"من طائفة أخرى".. مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التدريب
17:53 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 18:08 GMT 26.02.2025)
© Photo / x"من طائفة أخرى".. مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التديب
© Photo / x
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بمقطع فيديو يظهر فيه شخص، قيل إنه مدرب نادي "الوثبة" السوري، حيث وجّه الأخير تهديدا واضحا للاعب "العلوي" وطالبه بمغادرة التدريب فورا.
ويظهر في الفيديو المدرب وهو يقول: "بالنادي ما بدي شوف ولا علوي، وبالتمرين الجاية إذا بدي شوف حدا ما رح يصير خير، 14سنة شبعتوا تشبيح عاللي خلفنا، هلأ دورنا، مابدي شبح عليك ولا تشبح علي، قعود ببيتك الله ييسرلك. اللي فيو مراجل يدوس النادي".
⚽️لأنه "من طائفة أخرى"... مدرب نادي "الوثبة" السوري يطلب من لاعب مغادرة التديب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2025
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بمقطع فيديو يظهر فيه شخص، قيل إنه مدرب نادي "#الوثبة" السوري، حيث وجّه الأخير تهديدا واضحا للاعب "العلوي" وطالبه بمغادرة التدريب فورا.
ما هو رأيك بهذا التصرف؟… pic.twitter.com/A5Ems8MaOj
وأدان المواطنون هذه التصرفات مشيرين إلى أن هذا الخطاب "منتشر اليوم في مدينة حمص بشكل كبير للأسف"، مؤكدين أنه غير مبرر وأنه يعتبر جرما ويجب محاسبة قائله أمام القانون، خصوصا أن حي المهاجرين في حمص شهد توترا أمس ما تسبب بحالة خوف لدى المواطنين، محذرين من أن هذا الخطاب قد يسبب أزمة كبيرة في المدينة.