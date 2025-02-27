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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250227/روسيا-لا-تزال-تبحث-مع-الصليب-الأحمر-فكرة-إنشاء-ممر-إنساني-بمقاطعة-كورسك-1098214976.html
روسيا لا تزال تبحث مع الصليب الأحمر فكرة إنشاء ممر إنساني بمقاطعة كورسك
روسيا لا تزال تبحث مع الصليب الأحمر فكرة إنشاء ممر إنساني بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، بأن روسيا تواصل مناقشة فكرة إنشاء ممر إنساني لسكان مقاطعة كورسك الروسية مع اللجنة الدولية للصليب... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T01:07+0000
2025-02-27T01:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جنيف - سبوتنيك. وقال فيرشينين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا علاقات جيدة وبناءة ومهنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد زارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش روسيا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي وأجرت محادثات مثيرة للاهتمام ومفصلة للغاية مع وزير الخارجية (سيرغي لافروف) وفي وزارة الخارجية ومع ممثلينا الآخرين. وتحدثنا مع سبولياريتش حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الوضع مع الصراع في أوكرانيا. وفيما يتعلق بفكرة الممر الإنساني، لا يسعني إلا أن أقول إن هناك تعاونًا جيدًا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن هذه القضايا ومفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا. ونحن ندعم هذه الاتصالات".وأضاف أن أولوية روسيا "كانت ولا تزال حماية المواطنين الروس بشكل كامل في مواجهة الأعمال الوحشية للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري هنا أن نتحدث بدقة من وجهة نظر هذه المهام، مهام ضمان حماية مواطنينا بأي شكل من الأشكال".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا بأن روسيا تعمل مع أوكرانيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن قضية فتح ممر إنساني لسكان منطقة كورسك، وهناك أمل في التوصل إلى حل إيجابي للقضية.وقالت موسكالكوفا للصحفيين، تعليقًا على فتح ممر إنساني لسكان مقاطعة كورسك: "نحن نعمل مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة.. إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد أمل بالتوصل إلى قرار إيجابي لهذه المسألة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق مناقشة إمكانية تنظيم ممر إنساني للسكان في مقاطعة كورسك، دون أن يدلي بأي تفاصيل، مشيرًا إلى أن هذه المسألة "تعتمد على الاتصالات عبر الخط العسكري والتي لا يمكن أن تكون علنية".في وقت مبكر من صباح يوم 6 آب/أغسطس 2024، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الحدودية، وتم إيقاف تقدمها. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في هذه المقاطعة الروسية ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد خسر العدو خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 55 ألف عسكري.وفي مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، يتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب لضمان سلامة المواطنين.
https://sarabic.ae/20250226/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-أورلوفكا-وبوغريبكي-في-مقاطعة-كورسك-1098193715.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

روسيا لا تزال تبحث مع الصليب الأحمر فكرة إنشاء ممر إنساني بمقاطعة كورسك

01:07 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 01:22 GMT 27.02.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، بأن روسيا تواصل مناقشة فكرة إنشاء ممر إنساني لسكان مقاطعة كورسك الروسية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
جنيف - سبوتنيك. وقال فيرشينين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا علاقات جيدة وبناءة ومهنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد زارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش روسيا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي وأجرت محادثات مثيرة للاهتمام ومفصلة للغاية مع وزير الخارجية (سيرغي لافروف) وفي وزارة الخارجية ومع ممثلينا الآخرين. وتحدثنا مع سبولياريتش حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الوضع مع الصراع في أوكرانيا. وفيما يتعلق بفكرة الممر الإنساني، لا يسعني إلا أن أقول إن هناك تعاونًا جيدًا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن هذه القضايا ومفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا. ونحن ندعم هذه الاتصالات".
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
أمس, 12:07 GMT
وأضاف أن أولوية روسيا "كانت ولا تزال حماية المواطنين الروس بشكل كامل في مواجهة الأعمال الوحشية للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري هنا أن نتحدث بدقة من وجهة نظر هذه المهام، مهام ضمان حماية مواطنينا بأي شكل من الأشكال".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا بأن روسيا تعمل مع أوكرانيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن قضية فتح ممر إنساني لسكان منطقة كورسك، وهناك أمل في التوصل إلى حل إيجابي للقضية.
وقالت موسكالكوفا للصحفيين، تعليقًا على فتح ممر إنساني لسكان مقاطعة كورسك: "نحن نعمل مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة.. إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد أمل بالتوصل إلى قرار إيجابي لهذه المسألة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق مناقشة إمكانية تنظيم ممر إنساني للسكان في مقاطعة كورسك، دون أن يدلي بأي تفاصيل، مشيرًا إلى أن هذه المسألة "تعتمد على الاتصالات عبر الخط العسكري والتي لا يمكن أن تكون علنية".
في وقت مبكر من صباح يوم 6 آب/أغسطس 2024، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الحدودية، وتم إيقاف تقدمها. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في هذه المقاطعة الروسية ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد خسر العدو خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 55 ألف عسكري.
وفي مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، يتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب لضمان سلامة المواطنين.
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