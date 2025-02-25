https://sarabic.ae/20250225/مصر-تستعد-لحدث-عالمي-في-3-يوليو-بحضور-قادة-العالم-1098170245.html
مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم
مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم
سبوتنيك عربي
ترأس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T15:40+0000
2025-02-25T15:40+0000
2025-02-25T15:40+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
المتحف الكبير
ثقافة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/41/1013314183_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_98e55e5913b1561e752ee25a14ffd508.jpg
وحسب موقع "اليوم السابع"، خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق تمهيدا للحدث الذي يترقبه العالم.وأكد مدبولي أن هناك تكليفات مباشرة لعدد من الوزارات والجهات المعنية لضمان خروج الحدث بصورة تعكس مكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعزز من الترويج للمقاصد السياحية المصرية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات بدقة.كما استعرض محمد سعدي تفاصيل أجندة الاحتفالية المقترحة، والتي تشمل مراسم استقبال الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات، إلى جانب الفقرات والعروض التي ستُقدم خلال الفعاليات.ذلك بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك التيسيرات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف، إضافة إلى الاستعدادات الأمنية والإدارية لضمان تنظيم مثالي يعكس الوجه الحضاري لمصر.
https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/41/1013314183_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_b222da8f2c4a0ad42942f516126208c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, المتحف الكبير, ثقافة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, المتحف الكبير, ثقافة, الأخبار
مصر تستعد لحدث عالمي في 3 يوليو بحضور قادة العالم
ترأس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وحسب موقع
"اليوم السابع"، خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق تمهيدا للحدث الذي يترقبه العالم.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تحديد يوم 3 يوليو/تموز المقبل موعدا رسميا للافتتاح، على أن تمتد فعاليات الاحتفالية على مدار عدة أيام.
وأكد مدبولي أن هناك تكليفات مباشرة لعدد من الوزارات والجهات المعنية لضمان خروج الحدث بصورة تعكس مكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعزز من الترويج للمقاصد السياحية المصرية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات بدقة.
15 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
كما استعرض محمد سعدي تفاصيل أجندة الاحتفالية المقترحة، والتي تشمل مراسم استقبال الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات، إلى جانب الفقرات والعروض التي ستُقدم خلال الفعاليات.
ذلك بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك التيسيرات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف، إضافة إلى الاستعدادات الأمنية والإدارية لضمان تنظيم مثالي يعكس الوجه الحضاري لمصر.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء المصري على أهمية الجاهزية الكاملة في جميع التفاصيل، بدءًا من المطارات والفنادق والطرق، وصولا إلى مقر الاحتفالية، مؤكدًا: "من الضروري أن تظهر مصر في أبهى صورة أمام العالم".