مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم

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البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250225/مصر-تستعد-لحدث-عالمي-في-3-يوليو-بحضور-قادة-العالم-1098170245.html
مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم
مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم
سبوتنيك عربي
ترأس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "اليوم السابع"، خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق تمهيدا للحدث الذي يترقبه العالم.وأكد مدبولي أن هناك تكليفات مباشرة لعدد من الوزارات والجهات المعنية لضمان خروج الحدث بصورة تعكس مكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعزز من الترويج للمقاصد السياحية المصرية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات بدقة.كما استعرض محمد سعدي تفاصيل أجندة الاحتفالية المقترحة، والتي تشمل مراسم استقبال الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات، إلى جانب الفقرات والعروض التي ستُقدم خلال الفعاليات.ذلك بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك التيسيرات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف، إضافة إلى الاستعدادات الأمنية والإدارية لضمان تنظيم مثالي يعكس الوجه الحضاري لمصر.
https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, المتحف الكبير, ثقافة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, المتحف الكبير, ثقافة, الأخبار

مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم

15:40 GMT 25.02.2025
© Sputnik . ALAIN JOCARDعبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik . ALAIN JOCARD
تابعنا عبر
ترأس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وحسب موقع "اليوم السابع"، خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق تمهيدا للحدث الذي يترقبه العالم.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تحديد يوم 3 يوليو/تموز المقبل موعدا رسميا للافتتاح، على أن تمتد فعاليات الاحتفالية على مدار عدة أيام.
وأكد مدبولي أن هناك تكليفات مباشرة لعدد من الوزارات والجهات المعنية لضمان خروج الحدث بصورة تعكس مكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعزز من الترويج للمقاصد السياحية المصرية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات بدقة.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
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الآثار تتكلم.. مفاجأة في متحف مصر الكبير
15 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
كما استعرض محمد سعدي تفاصيل أجندة الاحتفالية المقترحة، والتي تشمل مراسم استقبال الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات، إلى جانب الفقرات والعروض التي ستُقدم خلال الفعاليات.
ذلك بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك التيسيرات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف، إضافة إلى الاستعدادات الأمنية والإدارية لضمان تنظيم مثالي يعكس الوجه الحضاري لمصر.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء المصري على أهمية الجاهزية الكاملة في جميع التفاصيل، بدءًا من المطارات والفنادق والطرق، وصولا إلى مقر الاحتفالية، مؤكدًا: "من الضروري أن تظهر مصر في أبهى صورة أمام العالم".

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