https://sarabic.ae/20250227/تركيا-تحسم-الجدل-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1098236674.html

تركيا تحسم الجدل بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

تركيا تحسم الجدل بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

نفت الرئاسة التركية صحة تقارير تتحدث عن استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ضمن ما يسمى "مهمة حفظ السلام"، موضحة أنها أعربت عن استعدادها للوساطة... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T15:48+0000

2025-02-27T15:48+0000

2025-02-27T15:48+0000

حصري

أخبار تركيا اليوم

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار فرنسا

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098237417_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d325466c754f313e410f47220e47dc48.jpg

أنقرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات، ولم تكن هناك تصريحات رسمية بهذا الخصوص".وأضافت الرئاسة، خلال اتصال هاتفي مع مراسل الوكالة، "أعربنا على أعلى المستويات عن استعدادنا فقط لدعم الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا"، لافتة إلى "ضرورة الاعتماد على التصريحات الرسمية فقط".وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد أفادت، "نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع"، بأن "تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، منفتحة على فكرة إرسال قوات ضمن قوات حفظ السلام في أوكرانيا"، لافتة إلى أن أنقرة "لن تشارك في أي مهمة لحفظ السلام ما لم تشارك في جميع المشاورات والاستعدادات المتعلقة بتشكيلها".وبحسب "بلومبرغ"، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأمر خلال لقاءاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومع فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعات منفصلة في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.وبوقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عدة دول أوروبية تعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في تنفيذ" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا.وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن زعماء بريطانيا وفرنسا يناقشون سرا إرسال "قوة حفظ سلام" مشتركة إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر "ليس مستعدا بعد بشكل كامل" للمبادرة، في حين يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الترويج لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، والتي تمت مناقشتها سابقا مع فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكر، بوقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية، وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250218/مصدر-تركيا-مستعدة-لاستضافة-اجتماع-على-مستوى-القادة-بشأن-أوكراني-1097930410.html

https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-عسكرة-أوروبا-تحرمها-حق-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098173164.html

أخبار فرنسا

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار فرنسا , بريطانيا