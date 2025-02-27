https://sarabic.ae/20250227/المغرب-يصدر-بيانا-رسميا-بشأن-صحة-الملك-محمد-السادس-1098246415.html
المغرب يصدر بيانا رسميا بشأن صحة الملك محمد السادس
المغرب يصدر بيانا رسميا بشأن صحة الملك محمد السادس
سبوتنيك عربي
يخضع العاهل المغربي الملك محمد السادس لجلسات تأهيل عقب العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، وهو ما نتج عنه صعوبات صحية يتم التعامل معها حاليا. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بيانا وضحت فيه تفاصيل الحالة الصحية لملك المغرب، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي، اليوم الخميس.وقال البيان إن عمليات التأهيل التي يخضع لها الملك محمد السادس تكون مصحوبة بصعوبات خاصة في بعض الحركات الجسدية في الجلوس أو الوقوف.ولفت البيان إلى أن هذه الصعوبات قد تكون سببا في إعادة النظر في جدول الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان، لكنه أكد أن ملك المغرب في حالة صحية جيدة. يذكر أن البيان جاء بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي شائعات تزعم وفاة العاهل المغربي اعتمادا على صورة منسوبة لإحدى الصحف المغربية المحلية، ثبت لاحقا عدم صحتها، ووصفت الجريدة تلك الأنباء بأنها تصدر من جهات معادية للمغرب.
https://sarabic.ae/20241107/ملك-المغرب-هناك-من-يستغل-قضية-الصحراء-لإيجاد-منفذ-على-المحيط-الأطلسي-1094564744.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
المغرب يصدر بيانا رسميا بشأن صحة الملك محمد السادس
يخضع العاهل المغربي الملك محمد السادس لجلسات تأهيل عقب العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، وهو ما نتج عنه صعوبات صحية يتم التعامل معها حاليا.
وأصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بيانا وضحت فيه تفاصيل الحالة الصحية
لملك المغرب، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي، اليوم الخميس.
وقال البيان إن عمليات التأهيل التي يخضع لها الملك محمد السادس تكون مصحوبة بصعوبات خاصة في بعض الحركات الجسدية في الجلوس أو الوقوف.
ولفت البيان إلى أن هذه الصعوبات قد تكون سببا في إعادة النظر في جدول الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان، لكنه أكد أن ملك المغرب
في حالة صحية جيدة.
يذكر أن البيان جاء بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي شائعات تزعم وفاة العاهل المغربي
اعتمادا على صورة منسوبة لإحدى الصحف المغربية المحلية، ثبت لاحقا عدم صحتها، ووصفت الجريدة تلك الأنباء بأنها تصدر من جهات معادية للمغرب.