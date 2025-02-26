https://sarabic.ae/20250226/روسيا-أمريكا-ترفض-المشاركة-في-بيان-مناهض-لروسيا-بمنظمة-التجارة-العالمية-1098206893.html
روسيا: أمريكا ترفض المشاركة في بيان مناهض لروسيا بمنظمة التجارة العالمية
روسيا: أمريكا ترفض المشاركة في بيان مناهض لروسيا بمنظمة التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة التجارة العالمية نيكولاي بلاتونوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت عدم المشاركة في إعداد القرار المناهض لروسيا في... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T17:13+0000
2025-02-26T17:13+0000
2025-02-26T17:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098206705_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_65fc01c7ddc9bf3ad7179b82a3528677.jpg
وقال بلاتونوف لوكالة "سبوتنيك": "تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا، صدر خلال المراجعة الثانية للسياسة التجارية لأوكرانيا التي تجري حاليًا في منظمة التجارة العالمية".ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة امتنعت عن المشاركة في بيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.ويذكر أن منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2022 بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات، قام معظم أعضاء التحالف الغربي إلى فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي كان له آثار سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيااقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250224/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدعو-لنهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098143449.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098206705_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_3a86644da8e048d2f9cda4e8189167b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا: أمريكا ترفض المشاركة في بيان مناهض لروسيا بمنظمة التجارة العالمية
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة التجارة العالمية نيكولاي بلاتونوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت عدم المشاركة في إعداد القرار المناهض لروسيا في منظمة التجارة العالمية.
وقال بلاتونوف لوكالة "سبوتنيك": "تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا، صدر خلال المراجعة الثانية للسياسة التجارية لأوكرانيا التي تجري حاليًا في منظمة التجارة العالمية".
وتابع المندوب أن هذا الأمر معتاد في طبيعته لمجموعة معينة من الأعضاء المناهضين لروسيا، والتي تمثل أقل من ثلث العدد الإجمالي للمشاركين في المنظمة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجانب الأميركي قرر عدم المشاركة في إعداد القرار المناهض لروسيا في المنظمة.
ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة امتنعت عن المشاركة في بيان لمنظمة التجارة العالمية، والذي تضمن صيغة تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، صرح مسؤولون روس، في وقت سابق، أن العقوبات ضد روسيا "تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد والطاقة والغذاء العالمية، بالإضافة إلى تقويض النظام التجاري متعدد الأطراف.
ويذكر أن منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2022 بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات، قام معظم أعضاء التحالف الغربي إلى فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي كان له آثار سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.