https://sarabic.ae/20250223/دولة-عربية-توصي-بدراسة-سيناريو-انتشار-فيروس-الخفاش-الصيني-1098098332.html

دولة عربية توصي بدراسة سيناريو انتشار "فيروس الخفاش" الصيني

دولة عربية توصي بدراسة سيناريو انتشار "فيروس الخفاش" الصيني

سبوتنيك عربي

أوصى خبراء دولة عربية، اليوم الأحد، بمعرفة معلومات علمية ودراسات شاملة وأوسع لسيناريو انتشار "فيروس الخفاش" الصيني في بلادهم. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-23T16:56+0000

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وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الأحد، أن خبراء الصحة المغاربة نصحوا بالتريث لمعرفة معلومات علمية ودراسات شاملة وأوسع حول "فيروس الخفاش"، الذي اكتشفه حديثا باحثون صينيون.وذكرت الصحيفة أنه تبين أن الفيروس يستطيع المرور عبر الخلايا البشرية من نفس مسار فيروس "كوفيد-19"، وأن "هذه الخاصية تجعل فيروس الخفاش الحديث أمام احتمالية الانتشار مثل كورونا، ودفع الأمر إلى ارتفاع في أسهم شركات اللقاحات العالمية".ونقلت الصحيفة عن الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية المغربية، أن "الدراسة الصينية تتحدث عن إمكانية دخول هذا الفيروس إلى الخلايا البشرية داخل المختبر؛ ما يعني أنه لا حالة مسجلة في الواقع من الخفاش إلا الإنسان"وأشار إلى أن "ما يمكن قوله حول حالة الفيروس الصيني هو ما يجري عالميا، حيث إنفلونزا الطيور تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفيروسات أخرى تجاوزت ذلك لتصل بين الناس، والأخيرة هي التي تتحول للجائحة كما جرى مع كوفيد".كما نقلت الصحيفة عن مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية المغربية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، أن "الخفافيش معروفة باحتواء فيروسات عديدة التي بدورها تنتقل إلى الحيوانات الأخرى بشكل طبيعي".ودعا الخبير المغربي إلى التمهل حتى معرفة مستويات انتشار الفيروس الصيني الجديد ومقارنتها بفيروس كورونا من خلال دراسات علمية معمقة، منوها إلى أن "انتشار فيروس الخفاش رهين بالمستقبلات (البروتينات) لدى جسم الإنسان".

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