https://sarabic.ae/20250226/بعد-تهديدات-نتنياهو-الطيران-الإسرائيلي-يقصف-لأول-مرة-مواقع-للجيش-السوري-الجديد-1098193266.html

بعد تهديدات نتنياهو.. الطيران الإسرائيلي يقصف لأول مرة مواقع للجيش السوري الجديد

بعد تهديدات نتنياهو.. الطيران الإسرائيلي يقصف لأول مرة مواقع للجيش السوري الجديد

سبوتنيك عربي

نفذ سلاح الطيران الحربي الاسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت مواقع لجيش سوريا الجديد في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعد أقل من 48 ساعة على... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T11:50+0000

2025-02-26T11:50+0000

2025-02-26T11:50+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك": "المواقع التي تم استهدافها، ليل أمس الثلاثاء، هي مقرات عسكرية تابعة لجيش سوريا الجديد، وتحديدا في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، ضمن موقع عسكري كان يعرف سابقا باسم الفرقة الأولى، ويوجد بداخله عدد من الدبابات والآليات العسكرية، حيث تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مقر اللواء 112 في محيط مدينة إزرع في ريف درعا، وعدة تلال استراتيجية في ريف القنيطرة، حيث تشير المعلومات، إلى مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخرين من جيش سوريا الجديد".ونفى عقلة، جميع الأخبار التي تم تداولها حول توغل عسكري جديد للقوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة، مؤكدا أن القوات التي دخلت إلى ريف درعا الغربي، انسحبت فجر اليوم الأربعاء.وتابع عقلة واصفاً المشهد في جنوب سوريا عموماً، بأن "حالة من الخوف الكبير تسيطر على أهالي المنطقة، تحسبا من تطور المشهد الميداني إلى مواجهات عسكرية، أو توغل بري قد تنفذه القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، في ظل عدم وجود أي قدرات عسكرية لدى جيش سوريا الجديد لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية".وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط

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