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روسيا: أمريكا ترفض المشاركة في بيان مناهض لروسيا بمنظمة التجارة العالمية
روسيا: أمريكا ترفض المشاركة في بيان مناهض لروسيا بمنظمة التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة التجارة العالمية نيكولاي بلاتونوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت عدم المشاركة في إعداد القرار المناهض لروسيا في... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T17:13+0000
2025-02-26T17:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بلاتونوف لوكالة "سبوتنيك": "تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا، صدر خلال المراجعة الثانية للسياسة التجارية لأوكرانيا التي تجري حاليًا في منظمة التجارة العالمية".ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة امتنعت عن المشاركة في بيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.ويذكر أن منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2022 بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات، قام معظم أعضاء التحالف الغربي إلى فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي كان له آثار سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيااقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250224/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدعو-لنهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098143449.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا: أمريكا ترفض المشاركة في بيان مناهض لروسيا بمنظمة التجارة العالمية

17:13 GMT 26.02.2025
© Getty Images / Robert Hradilمنظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Robert Hradil
تابعنا عبر
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة التجارة العالمية نيكولاي بلاتونوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت عدم المشاركة في إعداد القرار المناهض لروسيا في منظمة التجارة العالمية.
وقال بلاتونوف لوكالة "سبوتنيك": "تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا، صدر خلال المراجعة الثانية للسياسة التجارية لأوكرانيا التي تجري حاليًا في منظمة التجارة العالمية".

وتابع المندوب أن هذا الأمر معتاد في طبيعته لمجموعة معينة من الأعضاء المناهضين لروسيا، والتي تمثل أقل من ثلث العدد الإجمالي للمشاركين في المنظمة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجانب الأميركي قرر عدم المشاركة في إعداد القرار المناهض لروسيا في المنظمة.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا
24 فبراير, 22:30 GMT
ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة امتنعت عن المشاركة في بيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، صرح مسؤولون روس، في وقت سابق، أن العقوبات ضد روسيا "تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد والطاقة والغذاء العالمية، بالإضافة إلى تقويض النظام التجاري متعدد الأطراف.

ويذكر أن منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2022 بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات، قام معظم أعضاء التحالف الغربي إلى فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي كان له آثار سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.
مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا
اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
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