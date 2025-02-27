"حب وعلاج"... صور ترصد يوميات دب قطبي

الدب القطبي كنوت (جهة اليسار)، وجيوفانا يتعانقان في حظيرتهما بحديقة حيوان برلين في ألمانيا.
الدب القطبي كنوت (جهة اليسار)، وجيوفانا يتعانقان في حظيرتهما بحديقة حيوان برلين في ألمانيا.
دب قطبي يأخذ حمامًا منعشًا في حوض داخل محميته في حديقة حيوان تيربارك هيلابرون في ميونيخ، جنوب ألمانيا.
دب قطبي يأخذ حمامًا منعشًا في حوض داخل محميته في حديقة حيوان تيربارك هيلابرون في ميونيخ، جنوب ألمانيا.
دب قطبي على أراضي محطة قطبية على شاطئ خليج تيخايا في جزيرة هوكر في أرخبيل فرانز جوزيف لاند.
دب قطبي على أراضي محطة قطبية على شاطئ خليج تيخايا في جزيرة هوكر في أرخبيل فرانز جوزيف لاند.
توأمان من الدببة القطبية يبلغان من العمر 14 أسبوعًا يلعبان أثناء عرضهما الأول أمام وسائل الإعلام.
توأمان من الدببة القطبية يبلغان من العمر 14 أسبوعًا يلعبان أثناء عرضهما الأول أمام وسائل الإعلام.
الدب القطبي "أورسولا" يقضم حلوى الثلج في حمام سباحة في حديقة الحيوانات "روييف روتشي" في كراسنويارسك في روسيا.
الدب القطبي "أورسولا" يقضم حلوى الثلج في حمام سباحة في حديقة الحيوانات "روييف روتشي" في كراسنويارسك في روسيا.
الدب القطبي فولودجا ينظر إلى اثنين من الغربان المقنعين في حديقة حيوان في برلين.
الدب القطبي فولودجا ينظر إلى اثنين من الغربان المقنعين في حديقة حيوان في برلين.
موظفو حديقة حيوان يقومون بإطعام صغار الدب القطبي بالزجاجة.
موظفو حديقة حيوان يقومون بإطعام صغار الدب القطبي بالزجاجة.
الدب القطبي كنوت يلعب بغصن شجرة في حديقة حيوان في برلين بألمانيا.
الدب القطبي كنوت يلعب بغصن شجرة في حديقة حيوان في برلين بألمانيا.
دب قطبي يسبح في حظيرة مغلقة في حديقة حيوان "باييري دايزا" في بلجيكا.
دب قطبي يسبح في حظيرة مغلقة في حديقة حيوان "باييري دايزا" في بلجيكا.
أنثى الدب القطبي مع صغيرها في حديقة حيوان "كينغوسي" في اسكتلندا.
أنثى الدب القطبي مع صغيرها في حديقة حيوان "كينغوسي" في اسكتلندا.