

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