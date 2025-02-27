"حب وعلاج"... صور ترصد يوميات دب قطبي

عربي
موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:03 GMT
1 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250227/حب-وعلاج-صور-ترصد-يوميات-دب-قطبي-1098224855.html
"حب وعلاج"... صور ترصد يوميات دب قطبي
"حب وعلاج"... صور ترصد يوميات دب قطبي
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة صور ليوميات الدببة القطبية، حيث تجمع بين "الحب والعلاج"، وتم جمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T11:47+0000
2025-02-27T11:47+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098225024_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d754b95be2ec44308876a81fc36bdffb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098225024_0:0:2687:2015_1920x0_80_0_0_8da7fbf385ad49d4a5787ad5a45315cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

"حب وعلاج"... صور ترصد يوميات دب قطبي

11:47 GMT 27.02.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة صور ليوميات الدببة القطبية، حيث تجمع بين "الحب والعلاج"، وتم جمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / Sean Gallup

الدب القطبي كنوت (جهة اليسار)، وجيوفانا يتعانقان في حظيرتهما بحديقة حيوان برلين في ألمانيا.

الدب القطبي كنوت (جهة اليسار)، وجيوفانا يتعانقان في حظيرتهما بحديقة حيوان برلين في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Sean Gallup

الدب القطبي كنوت (جهة اليسار)، وجيوفانا يتعانقان في حظيرتهما بحديقة حيوان برلين في ألمانيا.

© Getty Images / Peter Kneffel/dpa/AFP

دب قطبي يأخذ حمامًا منعشًا في حوض داخل محميته في حديقة حيوان تيربارك هيلابرون في ميونيخ، جنوب ألمانيا.

دب قطبي يأخذ حمامًا منعشًا في حوض داخل محميته في حديقة حيوان تيربارك هيلابرون في ميونيخ، جنوب ألمانيا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Peter Kneffel/dpa/AFP

دب قطبي يأخذ حمامًا منعشًا في حوض داخل محميته في حديقة حيوان تيربارك هيلابرون في ميونيخ، جنوب ألمانيا.

© Sputnik . Vera Kostamo / الانتقال إلى بنك الصور

دب قطبي على أراضي محطة قطبية على شاطئ خليج تيخايا في جزيرة هوكر في أرخبيل فرانز جوزيف لاند.

دب قطبي على أراضي محطة قطبية على شاطئ خليج تيخايا في جزيرة هوكر في أرخبيل فرانز جوزيف لاند. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vera Kostamo
/
الانتقال إلى بنك الصور

دب قطبي على أراضي محطة قطبية على شاطئ خليج تيخايا في جزيرة هوكر في أرخبيل فرانز جوزيف لاند.

© Getty Images / Alexandra Beier

توأمان من الدببة القطبية يبلغان من العمر 14 أسبوعًا يلعبان أثناء عرضهما الأول أمام وسائل الإعلام.

توأمان من الدببة القطبية يبلغان من العمر 14 أسبوعًا يلعبان أثناء عرضهما الأول أمام وسائل الإعلام. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Alexandra Beier

توأمان من الدببة القطبية يبلغان من العمر 14 أسبوعًا يلعبان أثناء عرضهما الأول أمام وسائل الإعلام.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

الدب القطبي "أورسولا" يقضم حلوى الثلج في حمام سباحة في حديقة الحيوانات "روييف روتشي" في كراسنويارسك في روسيا.

الدب القطبي &quot;أورسولا&quot; يقضم حلوى الثلج في حمام سباحة في حديقة الحيوانات &quot;روييف روتشي&quot; في كراسنويارسك في روسيا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الدب القطبي "أورسولا" يقضم حلوى الثلج في حمام سباحة في حديقة الحيوانات "روييف روتشي" في كراسنويارسك في روسيا.

© Getty Images / Paul Zinken/dpa/AFP

الدب القطبي فولودجا ينظر إلى اثنين من الغربان المقنعين في حديقة حيوان في برلين.

الدب القطبي فولودجا ينظر إلى اثنين من الغربان المقنعين في حديقة حيوان في برلين. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Paul Zinken/dpa/AFP

الدب القطبي فولودجا ينظر إلى اثنين من الغربان المقنعين في حديقة حيوان في برلين.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

موظفو حديقة حيوان يقومون بإطعام صغار الدب القطبي بالزجاجة.

موظفو حديقة حيوان يقومون بإطعام صغار الدب القطبي بالزجاجة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظفو حديقة حيوان يقومون بإطعام صغار الدب القطبي بالزجاجة.

© Getty Images / Sean Gallup

الدب القطبي كنوت يلعب بغصن شجرة في حديقة حيوان في برلين بألمانيا.

الدب القطبي كنوت يلعب بغصن شجرة في حديقة حيوان في برلين بألمانيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Sean Gallup

الدب القطبي كنوت يلعب بغصن شجرة في حديقة حيوان في برلين بألمانيا.

© AP Photo / Marius Burgelman

دب قطبي يسبح في حظيرة مغلقة في حديقة حيوان "باييري دايزا" في بلجيكا.

دب قطبي يسبح في حظيرة مغلقة في حديقة حيوان &quot;باييري دايزا&quot; في بلجيكا. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Marius Burgelman

دب قطبي يسبح في حظيرة مغلقة في حديقة حيوان "باييري دايزا" في بلجيكا.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

أنثى الدب القطبي مع صغيرها في حديقة حيوان "كينغوسي" في اسكتلندا.

أنثى الدب القطبي مع صغيرها في حديقة حيوان &quot;كينغوسي&quot; في اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

أنثى الدب القطبي مع صغيرها في حديقة حيوان "كينغوسي" في اسكتلندا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала