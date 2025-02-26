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https://sarabic.ae/20250226/من-طائفة-أخرى-مدرب-نادي-الوثبة-السوري-يطلب-من-لاعب-مغادرة-التدريب--1098208376.html
"من طائفة أخرى".. مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التدريب
"من طائفة أخرى".. مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التدريب
سبوتنيك عربي
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بمقطع فيديو يظهر فيه شخص، قيل إنه مدرب نادي "الوثبة" السوري، حيث وجّه الأخير تهديدا واضحا للاعب "العلوي" وطالبه بمغادرة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-26T18:08+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو المدرب وهو يقول: "بالنادي ما بدي شوف ولا علوي، وبالتمرين الجاية إذا بدي شوف حدا ما رح يصير خير، 14سنة شبعتوا تشبيح عاللي خلفنا، هلأ دورنا، مابدي شبح عليك ولا تشبح علي، قعود ببيتك الله ييسرلك. اللي فيو مراجل يدوس النادي".وأدان المواطنون هذه التصرفات مشيرين إلى أن هذا الخطاب "منتشر اليوم في مدينة حمص بشكل كبير للأسف"، مؤكدين أنه غير مبرر وأنه يعتبر جرما ويجب محاسبة قائله أمام القانون، خصوصا أن حي المهاجرين في حمص شهد توترا أمس ما تسبب بحالة خوف لدى المواطنين، محذرين من أن هذا الخطاب قد يسبب أزمة كبيرة في المدينة. البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

"من طائفة أخرى".. مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التدريب

17:53 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 18:08 GMT 26.02.2025)
© Photo / x"من طائفة أخرى".. مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التديب
من طائفة أخرى.. مدرب نادي الوثبة السوري يطلب من لاعب مغادرة التديب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / x
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بمقطع فيديو يظهر فيه شخص، قيل إنه مدرب نادي "الوثبة" السوري، حيث وجّه الأخير تهديدا واضحا للاعب "العلوي" وطالبه بمغادرة التدريب فورا.
ويظهر في الفيديو المدرب وهو يقول: "بالنادي ما بدي شوف ولا علوي، وبالتمرين الجاية إذا بدي شوف حدا ما رح يصير خير، 14سنة شبعتوا تشبيح عاللي خلفنا، هلأ دورنا، مابدي شبح عليك ولا تشبح علي، قعود ببيتك الله ييسرلك. اللي فيو مراجل يدوس النادي".
وأدان المواطنون هذه التصرفات مشيرين إلى أن هذا الخطاب "منتشر اليوم في مدينة حمص بشكل كبير للأسف"، مؤكدين أنه غير مبرر وأنه يعتبر جرما ويجب محاسبة قائله أمام القانون، خصوصا أن حي المهاجرين في حمص شهد توترا أمس ما تسبب بحالة خوف لدى المواطنين، محذرين من أن هذا الخطاب قد يسبب أزمة كبيرة في المدينة.
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