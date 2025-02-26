https://sarabic.ae/20250226/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يؤكد-التزامه-بتحرير-الأراضي-اللبنانية-1098210893.html

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد التزامه بتحرير الأراضي اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد التزامه بتحرير الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، أن العمل جارٍ على تعزيز ثقة المواطنين والنواب، مشددًا على أن كلمة "نريد" في البيان... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T19:12+0000

2025-02-26T19:12+0000

2025-02-26T19:12+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام تأكيده على الالتزام بالمعايير التي وضعها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، داعيًا إلى العودة إلى الممارسة السليمة للنظام البرلماني، حيث تكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة. وأضاف سلام أن الحكومة ستكون مستعدة للمشاركة في جلسات المساءلة والاستماع إلى الانتقادات البناءة، مؤكدًا التزامها بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الحكومة ستواصل حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة، مع تطبيق القرار 1701. كما أكد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال تعرضه لأي اعتداء.وعد رئيس الحكومة بملء التعيينات في المناصب العامة بأشخاص ذوي كفاءة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة ستسير في مسار إقرار اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. تطرق سلام إلى أهمية إجراء حوار جدي مع السلطات السورية، مؤكدًا على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. كما أشار إلى أن الحكومة تعتبر وضع السجون في لبنان يتطلب معالجة سريعة، مع التمييز بين المحكومين والموقوفين، وتسريع المحاكمات، وتأمين حقوق المساجين. وأكد على العمل لضمان استمرارية مداخيل القضاة وتحسين أوضاعهم المالية.جاءت تصريحات رئيس الحكومة في إطار التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المعلنة في البيان الوزاري، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية وتعزيز السيادة اللبنانية في مواجهة التحديات الإقليمية.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يوم الأحد الماضي، أن "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير". وخلال استقباله في السرايا لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اعتبر سلام، أن "الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من أجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.من ناحية أخرى، قال سلام، إن "سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من وإلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية".

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