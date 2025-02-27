https://sarabic.ae/20250227/روسيا-لا-تزال-تبحث-مع-الصليب-الأحمر-فكرة-إنشاء-ممر-إنساني-بمقاطعة-كورسك-1098214976.html

روسيا لا تزال تبحث مع الصليب الأحمر فكرة إنشاء ممر إنساني بمقاطعة كورسك

روسيا لا تزال تبحث مع الصليب الأحمر فكرة إنشاء ممر إنساني بمقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، بأن روسيا تواصل مناقشة فكرة إنشاء ممر إنساني لسكان مقاطعة كورسك الروسية مع اللجنة الدولية للصليب... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T01:07+0000

2025-02-27T01:07+0000

2025-02-27T01:22+0000

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جنيف - سبوتنيك. وقال فيرشينين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا علاقات جيدة وبناءة ومهنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد زارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش روسيا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي وأجرت محادثات مثيرة للاهتمام ومفصلة للغاية مع وزير الخارجية (سيرغي لافروف) وفي وزارة الخارجية ومع ممثلينا الآخرين. وتحدثنا مع سبولياريتش حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الوضع مع الصراع في أوكرانيا. وفيما يتعلق بفكرة الممر الإنساني، لا يسعني إلا أن أقول إن هناك تعاونًا جيدًا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن هذه القضايا ومفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا. ونحن ندعم هذه الاتصالات".وأضاف أن أولوية روسيا "كانت ولا تزال حماية المواطنين الروس بشكل كامل في مواجهة الأعمال الوحشية للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري هنا أن نتحدث بدقة من وجهة نظر هذه المهام، مهام ضمان حماية مواطنينا بأي شكل من الأشكال".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا بأن روسيا تعمل مع أوكرانيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن قضية فتح ممر إنساني لسكان منطقة كورسك، وهناك أمل في التوصل إلى حل إيجابي للقضية.وقالت موسكالكوفا للصحفيين، تعليقًا على فتح ممر إنساني لسكان مقاطعة كورسك: "نحن نعمل مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة.. إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد أمل بالتوصل إلى قرار إيجابي لهذه المسألة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق مناقشة إمكانية تنظيم ممر إنساني للسكان في مقاطعة كورسك، دون أن يدلي بأي تفاصيل، مشيرًا إلى أن هذه المسألة "تعتمد على الاتصالات عبر الخط العسكري والتي لا يمكن أن تكون علنية".في وقت مبكر من صباح يوم 6 آب/أغسطس 2024، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الحدودية، وتم إيقاف تقدمها. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في هذه المقاطعة الروسية ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد خسر العدو خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 55 ألف عسكري.وفي مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، يتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب لضمان سلامة المواطنين.

https://sarabic.ae/20250226/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-أورلوفكا-وبوغريبكي-في-مقاطعة-كورسك-1098193715.html

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