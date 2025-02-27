https://sarabic.ae/20250227/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-بحثنا-مع-أردوغان-أوضاع-أوكرانيا-وسوريا-والشرق-الأوسط-1098241858.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: بحثنا مع أردوغان أوضاع أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: بحثنا مع أردوغان أوضاع أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أنها ناقشت مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أوضاع أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T18:10+0000
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وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "بحثنا المواضيع حول سوريا والشرق الأوسط وأوكرانيا".وأشارت إلى أن الجانب التركي مستعد لتقديم المساعدة الفعالة لحل الأزمة الأوكرانية.وتقوم رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة رسمية إلى تركيا، يومي 26 و27 شباط/فبراير الجاري، وقد التقت اليوم الخميس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250227/تركيا-تحسم-الجدل-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1098236674.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: بحثنا مع أردوغان أوضاع أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أنها ناقشت مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أوضاع أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط.
وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "بحثنا المواضيع حول سوريا والشرق الأوسط وأوكرانيا".
وأضافت ماتفيينكو: "تركيا تبذل جهودا حقيقية، وقد شكرت الرئيس على ذلك، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني. إنهم (تركيا) مستعدون لتقديم منصتهم في أي وقت".
وأشارت إلى أن الجانب التركي مستعد لتقديم المساعدة الفعالة لحل الأزمة الأوكرانية.
وأضافت: "كان اللقاء مثيرا للاهتمام للغاية وجوهري. لقد نقلت إلى الرئيس التركي السيد أردوغان، رسالة شفوية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب مني أن أنقل مرة أخرى، أنه ينتظر زيارة بوتين إلى تركيا، ووصفه بأنه صديقه العظيم ".
وتقوم رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة رسمية إلى تركيا، يومي 26 و27 شباط/فبراير الجاري، وقد التقت اليوم الخميس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.