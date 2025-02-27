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موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
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https://sarabic.ae/20250227/بعد-التقاط-صور-من-الأقمار-الصناعية-ما-قصة-المرسى-المخفي-في-السعودية؟-1098228090.html
بعد التقاط صور من الأقمار الصناعية... ما قصة "المرسى المخفي" في السعودية؟
بعد التقاط صور من الأقمار الصناعية... ما قصة "المرسى المخفي" في السعودية؟
سبوتنيك عربي
كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية عن التقدم في بناء ما يعرف بـ"المرسى المخفي"، وهو المرحلة السكنية الأولى ضمن مشروع "نيوم" المستقبلي في السعودية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T12:09+0000
2025-02-27T12:09+0000
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وأوضحت قناة "العربية" أن الصور تظهر بدء أعمال البناء في "المرسى المخفي" حيث بدأت تتشكل بوضوح، بينما لا تزال الأعمال في أجزاء أخرى من مشروع "ذا لاين"، المكون الرئيسي لـ"نيوم"، في مراحل تحضيرية.ومن المتوقع أن تصل تكلفة "المرسى المخفي" إلى نحو 140 مليار دولار، حيث يمتد على مساحة 2.5 كيلومتر. ويُعد هذا المشروع جزءًا من "ذا لاين"، وهو مبنى ذو واجهات مرآتية يمتد لمسافة 170 كيلومترًا عبر الصحراء من خليج العقبة.وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع "ذا لاين" بالكامل بحلول عام 2030، لكن تقارير غربية أشارت إلى أن "المرسى المخفي" هو الجزء الوحيد الذي يُتوقع أن يكون جاهزًا بحلول ذلك التاريخ.ومن المنتظر أن يضم "المرسى المخفي" عددا من الفنادق والمحال التجارية ومدارس ووحدات سكنية تتسع لنحو 200 ألف شخص.يشار إلى أنه عند الإعلان عن "ذا لاين" في عام 2022، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المشروع سيستضيف أكثر من مليون نسمة بحلول عام 2030، و9 ملايين نسمة بحلول عام 2045. ومع ذلك، قام المطورون بتعديل توقعاتهم لتصبح 300 ألف نسمة و2.4 كيلومتر من المشروع سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية العقد.يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.وقال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، نظمي النصر، في بيان: "تعزز سندالة جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة".وأضاف النصر أن "جزيرة سندالة تعد أولى وجهات نيوم استقبالا للزوار، ما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة".وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان، وتقع سندالة، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل "نيوم" على البحر الأحمر، في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20231213/نيوم-السعودية-تعلن-تطوير-وجهة-جديدة-لإقامة-الأحداث-الترفيهية-صور-1084059962.html
https://sarabic.ae/20221205/ولي-العهد-السعودي-يعلن-عن-جزيرة-سندالة-أولى-وجهات-نيوم-للسياحة-البحرية-الفاخرة-فيديو-1070858502.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار

بعد التقاط صور من الأقمار الصناعية... ما قصة "المرسى المخفي" في السعودية؟

12:09 GMT 27.02.2025
© Photo / unsplash/Nikolass Elenaناقلة شحن بضائع تعبر في البحر خلال الغروب
ناقلة شحن بضائع تعبر في البحر خلال الغروب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Photo / unsplash/Nikolass Elena
تابعنا عبر
كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية عن التقدم في بناء ما يعرف بـ"المرسى المخفي"، وهو المرحلة السكنية الأولى ضمن مشروع "نيوم" المستقبلي في السعودية.
وأوضحت قناة "العربية" أن الصور تظهر بدء أعمال البناء في "المرسى المخفي" حيث بدأت تتشكل بوضوح، بينما لا تزال الأعمال في أجزاء أخرى من مشروع "ذا لاين"، المكون الرئيسي لـ"نيوم"، في مراحل تحضيرية.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة "المرسى المخفي" إلى نحو 140 مليار دولار، حيث يمتد على مساحة 2.5 كيلومتر. ويُعد هذا المشروع جزءًا من "ذا لاين"، وهو مبنى ذو واجهات مرآتية يمتد لمسافة 170 كيلومترًا عبر الصحراء من خليج العقبة.
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
مجتمع
"نيوم" السعودية تعلن تطوير وجهة جديدة لإقامة الأحداث الترفيهية... صور
13 ديسمبر 2023, 16:46 GMT
وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع "ذا لاين" بالكامل بحلول عام 2030، لكن تقارير غربية أشارت إلى أن "المرسى المخفي" هو الجزء الوحيد الذي يُتوقع أن يكون جاهزًا بحلول ذلك التاريخ.
ومن المنتظر أن يضم "المرسى المخفي" عددا من الفنادق والمحال التجارية ومدارس ووحدات سكنية تتسع لنحو 200 ألف شخص.
يشار إلى أنه عند الإعلان عن "ذا لاين" في عام 2022، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المشروع سيستضيف أكثر من مليون نسمة بحلول عام 2030، و9 ملايين نسمة بحلول عام 2045. ومع ذلك، قام المطورون بتعديل توقعاتهم لتصبح 300 ألف نسمة و2.4 كيلومتر من المشروع سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية العقد.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
ولي العهد السعودي يعلن عن جزيرة "سندالة" أولى وجهات "نيوم" للسياحة البحرية الفاخرة... فيديو
5 ديسمبر 2022, 10:14 GMT
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، نظمي النصر، في بيان: "تعزز سندالة جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة".
وأضاف النصر أن "جزيرة سندالة تعد أولى وجهات نيوم استقبالا للزوار، ما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة".
وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان، وتقع سندالة، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل "نيوم" على البحر الأحمر، في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية.
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