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الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
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بعد تهديدات نتنياهو.. الطيران الإسرائيلي يقصف لأول مرة مواقع للجيش السوري الجديد
بعد تهديدات نتنياهو.. الطيران الإسرائيلي يقصف لأول مرة مواقع للجيش السوري الجديد
سبوتنيك عربي
نفذ سلاح الطيران الحربي الاسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت مواقع لجيش سوريا الجديد في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعد أقل من 48 ساعة على... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T11:50+0000
2025-02-26T11:50+0000
تقارير سبوتنيك
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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك": "المواقع التي تم استهدافها، ليل أمس الثلاثاء، هي مقرات عسكرية تابعة لجيش سوريا الجديد، وتحديدا في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، ضمن موقع عسكري كان يعرف سابقا باسم الفرقة الأولى، ويوجد بداخله عدد من الدبابات والآليات العسكرية، حيث تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مقر اللواء 112 في محيط مدينة إزرع في ريف درعا، وعدة تلال استراتيجية في ريف القنيطرة، حيث تشير المعلومات، إلى مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخرين من جيش سوريا الجديد".ونفى عقلة، جميع الأخبار التي تم تداولها حول توغل عسكري جديد للقوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة، مؤكدا أن القوات التي دخلت إلى ريف درعا الغربي، انسحبت فجر اليوم الأربعاء.وتابع عقلة واصفاً المشهد في جنوب سوريا عموماً، بأن "حالة من الخوف الكبير تسيطر على أهالي المنطقة، تحسبا من تطور المشهد الميداني إلى مواجهات عسكرية، أو توغل بري قد تنفذه القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، في ظل عدم وجود أي قدرات عسكرية لدى جيش سوريا الجديد لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية".وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
https://sarabic.ae/20250226/حماس-تصدر-بيانا-بشأن-القصف-الإسرائيلي-على-سوريا-وتطالب-بتحرك-دولي-1098182103.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

بعد تهديدات نتنياهو.. الطيران الإسرائيلي يقصف لأول مرة مواقع للجيش السوري الجديد

11:50 GMT 26.02.2025
© Sputnikالجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نفذ سلاح الطيران الحربي الاسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت مواقع لجيش سوريا الجديد في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعد أقل من 48 ساعة على التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، بأن إسرائيل ستمنع دخول أي من عناصر "هيئة تحرير الشام"، أو ما يسمى جيش سوريا الجديد، إلى جنوب سوريا.
وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك": "المواقع التي تم استهدافها، ليل أمس الثلاثاء، هي مقرات عسكرية تابعة لجيش سوريا الجديد، وتحديدا في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، ضمن موقع عسكري كان يعرف سابقا باسم الفرقة الأولى، ويوجد بداخله عدد من الدبابات والآليات العسكرية، حيث تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مقر اللواء 112 في محيط مدينة إزرع في ريف درعا، وعدة تلال استراتيجية في ريف القنيطرة، حيث تشير المعلومات، إلى مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخرين من جيش سوريا الجديد".

وأضاف: تزامنا مع الغارات الجوية، تم تسجيل توغل لأكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية، باتجاه بلدة البكارة في ريف درعا الغربي، وقامت بتدمير كتيبة عسكرية بشكل كامل، كان يستخدمها جيش النظام السوري السابق.

قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
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07:44 GMT
ونفى عقلة، جميع الأخبار التي تم تداولها حول توغل عسكري جديد للقوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة، مؤكدا أن القوات التي دخلت إلى ريف درعا الغربي، انسحبت فجر اليوم الأربعاء.
وتابع عقلة واصفاً المشهد في جنوب سوريا عموماً، بأن "حالة من الخوف الكبير تسيطر على أهالي المنطقة، تحسبا من تطور المشهد الميداني إلى مواجهات عسكرية، أو توغل بري قد تنفذه القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، في ظل عدم وجود أي قدرات عسكرية لدى جيش سوريا الجديد لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".
وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
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